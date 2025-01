Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27a4f47b-402a-49eb-8b2a-6263c2326797","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentősen csökkenthet a károsanyag-kibocsátás annak a betontechnológiának az alkalmazásával, amit a Virginiai Egyetem kutatói dolgoztak ki.","shortLead":"Jelentősen csökkenthet a károsanyag-kibocsátás annak a betontechnológiának az alkalmazásával, amit a Virginiai Egyetem...","id":"20250117_3d-nyomtathato-beton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a4f47b-402a-49eb-8b2a-6263c2326797.jpg","index":0,"item":"303d396e-723b-464d-9c47-d7ca3994aecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_3d-nyomtathato-beton","timestamp":"2025. január. 17. 19:03","title":"Jöhet egy másik beton, ami erősebb és jobb az eddiginél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08d05c2-e3f0-45d5-b5b8-4b675ba76f01","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Galambos Márton eddigi főszerkesztő ezentúl vezérigazgatóként folytatja, a helyét Zsiborás Gergő veszi át.","shortLead":"Galambos Márton eddigi főszerkesztő ezentúl vezérigazgatóként folytatja, a helyét Zsiborás Gergő veszi át.","id":"20250116_Lekoszon-a-magyar-Forbes-foszerkesztoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e08d05c2-e3f0-45d5-b5b8-4b675ba76f01.jpg","index":0,"item":"a22d5886-e8ee-4a97-a4f3-d40f157f991b","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Lekoszon-a-magyar-Forbes-foszerkesztoje","timestamp":"2025. január. 16. 10:35","title":"Főszerkesztőt vált a magyar Forbes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aac3da8-c4c8-4ab9-9c21-52798188eeaa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Ruby Hotels a Corvin Palace épületének négy emeletén rendezkedik be. ","shortLead":"A Ruby Hotels a Corvin Palace épületének négy emeletén rendezkedik be. ","id":"20250116_Eldolt-az-ikonikus-Corvin-Palace-sorsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aac3da8-c4c8-4ab9-9c21-52798188eeaa.jpg","index":0,"item":"4faf4421-67d0-49a6-b9d4-2cf9cd073429","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Eldolt-az-ikonikus-Corvin-Palace-sorsa","timestamp":"2025. január. 16. 12:32","title":"181 szobás szálloda költözik a régi Corvin Áruház épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af859b59-c648-4579-8c35-8147a2555199","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Skoda Superben a választás után adott túl az önkormányzat, ám október végén a volt polgármestert egy megszólalásig hasonló autóban látták újra.","shortLead":"A Skoda Superben a választás után adott túl az önkormányzat, ám október végén a volt polgármestert egy megszólalásig...","id":"20250117_nagykorosi-polgarmester-szolgalati-auto-vasarlas-eladas-alacsony-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af859b59-c648-4579-8c35-8147a2555199.jpg","index":0,"item":"4633720d-229b-41c0-b87a-2c507fd6105b","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_nagykorosi-polgarmester-szolgalati-auto-vasarlas-eladas-alacsony-ar","timestamp":"2025. január. 17. 16:21","title":"Tizedáron adta el az önkormányzat a volt nagykőrösi polgármester szolgálati autóját, amely hamarosan visszatért a városba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61b840b-d185-451a-821e-a0cd50d78b6b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Twink Peaks és a Mulholland Drive rendezője 78 éves volt. ","shortLead":"A Twink Peaks és a Mulholland Drive rendezője 78 éves volt. ","id":"20250116_Meghalt-David-Lynch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d61b840b-d185-451a-821e-a0cd50d78b6b.jpg","index":0,"item":"5ea397f3-0450-41c2-b3d9-8da405b94be2","keywords":null,"link":"/kultura/20250116_Meghalt-David-Lynch","timestamp":"2025. január. 16. 19:33","title":"Meghalt David Lynch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtlen kezeléssel gyanúsítja az ügyészség az Integritás Hatóság elnökét. Biró Ferenc szabadlábon védekezik. Azzal gyanúsítják, hogy a hivatal havi közel félmillió forintért bérelt egy szolgálati autót, amit azonban az elnök felesége használt magáncélra. Az elnököt emellett hivatali visszaéléssel is gyanúsítják. Bíró Ferenc nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen.","shortLead":"Hűtlen kezeléssel gyanúsítja az ügyészség az Integritás Hatóság elnökét. Biró Ferenc szabadlábon védekezik. Azzal...","id":"20250116_Gyanusitottkent-hallgattak-ki-az-Integritas-Hatosag-elnoket-mert-a-felesege-hivatali-kocsit-hasznalt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f.jpg","index":0,"item":"42549135-4d81-4228-963d-714cbb608d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Gyanusitottkent-hallgattak-ki-az-Integritas-Hatosag-elnoket-mert-a-felesege-hivatali-kocsit-hasznalt-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 18:36","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki az Integritás Hatóság elnökét, mert a felesége hivatali kocsit használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f07937-afd5-40fa-afb6-4e42636537d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt a keretszerződést töltik ki, amelyiket a kazah elnök tavalyi budapesti látogatásakor kötöttek meg.","shortLead":"Azt a keretszerződést töltik ki, amelyiket a kazah elnök tavalyi budapesti látogatásakor kötöttek meg.","id":"20250117_hvg-Kazahsztan-UBM-Feed-Kazakhstan-Horvath-Peter-Kaszim-Zsomart-Tokajev-UBM-Holding-Nyrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33f07937-afd5-40fa-afb6-4e42636537d8.jpg","index":0,"item":"a3530b3e-2ef2-42e7-be20-fb32c7dbb17a","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-Kazahsztan-UBM-Feed-Kazakhstan-Horvath-Peter-Kaszim-Zsomart-Tokajev-UBM-Holding-Nyrt","timestamp":"2025. január. 17. 12:15","title":"Üzemek sorát hozza létre Kazahsztánban a piacvezető magyar takarmánygyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58acef0d-86ad-474e-b053-e704a78a63a8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 24 órában több millió ember keresett rá az Egyesült Államokban arra, amit Magyarországon már régóta tudni: mi az az oligarchia? A top 5 állam közül – ahonnan a legtöbb keresést indították – háromban Donald Trump nyert.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több millió ember keresett rá az Egyesült Államokban arra, amit Magyarországon már régóta tudni: mi...","id":"20250117_oligarchia-jelentese-google-kereses-joe-biden-bucsubeszede-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58acef0d-86ad-474e-b053-e704a78a63a8.jpg","index":0,"item":"462aa054-2827-42ec-80ff-185bd62341f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_oligarchia-jelentese-google-kereses-joe-biden-bucsubeszede-donald-trump","timestamp":"2025. január. 17. 08:59","title":"„Mi az az oligarchia?” – kilőtt a Google-keresések száma, miután Joe Biden búcsúbeszédében figyelmeztetett rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]