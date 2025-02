Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6c203f7c-ef57-4f2f-99ec-39586ebf13fd","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Antiszemita megjegyzésekkel nap mint nap találkozik a neten, árulta el a hollywoodi sztár, akit új filmjéről, a Rokonszenvedésről kérdeztünk. Eisenberg írója, rendezője és főszereplője a több Oscarra jelölt filmnek, amelyben két amerikai unokatestvér indul holokauszttúrára Lengyelországban. Musk félelemkeltő kijelentéséről, Szabó István napfényes klasszikusáról, egy gyermekkori traumáról és a Saul fiáról is beszélgettünk.","shortLead":"Antiszemita megjegyzésekkel nap mint nap találkozik a neten, árulta el a hollywoodi sztár, akit új filmjéről...","id":"20250226_Jesse-Eisenberg-a-HVG-nek-interju-Rokonszenvedes-Saul-fia-holokausztfilm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c203f7c-ef57-4f2f-99ec-39586ebf13fd.jpg","index":0,"item":"0e7863cd-a31e-4e8d-a00f-14398050db47","keywords":null,"link":"/360/20250226_Jesse-Eisenberg-a-HVG-nek-interju-Rokonszenvedes-Saul-fia-holokausztfilm","timestamp":"2025. február. 26. 19:30","title":"Jesse Eisenberg a HVG-nek: Imádom a Saul fiát, ez minden idők legjobb holokausztfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0","c_author":"Mérő Vera","category":"360","description":"„A nyilvánvaló cél az, hogy a fortélyos félelem igazgasson, és ne a csalóka remény. Éppen ezért Orbán most a bizakodással akar leszámolni, hiszen az jelenti számára a legnagyobb kockázatot.” Vélemény.","shortLead":"„A nyilvánvaló cél az, hogy a fortélyos félelem igazgasson, és ne a csalóka remény. Éppen ezért Orbán most...","id":"20250226_hvg-mero-vera-ott-vagyunk-pont-ott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0.jpg","index":0,"item":"7c21aca7-ee4a-44a6-bdac-c680b2cee24f","keywords":null,"link":"/360/20250226_hvg-mero-vera-ott-vagyunk-pont-ott","timestamp":"2025. február. 26. 12:15","title":"Mérő Vera: Orbán nem náci, de bármikor az élükre állna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b67b875-5097-4eee-9c67-dbc37bee14f8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szakértők szerint az orosz hadijelentés egy propagandaeszköz, ráadásul rendre fals veszteségadatokat tesznek közzé.","shortLead":"A szakértők szerint az orosz hadijelentés egy propagandaeszköz, ráadásul rendre fals veszteségadatokat tesznek közzé.","id":"20250226_hirado-orosz-hadijelentesek-elemzok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b67b875-5097-4eee-9c67-dbc37bee14f8.jpg","index":0,"item":"aa4a7a48-0e1c-401c-8d01-ec1e48b71dd3","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_hirado-orosz-hadijelentesek-elemzok","timestamp":"2025. február. 26. 17:03","title":"A hirado.hu már 600-szor tett közzé olyan orosz hadijelentéseket, amit még az orosz elemzők sem vesznek komolyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7a3f18-0603-46c3-943c-4cef21b37d0e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Újságíró Szövetség székházában tartott fórumbeszélgetés végén olvasták fel a közös nyilatkozatot.","shortLead":"A Magyar Újságíró Szövetség székházában tartott fórumbeszélgetés végén olvasták fel a közös nyilatkozatot.","id":"20250226_muosz-nyilatkozat-sajtoszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba7a3f18-0603-46c3-943c-4cef21b37d0e.jpg","index":0,"item":"4ef5cd65-dcb6-4913-8da6-408dbe53c2bc","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_muosz-nyilatkozat-sajtoszabadsag","timestamp":"2025. február. 26. 20:50","title":"Közös nyilatkozatban álltak ki a magyar médiumok képviselői a sajtószabadság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly október óta nem volt ilyen erős az árfolyam.","shortLead":"Tavaly október óta nem volt ilyen erős az árfolyam.","id":"20250226_A-forint-erore-kapott-elovette-a-kalapacsot-es-attorte-a-400-as-hatart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"6f9c4e80-cbbb-4364-b6c5-a33b5f94aaa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_A-forint-erore-kapott-elovette-a-kalapacsot-es-attorte-a-400-as-hatart","timestamp":"2025. február. 26. 09:40","title":"A forint erőre kapott, 400 alá került az euróval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 26 éves férfi 7 ezer dollárt kapott azért, hogy iszlámpárti feliratokat készítsen izraeli városokban, 50 dollárt ajánlottak neki, ha elégeti Benjamin Netanjahu képét.","shortLead":"A 26 éves férfi 7 ezer dollárt kapott azért, hogy iszlámpárti feliratokat készítsen izraeli városokban, 50 dollárt...","id":"20250227_letartoztatas-izraeli-ferfi-iran-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1.jpg","index":0,"item":"12643345-1c88-45df-a12d-7cc1d00e1915","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_letartoztatas-izraeli-ferfi-iran-kemkedes","timestamp":"2025. február. 27. 14:19","title":"Letartóztattak egy izraeli férfit, aki Iránnak kémkedhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fc5095-ef82-4ea0-95b2-e32bc30aad90","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"8 helyett 12 GB RAM kerülhet az Apple következő csúcsmobiljaiba, és ennek hátterében új funkciók állhatnak.","shortLead":"8 helyett 12 GB RAM kerülhet az Apple következő csúcsmobiljaiba, és ennek hátterében új funkciók állhatnak.","id":"20250227_apple-iphone-17-pro-ram-bovules-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07fc5095-ef82-4ea0-95b2-e32bc30aad90.jpg","index":0,"item":"e3a35c8e-748b-48e2-98f4-cefb8dc84946","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_apple-iphone-17-pro-ram-bovules-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 27. 14:03","title":"Hatalmas előrelépést hozhat az iPhone 17 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473993cf-6552-4308-aeac-df1dc289283e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A legtöbben ígéretük ellenére elmulasztották elhagyni az országot, de több külföldi embercsempészt amiatt vittek vissza a börtönbe, mert újra embert csempészett vagy éppen lopott – derült ki a HVG által kikért adatokból.","shortLead":"A legtöbben ígéretük ellenére elmulasztották elhagyni az országot, de több külföldi embercsempészt amiatt vittek vissza...","id":"20250227_Bolti-lopas-miatt-is-vittek-vissza-a-bortonbe-korabban-szelnek-eresztett-kulfoldi-embercsempeszeket-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/473993cf-6552-4308-aeac-df1dc289283e.jpg","index":0,"item":"f8c4513a-bb53-4d61-bbf4-eea4c73b163a","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Bolti-lopas-miatt-is-vittek-vissza-a-bortonbe-korabban-szelnek-eresztett-kulfoldi-embercsempeszeket-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 05:30","title":"Bolti lopás miatt is vittek vissza a börtönbe korábban szélnek eresztett külföldi embercsempészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]