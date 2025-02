Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9660a24f-b5f0-4531-a312-3b723406afd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig két nevet írt fel a listájára.","shortLead":"Eddig két nevet írt fel a listájára.","id":"20250224_Bayer-Zsolt-elkezdte-listazni-azokat-a-birokat-akik-reszt-vettek-a-szombati-tuntetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9660a24f-b5f0-4531-a312-3b723406afd7.jpg","index":0,"item":"a9616f89-1483-4dd5-96af-f2ee997a5e54","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Bayer-Zsolt-elkezdte-listazni-azokat-a-birokat-akik-reszt-vettek-a-szombati-tuntetesen","timestamp":"2025. február. 24. 11:01","title":"Bayer Zsolt elkezdte listázni azokat a bírókat, akik részt vettek a szombati tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15 éve hiúsult meg a gyurcsányi kaszinóváros terve Sukorón, ahol most a NER készül kiemelt beruházásra, csak azt nem tudni, hogy pontosan mit építenek.","shortLead":"15 éve hiúsult meg a gyurcsányi kaszinóváros terve Sukorón, ahol most a NER készül kiemelt beruházásra, csak azt nem...","id":"20250224_Nem-csak-a-helyieknek-a-polgarmesternek-sem-arulta-el-a-kormany-hogy-mi-epul-Sukoron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3.jpg","index":0,"item":"0348938e-0ed9-4704-9fba-897b1d418289","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Nem-csak-a-helyieknek-a-polgarmesternek-sem-arulta-el-a-kormany-hogy-mi-epul-Sukoron","timestamp":"2025. február. 24. 12:28","title":"A polgármesternek sem árulta el a kormány, hogy mi épül Sukorón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f77d5d6-29f5-4e9b-9a08-81ec7fbff152","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Remény című önéletrajzában nemcsak az életét meséli el, hanem a papi hitvallása mentén figyelmeztet arra, hogy a vesztünkbe rohanunk. ","shortLead":"A Remény című önéletrajzában nemcsak az életét meséli el, hanem a papi hitvallása mentén figyelmeztet arra...","id":"20250223_ferenc-papa-remeny-oneletrajz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f77d5d6-29f5-4e9b-9a08-81ec7fbff152.jpg","index":0,"item":"078b3078-ac42-40d2-b624-d6937d692107","keywords":null,"link":"/elet/20250223_ferenc-papa-remeny-oneletrajz","timestamp":"2025. február. 23. 12:12","title":"Ferenc pápa csak a halála után akarta „meggyónni” az életét, de a világ állapota miatt nem várhatott vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683ad63a-3151-4a3d-98df-8008456f17c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokig tartó vörös kód után a közeledő jó idő hírnöke lehet a madár.","shortLead":"A napokig tartó vörös kód után a közeledő jó idő hírnöke lehet a madár.","id":"20250224_Elso-golya-Oroshazan-idojaras-enyhules-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/683ad63a-3151-4a3d-98df-8008456f17c4.jpg","index":0,"item":"ac060b9e-362c-4ce4-89c2-090934d5db48","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Elso-golya-Oroshazan-idojaras-enyhules-tavasz","timestamp":"2025. február. 24. 11:02","title":"Orosházára már megérkezett az első gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84110dca-b382-44f5-8ecc-1872e0e9c183","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Varsó a háború kezdete óta 20 ezer Starlink-egységet szállított Ukrajnának.","shortLead":"Varsó a háború kezdete óta 20 ezer Starlink-egységet szállított Ukrajnának.","id":"20250222_Lengyelorszag-tovabbra-is-fizetne-az-ukranok-Starlink-hozzafereset-amit-az-amerikaiak-epp-megszuntetnenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84110dca-b382-44f5-8ecc-1872e0e9c183.jpg","index":0,"item":"08238e51-40cd-459a-bd41-851faf70c69f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_Lengyelorszag-tovabbra-is-fizetne-az-ukranok-Starlink-hozzafereset-amit-az-amerikaiak-epp-megszuntetnenek","timestamp":"2025. február. 22. 20:44","title":"Lengyelország továbbra is fizetné az ukránok Starlink-hozzáférését, amit az amerikaiak épp megszüntetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 88 éves katolikus egyházfő tudott aludni, és jelenleg is pihen. Korábban vérátömlesztést kapott, és veseelégtelenséget is megállapítottak nála. ","shortLead":"A 88 éves katolikus egyházfő tudott aludni, és jelenleg is pihen. Korábban vérátömlesztést kapott, és...","id":"20250224_Ferenc-papa-korhazban-kritikus-allapot-tudogyulladas-veseelegtelenseg-jobban-van-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e.jpg","index":0,"item":"099b78b4-6976-4332-a5a5-cc546e9fd2ec","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Ferenc-papa-korhazban-kritikus-allapot-tudogyulladas-veseelegtelenseg-jobban-van-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 09:52","title":"Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kisgyerekként a pénzzel először arany formájában találkozunk az animációs meséknek köszönhetően, később azonban elfelejtjük az aranyat, mint befektetési lehetőség. ","shortLead":"Kisgyerekként a pénzzel először arany formájában találkozunk az animációs meséknek köszönhetően, később azonban...","id":"20250224_Ugorjunk-fejest-az-aranyba-befektetes-podcast-Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"7ce36836-feb3-4c2e-8b24-c2cf235ff598","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Ugorjunk-fejest-az-aranyba-befektetes-podcast-Kasszakulcs","timestamp":"2025. február. 24. 06:00","title":"Ugorjunk fejest az aranyba? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A miniszterelnök évértékelő beszéde alapján hajtóvadászatról, fenyegetésről, betiltásról és alamizsnáról szól majd a kampány. Nem rukkolt elő vonzó ajánlattal a miniszterelnök.","shortLead":"A miniszterelnök évértékelő beszéde alapján hajtóvadászatról, fenyegetésről, betiltásról és alamizsnáról szól majd...","id":"20250222_orban-viktor-evertekelo-fenygetes-igergetes-vegjatek-velemeny-hamvay-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff.jpg","index":0,"item":"ab367b98-8a43-420b-bf3b-03b4f248e7b7","keywords":null,"link":"/360/20250222_orban-viktor-evertekelo-fenygetes-igergetes-vegjatek-velemeny-hamvay-peter","timestamp":"2025. február. 22. 20:57","title":"Vége van, Kicsi: fenyegetett és ígérgetett Orbán, de nem tudta elrejteni a gyengeségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]