Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ed72555a-9de9-47da-8d44-5f9d33c62618","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a frissített dizájnú és modernizált technikájú faceliftes BMW iX hazai forgalmazása.","shortLead":"Megkezdődött a frissített dizájnú és modernizált technikájú faceliftes BMW iX hazai forgalmazása.","id":"20250203_magyarorszagon-a-700-kilometeres-hatotavu-uj-elektromos-bmw-ix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed72555a-9de9-47da-8d44-5f9d33c62618.jpg","index":0,"item":"6ec594c5-2f87-4814-b96f-7db145b6ed5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_magyarorszagon-a-700-kilometeres-hatotavu-uj-elektromos-bmw-ix","timestamp":"2025. február. 03. 06:41","title":"Magyarországon a 700 kilométeres hatótávú új elektromos BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68258366-1a45-45b5-aa54-6052958e3f67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250202_deepseek-mi-lakhato-bolygo-ismeretlen-agyterulet-repulogep-baleset-galaxy-watch-vercukormeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68258366-1a45-45b5-aa54-6052958e3f67.jpg","index":0,"item":"53096628-40b1-4597-ae15-a1bea6066029","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_deepseek-mi-lakhato-bolygo-ismeretlen-agyterulet-repulogep-baleset-galaxy-watch-vercukormeres","timestamp":"2025. február. 02. 12:03","title":"Ez történt: Jó hír jött a szúrás nélküli, 24 órás vércukorszintmérésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-elnök március 15-i közös tüntetési felhívására és közös kormányzási ajánlatára is gyors válasz jött a Tisza Párt elnökétől. Magyar Péter nem kér se közös ellenzéki fellépésből, se kormánykoalícióból – igaz, nemcsak Gyurcsánnyal, mással se áll össze.","shortLead":"A DK-elnök március 15-i közös tüntetési felhívására és közös kormányzási ajánlatára is gyors válasz jött a Tisza Párt...","id":"20250202_Ilyen-gyorsan-es-erosen-talan-meg-sose-utasitottak-vissza-Gyurcsanyt-mint-tette-most-Magyar-Peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e.jpg","index":0,"item":"568f7a50-af07-4ef4-a3a8-b5fb7781cea7","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Ilyen-gyorsan-es-erosen-talan-meg-sose-utasitottak-vissza-Gyurcsanyt-mint-tette-most-Magyar-Peter-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 18:37","title":"Ilyen gyorsan és erősen talán még sose utasították vissza Gyurcsányt, mint tette most Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66344acc-0f7a-454e-b193-4f1d4ae33a10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap átadták az idei Grammy-díjakat. A díjazott produkciókba ezúttal bele is hallgathat.","shortLead":"Vasárnap átadták az idei Grammy-díjakat. A díjazott produkciókba ezúttal bele is hallgathat.","id":"20250203_Mutatjuk-a-friss-Grammy-dijas-produkciokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66344acc-0f7a-454e-b193-4f1d4ae33a10.jpg","index":0,"item":"d7cbcde1-73d9-4056-9bd9-955c7d9f5308","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_Mutatjuk-a-friss-Grammy-dijas-produkciokat","timestamp":"2025. február. 03. 13:37","title":"Mutatjuk a friss Grammy-díjas produkciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615c2851-d4aa-4dc1-abb2-7f351f09d91e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírek szerint a férfi miatt, akit a gyilkossággal hoztak összefüggésbe és kaptak el, korábban többször is panasz érkezett a rendőrségre. Úgy tűnik, az elkövető találomra választhatta ki áldozatát, a 11 éves kislányt.","shortLead":"A hírek szerint a férfi miatt, akit a gyilkossággal hoztak összefüggésbe és kaptak el, korábban többször is panasz...","id":"20250202_Egy-11-eves-lanyt-keselt-halalra-a-nyilt-utcan-egy-ferfi-Hollandiaban-gyorsan-elfogtak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/615c2851-d4aa-4dc1-abb2-7f351f09d91e.jpg","index":0,"item":"d722975e-c217-408c-ae2c-b20c7e46a08a","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Egy-11-eves-lanyt-keselt-halalra-a-nyilt-utcan-egy-ferfi-Hollandiaban-gyorsan-elfogtak-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 13:22","title":"11 éves lányt késelt halálra a nyílt utcán egy férfi Hollandiában, gyorsan elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bc8eed-e711-492d-ad59-aa50f53ebf37","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Magára hagyott, csak magában bízó hétköznapi hős volt a 81 évesen elhunyt, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész-rendező, Lukáts Andor.","shortLead":"Magára hagyott, csak magában bízó hétköznapi hős volt a 81 évesen elhunyt, Kossuth- és Jászai Mari-díjas...","id":"20250202_hvg-lukats-andor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83bc8eed-e711-492d-ad59-aa50f53ebf37.jpg","index":0,"item":"ce454ec9-4de6-4076-9b73-cdeadbffd871","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-lukats-andor","timestamp":"2025. február. 02. 16:30","title":"„Én próbáltam az embereket szeretni, de ez nem ment nekik” – in memoriam Lukáts Andor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Suni Williamsnél több időt még egyetlen női űrhajós sem töltött űrsétával. Ezúttal a Nemzetközi Űrállomáson végzett el társával karbantartási munkát.","shortLead":"Suni Williamsnél több időt még egyetlen női űrhajós sem töltött űrsétával. Ezúttal a Nemzetközi Űrállomáson végzett el...","id":"20250203_nemzetkozi-urallomas-suni-williams-urseta-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"dfc316f5-5fb1-493e-a7ce-c26111d6712c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_nemzetkozi-urallomas-suni-williams-urseta-rekord","timestamp":"2025. február. 03. 11:03","title":"Rekordot döntött a NASA űrhajósa, aki nyolc hónapja „raboskodik” a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kínában a holdújév miatt ugyan szerdáig szünetel a kereskedés, a jüan így is megérezte Trump bejelentését, a dél-koreai és japán piac pedig annak ellenére esett, hogy a két országot közvetlenül nem érintik az amerikai vámok.","shortLead":"Kínában a holdújév miatt ugyan szerdáig szünetel a kereskedés, a jüan így is megérezte Trump bejelentését, a dél-koreai...","id":"20250203_donald-trump-usa-vam-dollar-kina-azsia-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b.jpg","index":0,"item":"674695bd-03e9-488b-a44d-1efbc9b98b2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-usa-vam-dollar-kina-azsia-tozsde","timestamp":"2025. február. 03. 09:41","title":"Keleten már elkezdtek beleremegni a tőzsdék Trump vámjaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]