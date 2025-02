Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"59b7d3c0-6a9b-47db-92eb-5d613ca7df99","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank szerint 2022 decemberétől több százezer dollárt gyűjtött be jogosulatlanul a befektetőitől az amerikai cég.","shortLead":"A jegybank szerint 2022 decemberétől több százezer dollárt gyűjtött be jogosulatlanul a befektetőitől az amerikai cég.","id":"20250224_jogtalan-penzgyujtes-mnb-olajkutam-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59b7d3c0-6a9b-47db-92eb-5d613ca7df99.jpg","index":0,"item":"ec2f117a-dd87-43fc-abfc-8badace94dd8","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_jogtalan-penzgyujtes-mnb-olajkutam-tiltas","timestamp":"2025. február. 24. 12:45","title":"Jogtalanul gyűjtött pénzt a befektetőktől az olajkutam.com, az MNB több év után lépett csak közbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés, a rovarirtó szerek és az erdőirtások fenyegetik, hanem amiről csak kevés szó esik: a közlekedés is.","shortLead":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés...","id":"20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb.jpg","index":0,"item":"49b4aa0e-26f0-44b5-be25-7240a0068b33","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","timestamp":"2025. február. 23. 15:45","title":"Autók kontra méhek: megszámolták, mekkora a pusztítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87008eb-af73-46ca-a12a-4db02a0d8dcc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciát követő áttörést várhatóan a humanoid, azaz emberszerű robotok hozzák majd el. 