“Nem voltam Franciaországban” – ezzel poénkodott Elon Musk, a DOGE amerikai kormányzati hatékonysági hivatal leköszönő vezetője, amikor egy újságíró megkérdezte tőle, miért van monokli a szeme alatt.

Musk ezzel Emmanuel Macron és felesége perpatvarára – hivatalosan: incselkedésére – utalt, amikor is Vietnámban a repülőgépről leszállva Brigitte Macron lazán beletenyerelt a francia elnök arcába, mindezt a kamerák előtt:

A Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, a világ leggazdagabb embere 130 nap után köszönt le a Fehér Ház különleges tanácsadói posztjáról, miután példátlan leépítést vezényelt le az amerikai államapparátusban.

Az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatóján tűnt fel egy újságírónak, hogy a techmilliárdos jobb szeme alatt van egy kisebb sérülés, amit, mint kiderült, legalább 14 gyermekeinek egyike okozott – írja a The New York Times.

Amikor egy újságíró megkérdezte Musktól, hogy jól van-e, kiderült, hogy a tettes az ötéves X volt (tényleg így hívják):

Reporter to Musk: Is your eye ok?



Elon Musk: I wasn’t anywhere near France. I was just horsing around with little X and I said punch me in the face and he did. pic.twitter.com/FTvVGfESRL