[{"available":true,"c_guid":"9509845b-5386-402b-aba5-22ca20b1490b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció is támogatja Karácsony Gergely előterjesztését, amelynek alapján a főváros él az elővásárlási jogával, és megveszi azt a rákosrendezői területet, ahol a tervek szerint felépülne Mini-Dubaj.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció is támogatja Karácsony Gergely előterjesztését, amelynek alapján a főváros él az elővásárlási...","id":"20250128_Miert-az-Egyesult-Arab-Emiratusokban-dontenek-egy-budapesti-beruhazasrol-A-Szuverenitasvedelmi-Hivatalhoz-fordul-a-DK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9509845b-5386-402b-aba5-22ca20b1490b.jpg","index":0,"item":"3d78bf7d-264a-456e-beb4-b7b6a05ba7a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Miert-az-Egyesult-Arab-Emiratusokban-dontenek-egy-budapesti-beruhazasrol-A-Szuverenitasvedelmi-Hivatalhoz-fordul-a-DK","timestamp":"2025. január. 28. 12:38","title":"Miért az Egyesült Arab Emírségekben döntenek egy budapesti beruházásról? – A Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz fordult a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9509845b-5386-402b-aba5-22ca20b1490b","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Éles vita a Fővárosi Közgyűlésben a beruházásról és arról, hogyan akadályozhatja ezt meg Budapest vezetése. Barabás Richárd szerint valaki börtönbe fog menni. Karácsony Gergely és Vitézy Dávid szerint itt most minden a szuverenitásról szól. A Fidesz szerint „Make Budapest Great Again”, Radics Béla még ordítozott is egy kicsit, a tiszások pedig koradélután ki is vonultak. ","shortLead":"Éles vita a Fővárosi Közgyűlésben a beruházásról és arról, hogyan akadályozhatja ezt meg Budapest vezetése. Barabás...","id":"20250129_rakosdubaj-fovarosi-kozgyules-vitezy-david-karacsony-gergely-fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9509845b-5386-402b-aba5-22ca20b1490b.jpg","index":0,"item":"7b15dd44-85f4-4ce5-ac5f-20e47d7cbe9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_rakosdubaj-fovarosi-kozgyules-vitezy-david-karacsony-gergely-fidesz-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 10:58","title":"Karácsony Rákosdubajjal kapcsolatban a fideszeseknek:„Ingyen nem lehet valaki ilyen hülye”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001f6025-a7f7-447e-93e9-fd2842dbfc8a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ügyészi felhívás eredményeképp az utazási iroda a honlapjáról eltávolította a Srí Lanka-i hotelre vonatkozó megtévesztő utazási ajánlatát, és elismerte, hogy szerződésszegést követett el.","shortLead":"Az ügyészi felhívás eredményeképp az utazási iroda a honlapjáról eltávolította a Srí Lanka-i hotelre vonatkozó...","id":"20250129_utazasi-iroda-megteveszto-hirdetes-sri-lanka-ugyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001f6025-a7f7-447e-93e9-fd2842dbfc8a.jpg","index":0,"item":"7b5b20af-912d-4ad5-89e9-be8e16112026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_utazasi-iroda-megteveszto-hirdetes-sri-lanka-ugyeszseg","timestamp":"2025. január. 29. 10:13","title":"Pálmafás, homokos tengerpart helyett kerítéssel és őrtoronnyal elzárt part várta a magyar utazási iroda ügyfeleit Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c670761d-c30e-4a9b-a10f-2e1bdd6e80d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elnökválasztás, fenyegetőzés, lemondás, pályán tüntető játékosok, eltiltás, a vezetőedző távozásának bejelentése fél órával az európai kupameccs előtt – ilyesmik történtek az elmúlt hónapokban a tavaly bajnoki bronzérmes Mosonmagyaróvári Kézilabda Clubnál, amelynek új vezetése világbajnokok csatlakozását ígéri.","shortLead":"Elnökválasztás, fenyegetőzés, lemondás, pályán tüntető játékosok, eltiltás, a vezetőedző távozásának bejelentése fél...","id":"20250127_mosonmagyarovari-kezilabda-klub-gyurka-janos-tiltakozas-eltiltas-gaspar-botond-vilagbajnok-jatekosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c670761d-c30e-4a9b-a10f-2e1bdd6e80d9.jpg","index":0,"item":"3618d88b-9e11-4580-9d90-c563c9d97c5b","keywords":null,"link":"/sport/20250127_mosonmagyarovari-kezilabda-klub-gyurka-janos-tiltakozas-eltiltas-gaspar-botond-vilagbajnok-jatekosok","timestamp":"2025. január. 27. 16:54","title":"„Nehéz mostanában a kézilabdára koncentrálnunk” – kaotikus időszak után új edzőre vár a Mosonmagyaróvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pályatársai szerint rendkívül intelligens, különleges tehetségű ember volt a 81 évesen elhunyt egykori tévés, aki szilárdan kitartott a nézetei mellett.","shortLead":"A pályatársai szerint rendkívül intelligens, különleges tehetségű ember volt a 81 évesen elhunyt egykori tévés, aki...","id":"20250128_feledy-peter-demencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c.jpg","index":0,"item":"5846029e-9692-43a2-9533-d2169d37e630","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_feledy-peter-demencia","timestamp":"2025. január. 28. 08:28","title":"Demenciában szenvedett Feledy Péter, néhány hét alatt hatalmasodott el rajta a betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d55196c-2040-4190-a710-4be74cdbe6e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legjobb tál díját hozták el Lyonból. ","shortLead":"A legjobb tál díját hozták el Lyonból. ","id":"20250128_bocuse-d-or-magyar-csapat-legjobb-tal-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d55196c-2040-4190-a710-4be74cdbe6e0.jpg","index":0,"item":"4f63f200-52ef-4ec6-b05c-ca3b89459744","keywords":null,"link":"/elet/20250128_bocuse-d-or-magyar-csapat-legjobb-tal-dij","timestamp":"2025. január. 28. 14:48","title":"Díjat nyert a magyar csapat a Bocuse d’Or döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39f4d96-b6a7-48ce-8229-4012d96c338d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja szerint minden dolgozó előtt nyitott a „továbbfoglalkoztatás” lehetősége.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja szerint minden dolgozó előtt nyitott a „továbbfoglalkoztatás” lehetősége.","id":"20250128_Nem-arulja-el-a-kormany-hogy-hany-embert-bocsatanak-el-a-Magyar-Postatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a39f4d96-b6a7-48ce-8229-4012d96c338d.jpg","index":0,"item":"2376f6a8-329b-474d-a082-35dcf65ef345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_Nem-arulja-el-a-kormany-hogy-hany-embert-bocsatanak-el-a-Magyar-Postatol","timestamp":"2025. január. 28. 18:52","title":"„Programozott leépítés” – nem árulja el a kormány, hány embert bocsátanak el a Postától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fba4282-eee7-4447-b73f-65e349978b9a","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Tavakkul Karmán szerint a szankciókat ugyan az Aszad-rezsimmel szemben vetették ki, most mégis a szíriai népnek okoznak szenvedést.","shortLead":"Tavakkul Karmán szerint a szankciókat ugyan az Aszad-rezsimmel szemben vetették ki, most mégis a szíriai népnek okoznak...","id":"20250128_tawakkol-karman-sziria-eu-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fba4282-eee7-4447-b73f-65e349978b9a.jpg","index":0,"item":"0c2efd48-a44f-47ba-b168-baa994c7d442","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_tawakkol-karman-sziria-eu-szankcio","timestamp":"2025. január. 28. 10:14","title":"A Szíriával szembeni szankciók azonnali visszavonását követelte a Nobel-békedíjas jemeni aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]