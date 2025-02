Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6c31f3c8-e459-4081-9323-4566f3de446a","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Ma már szerencsére nem számít ritkaságnak, ha ismert kortárs magyar művészek rangos külföldi múzeumok egyéni vagy csoportos kiállításain szerepelnek. Most a legutóbbi tárlatokból mutatunk be néhányat.","shortLead":"Ma már szerencsére nem számít ritkaságnak, ha ismert kortárs magyar művészek rangos külföldi múzeumok egyéni vagy...","id":"20250205_A-mu-kortars-magyar-muveszek-kulfoldi-kiallitasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c31f3c8-e459-4081-9323-4566f3de446a.jpg","index":0,"item":"d976d256-a550-4015-8ccd-86510f92a42e","keywords":null,"link":"/360/20250205_A-mu-kortars-magyar-muveszek-kulfoldi-kiallitasai","timestamp":"2025. február. 05. 16:00","title":"A Balkán Yoko Onója, a toplistás Flow, humorral a cenzúra ellen – kortárs magyar művészekkel ismerkedik a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbbf2de-43ac-408f-94f6-c04c1bac5c89","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Az eddigi csókos felszámoló helyére újat neveztek ki a kiemelt felszámolásokat végző állami cég felügyelőbizottságának élére. A távozó embert Mészáros Lőrinc, az érkezőt Tiborcz István köreihez sorolják.","shortLead":"Az eddigi csókos felszámoló helyére újat neveztek ki a kiemelt felszámolásokat végző állami cég felügyelőbizottságának...","id":"20250206_Lefejez-nemzeti-felszamolo-nrn-mike-ferenc-waberer-tiborcz-dunaferr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dbbf2de-43ac-408f-94f6-c04c1bac5c89.jpg","index":0,"item":"5eba5ec3-0454-41f0-8b75-a55b9efd2183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Lefejez-nemzeti-felszamolo-nrn-mike-ferenc-waberer-tiborcz-dunaferr","timestamp":"2025. február. 06. 10:07","title":"Váratlanul lefejezték a nemzeti felszámolócéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év második felében debütálhat az Apple új processzora, az M5, ami elsőként az újonnan érkező iPad Próba kerülhet bele. A legerősebb verzióra valószínűleg 2026-ig kell majd várni.","shortLead":"Az év második felében debütálhat az Apple új processzora, az M5, ami elsőként az újonnan érkező iPad Próba kerülhet...","id":"20250206_apple-m5-processzor-mestereseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd.jpg","index":0,"item":"dc68fa50-182b-451a-a541-da7b32110c4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_apple-m5-processzor-mestereseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 06. 10:03","title":"Már gyártja az Apple az eddigi legerősebb processzorát, jöhet belőle négyféle változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f119d655-2362-4c90-84a9-4d9cac1440fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az enyhítést már megalapozta egy múlt héten kiadott uniós stratégiai dokumentum, ami a klímacélok eléréséhez „technológiasemleges” megközelítést ajánl.","shortLead":"Az enyhítést már megalapozta egy múlt héten kiadott uniós stratégiai dokumentum, ami a klímacélok eléréséhez...","id":"20250206_eu-hibrid-engedelyezes-2035-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f119d655-2362-4c90-84a9-4d9cac1440fe.jpg","index":0,"item":"2f0f83a8-14f6-42bf-9c5d-4fda2e613cee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_eu-hibrid-engedelyezes-2035-eladas","timestamp":"2025. február. 06. 13:26","title":"Hátraarc az EU-ban: mégis engedélyeznék a hibridek eladását 2035 után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a215d8b1-8377-4c67-8435-b642f3602e6d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolcvanmilliós támogatást ítélt meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Gobbi Hilda-villa felújítására, miután nagy felháborodást váltott ki a visegrádi épület elhanyagoltsága.","shortLead":"Nyolcvanmilliós támogatást ítélt meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Gobbi Hilda-villa felújítására, miután...","id":"20250205_gobbi-hilda-visegrad-nyaralo-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a215d8b1-8377-4c67-8435-b642f3602e6d.jpg","index":0,"item":"b7e68a3d-7d6d-4e42-a9f3-39c3c37f4575","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_gobbi-hilda-visegrad-nyaralo-felujitas","timestamp":"2025. február. 05. 11:27","title":"Beszáll az állam Gobbi Hilda villájának a felújításába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyertes mind az öt fő számot és mindkét Joker nyerőszámot eltalálta a brit EuroMillions lottón, ezzel 83,5 millió fonttal (40,5 milliárd forinttal) lett gazdagabb, ami minden idők 23. legnagyobb nyereménye.","shortLead":"A nyertes mind az öt fő számot és mindkét Joker nyerőszámot eltalálta a brit EuroMillions lottón, ezzel 83,5 millió...","id":"20250206_Ket-het-utan-jelentkeztek-a-vilag-egyik-legnagyobb-lottonyeremenyeert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf.jpg","index":0,"item":"86bb1451-818c-4a41-82d2-53c2e8e1542c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Ket-het-utan-jelentkeztek-a-vilag-egyik-legnagyobb-lottonyeremenyeert","timestamp":"2025. február. 06. 22:03","title":"Két hét után jelentkeztek a világ egyik legnagyobb lottónyereményéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2304c71-04e8-470c-97bc-40c2cf7efaff","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nagy kanyarokat írtak le Simicska Lajos cégei azóta, hogy az egykori csúcsoligarcha 2015. február 6-án nyilvánosan összeveszett Orbán Viktorral. A Közgépet átnevezték, de ma is működik, a médiabirodalom sorsa még kacifántosabb, és persze van olyan cég is, amelyet Mészáros Lőrinc vett a nevére.","shortLead":"Nagy kanyarokat írtak le Simicska Lajos cégei azóta, hogy az egykori csúcsoligarcha 2015. február 6-án nyilvánosan...","id":"20250206_Simicska-Lajos-G-nap-cegbirodalom-kozgep-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2304c71-04e8-470c-97bc-40c2cf7efaff.jpg","index":0,"item":"f1a1d891-27dd-47d0-98a2-7ac786560550","keywords":null,"link":"/360/20250206_Simicska-Lajos-G-nap-cegbirodalom-kozgep-media","timestamp":"2025. február. 06. 12:32","title":"Hová tűnt Simicska Lajos? Tíz évvel a G-nap után megnéztük, mi lett a cégbirodalom sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bianca Censori vörösszőnyegezése nagy felháborodást keltett, és valószínűleg anyagi kárt is okozott a rappernek, de nem úgy tűnik, mintha ezt egy percig is bánná.","shortLead":"Bianca Censori vörösszőnyegezése nagy felháborodást keltett, és valószínűleg anyagi kárt is okozott a rappernek, de nem...","id":"20250206_Kanye-West-felesege-Bianca-Censori-meztelenruha-Grammy-dijatado-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a.jpg","index":0,"item":"090cdbc1-ec10-47a7-a030-149913606c33","keywords":null,"link":"/elet/20250206_Kanye-West-felesege-Bianca-Censori-meztelenruha-Grammy-dijatado-botrany","timestamp":"2025. február. 06. 11:21","title":"Kanye West örül, hogy a Grammyn semmiben feszítő felesége botránya után mindenki róluk beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]