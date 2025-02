Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"656568d8-324f-46ed-b294-4e1152004767","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnök Londonban beszélt a család fontosságáról, szerinte az állami vezetők közé vallásos családos emberek kellenek.","shortLead":"A volt köztársasági elnök Londonban beszélt a család fontosságáról, szerinte az állami vezetők közé vallásos családos...","id":"20250219_Novak-Katalin-szerint-tobbet-tanul-a-gyerek-ha-a-csaladjaval-jarja-a-termeszetet-mint-biologiaoran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/656568d8-324f-46ed-b294-4e1152004767.jpg","index":0,"item":"646b087c-4d9a-4899-b92c-265cbba59c4a","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Novak-Katalin-szerint-tobbet-tanul-a-gyerek-ha-a-csaladjaval-jarja-a-termeszetet-mint-biologiaoran","timestamp":"2025. február. 19. 08:44","title":"Novák Katalin szerint többet tanul a gyerek, ha a családjával járja a természetet, mint biológiaórán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca37480-49b5-474b-8f48-d13ecf5d1c97","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évszázados gyakorlatot vizsgált felül a vízügy: már a földek elárasztására biztatja a gazdákat ahelyett, hogy szó nélkül elvezetné a víztöbbletet. Aki bevállalja, csütörtöktől jelentkezhet vízborításra szánt parcelláival az erre fejlesztett online felületen. Készüljön azonban, hogy nem választhatja meg, mikor jöjjön a víz, és az sem biztos, hogy könnyen le tudja majd ereszteni, ha itt lenne az ideje. A fejleményt ettől a független szakértő is korszakalkotónak tartja: érdemi párbeszéd indulhat az agráriummal az aszályos időszakok legkárosabb hatásainak kivédését segítő vízmegtartásról. ","shortLead":"Évszázados gyakorlatot vizsgált felül a vízügy: már a földek elárasztására biztatja a gazdákat ahelyett, hogy szó...","id":"20250219_vizmegtartas-vizvisszatartas-aszaly-ovf-arviz-belviz-talajviz-tajba-mezogazdasag-klimavaltozas-gazda-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca37480-49b5-474b-8f48-d13ecf5d1c97.jpg","index":0,"item":"950c23d6-21a9-4168-b628-9ed57723243e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250219_vizmegtartas-vizvisszatartas-aszaly-ovf-arviz-belviz-talajviz-tajba-mezogazdasag-klimavaltozas-gazda-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 18:00","title":"Eljött az évtizedek óta várt fordulat: pofonegyszerű módszerrel küzdene az aszály ellen a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója arra szólította fel Ukrajnát, hogy vegyen vissza a kritikus hangnemből.","shortLead":"A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója arra szólította fel Ukrajnát, hogy vegyen vissza a kritikus hangnemből.","id":"20250220_A-Feher-Hazbol-hallgattatnak-el-Ukrajnat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7.jpg","index":0,"item":"c92fe65e-3f85-4c74-a9cb-4eb65bf47e99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_A-Feher-Hazbol-hallgattatnak-el-Ukrajnat","timestamp":"2025. február. 20. 19:55","title":"A Fehér Házból azt üzenik Ukrajnának, hallgasson, és adja át értékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1254ffec-547b-41b5-a95d-43ab4adc447b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Gólgazdag meccsen játszott döntetlent a Benfica és a Monaco, simán kikapott és kiesett az Atalanta.","shortLead":"Gólgazdag meccsen játszott döntetlent a Benfica és a Monaco, simán kikapott és kiesett az Atalanta.","id":"20250218_Bajnokok-Ligaja-AC-Milan-Feyenoord-tortenelmi-gol-Santiago-Gimenez-Club-Brugge-Atalanta-Bayern-Munchen-Celtic-Benfica-Monaco-osszefoglalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1254ffec-547b-41b5-a95d-43ab4adc447b.jpg","index":0,"item":"915cd031-2905-4409-8dab-60527d1c3a4a","keywords":null,"link":"/sport/20250218_Bajnokok-Ligaja-AC-Milan-Feyenoord-tortenelmi-gol-Santiago-Gimenez-Club-Brugge-Atalanta-Bayern-Munchen-Celtic-Benfica-Monaco-osszefoglalo","timestamp":"2025. február. 18. 23:51","title":"Bajnokok Ligája: Vért izzadt a Bayern München a továbbjutásért, a történelmi gól is kevés volt a Milannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1713892-6a3f-44a2-92a3-77db3dc51fc5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Keményen beleállt az őt kritizáló független képviselőbe a Tisza Párthoz szakértőként csatlakozó korábbi vezérkari főnök.","shortLead":"Keményen beleállt az őt kritizáló független képviselőbe a Tisza Párthoz szakértőként csatlakozó korábbi vezérkari főnök.","id":"20250218_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-magyar-peter-hadhazy-akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1713892-6a3f-44a2-92a3-77db3dc51fc5.jpg","index":0,"item":"930af3ed-ecaf-4cb5-89bd-47d2f03070ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-magyar-peter-hadhazy-akos","timestamp":"2025. február. 18. 21:27","title":"Ruszin-Szendi Romulusz: Hadházy Ákos megélhetési politikus, mondhatja a hülyeségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16e72e3-45f1-4597-88d8-b3c6912eed86","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren júniusig tartanak a felújítások, addig azt kérik, mindenki két és fél órával a járat indulása előtt érkezzen ki a reptérre.","shortLead":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren júniusig tartanak a felújítások, addig azt kérik, mindenki két és fél órával...","id":"20250219_felujitas-budapest-airport-repter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16e72e3-45f1-4597-88d8-b3c6912eed86.jpg","index":0,"item":"6700bfc4-de7a-4723-a8d9-db8a69e11ab9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_felujitas-budapest-airport-repter","timestamp":"2025. február. 19. 15:43","title":"Felújításba kezd a Budapest Airport, kevesebb lesz a parkolóhely, és a buszjárat is máshová érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák kiaknázása. A Hungexpo területén ezúttal is az évente ismétlődő társrendezvénnyel, az Automotive Hungary szakkiállítással közösen várják majd a kiállítók a látogatókat. A legnagyobb hazai üzleti-ipari szakkiállításról, az Ipar Napjairól Márki Enikő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák...","id":"20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943.jpg","index":0,"item":"e0905227-27ef-4d8e-a370-7a19aa97dac0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","timestamp":"2025. február. 19. 10:30","title":"Az ország egyik legnívósabb szakmai rendezvénye ismét összehozza a szektor szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4db29ca-1811-4f1a-94d0-0ade3a5b3d6b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A házkutatások során nyolcszáznál is több régészeti leletet foglaltak le az ókori Görögország, illetve Róma korából.","shortLead":"A házkutatások során nyolcszáznál is több régészeti leletet foglaltak le az ókori Görögország, illetve Róma korából.","id":"20250220_pompeji-fosztogatas-regeszeti-leletek-csendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4db29ca-1811-4f1a-94d0-0ade3a5b3d6b.jpg","index":0,"item":"a18288f6-eb5c-4321-9be7-f80fdbd79f31","keywords":null,"link":"/kultura/20250220_pompeji-fosztogatas-regeszeti-leletek-csendorseg","timestamp":"2025. február. 20. 06:56","title":"Pompejit fosztogató sírrablók kerültek csendőrkézre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]