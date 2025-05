Jövőre indulhat a SpaceX Starship űrhajójának első küldetése a Marsra – erről Elon Musk, az amerikai magán űrvállalkozás vezetője beszélt videóüzenetében.

A techmilliárdos szerint legkésőbb 2026 végéig elindulhat az első űrhajójuk, egyelőre “csak” humanoid robotokkal a fedélzetén. Igaz, azt Musk is beismerte, hogy nem garantálja a határidő betartását, mivel addig még számos technikai kihívást kell leküzdeniük, többek között a gigantikus űrhajó feltankolását az űrben. Musk 50-50 százalékra saccolta a 2026-os céldátum teljesítését, ha pedig erről lecsúsznak, újabb két évet kell várniuk, mire a Mars ismét közel kerül a Földhöz – írja a Sky News.

Elon Musk: I think the best possible adventure is to go and help build a new civilization on a new planet.



