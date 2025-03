Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8ea23385-7b67-4013-963a-c2d158dedd19","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az idei évet tekintve 2,6 ezer milliárd forint plusz kiadást jelentene, ha Magyarország a GDP-je 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítaná, ahogy Donald Trump követeli. 2038-ban a GDP 2 százaléka és 5 százaléka közt már 5,6 ezer milliárd forint lesz. A NATO biztosan emelni fogja a védelmi kiadások célértékét, de biztos, hogy nem 5 százalékra.","shortLead":"Az idei évet tekintve 2,6 ezer milliárd forint plusz kiadást jelentene, ha Magyarország a GDP-je 5 százalékát védelmi...","id":"20250304_Trump-54-ezer-milliard-forintot-kovetel-Magyarorszagtol-2038-ig-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ea23385-7b67-4013-963a-c2d158dedd19.jpg","index":0,"item":"0f783d6a-0479-4636-8e99-5d9365f5c893","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Trump-54-ezer-milliard-forintot-kovetel-Magyarorszagtol-2038-ig-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 13:39","title":"Trump 54 ezer milliárd forintot követel Magyarországtól 2038-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00abce03-7ea1-4c51-99c7-90ae15d48e64","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akik nosztalgiával gondolnak az okostelefonok régi dicsőséges napjaira, no meg játszani is szeretnek, azok bizonyára érdeklődéssel fogadják azt a kis kézi számítógépet, amelyet az egykori Nokia N97 ihletett.","shortLead":"Akik nosztalgiával gondolnak az okostelefonok régi dicsőséges napjaira, no meg játszani is szeretnek, azok bizonyára...","id":"20250303_nokia-n97-elite-kezi-jatekkonzol-sugar-cubes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00abce03-7ea1-4c51-99c7-90ae15d48e64.jpg","index":0,"item":"a2721a8e-8148-4827-a1b3-8cec4c090e7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_nokia-n97-elite-kezi-jatekkonzol-sugar-cubes","timestamp":"2025. március. 03. 14:03","title":"Kézi játékkonzolként éled fel az ikonikus Nokia N97","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58135cd-df72-4652-ab80-6ea6e327a820","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az ukrán elnököt az Ovális Irodában verbálisan letámadó J.D. Vance síelni ment a családjával Vermontba, azonban ott több száz tüntető várta.","shortLead":"Az ukrán elnököt az Ovális Irodában verbálisan letámadó J.D. Vance síelni ment a családjával Vermontba, azonban ott...","id":"20250302_naci-jd-vance-vermont-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58135cd-df72-4652-ab80-6ea6e327a820.jpg","index":0,"item":"9659ac4b-4eb8-430e-9a18-1c0e2e2936fd","keywords":null,"link":"/elet/20250302_naci-jd-vance-vermont-tuntetes","timestamp":"2025. március. 02. 14:45","title":"Náci söpredék, Oroszországba menj síelni – így várták J.D. Vance alelnököt Vermontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy szakíró szerint csak az iOS 20-ban debütálhat a teljesen megújult, ChatGPT-szerű Siri. A jelek szerint az Apple küzd a mesterséges intelligenciája fejlesztésével és kiadásával.","shortLead":"Egy szakíró szerint csak az iOS 20-ban debütálhat a teljesen megújult, ChatGPT-szerű Siri. A jelek szerint az Apple...","id":"20250303_apple-intelligence-siri-funkciok-keses-ios-20-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"2d9f70b8-2036-4e4b-9c27-c4c9a9c8a7ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_apple-intelligence-siri-funkciok-keses-ios-20-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 03. 11:03","title":"Komoly problémák vannak az Apple-nél, egyes MI-funkciókra lehet, hogy még éveket kell várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279a5f03-16e0-48cd-a11b-6bf83c6820eb","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A toxikus vezetők olyan sok szervezetben jelen vannak, hogy szinte mindannyiuknak ismerősnek tűnnek, mégsem tudjuk, mit tehetünk ellenük, és a HR sem segít. Milyen torzító hatása van annak, ha valaki feljebb lép a ranglétrán? Miért emészti fel a beosztottak pszichés energiáit, ha nem támogatják őket egy toxikus főnökkel szemben? Czifra Julianna vezető- és szervezetfejlesztő szakpszichológussal, egy témába vágó friss tanulmány egyik szerzőjével beszélgettünk.","shortLead":"A toxikus vezetők olyan sok szervezetben jelen vannak, hogy szinte mindannyiuknak ismerősnek tűnnek, mégsem tudjuk, mit...","id":"20250303_Toxikus-fonok-munkahely-rossz-vezeto-hatalom-visszaeles-Czifra-Julianna-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/279a5f03-16e0-48cd-a11b-6bf83c6820eb.jpg","index":0,"item":"4e49f517-238a-4d6e-96dc-ce2b6e10c557","keywords":null,"link":"/360/20250303_Toxikus-fonok-munkahely-rossz-vezeto-hatalom-visszaeles-Czifra-Julianna-kutatas","timestamp":"2025. március. 03. 10:07","title":"Toxikus főnökök: lecsorog a magyar munkahelyekre a politikusok hatalomgyakorlási módja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ba80ad-5468-478b-898d-dba32b20f8ad","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma visszautasítja, hogy a kutatói béremelés elmaradása bármilyen összefüggésben volna az MTA vagyoneladásával kapcsolatban általuk indított perrel.","shortLead":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma visszautasítja, hogy a kutatói béremelés elmaradása bármilyen összefüggésben volna az MTA...","id":"20250303_akademiai-dolgozok-ingatlanvagyon-hanko-balazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87ba80ad-5468-478b-898d-dba32b20f8ad.jpg","index":0,"item":"aded2fc0-8461-495f-b3d7-8df4053278d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_akademiai-dolgozok-ingatlanvagyon-hanko-balazs","timestamp":"2025. március. 03. 09:53","title":"Az akadémiai dolgozók visszautasítják Hankó miniszter állítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez a negyedik negyedév teljesítménye a harmadikhoz képest. 2023 negyedik negyedévéhez viszonyítva 137 millió euróval javult az egyenleg.","shortLead":"Ez a negyedik negyedév teljesítménye a harmadikhoz képest. 2023 negyedik negyedévéhez viszonyítva 137 millió euróval...","id":"20250303_819-millio-euroval-csokkent-a-szolgaltatasok-kulkereskedelmi-egyenlege-tavaly-ev-vegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f.jpg","index":0,"item":"3fab5557-c5a2-489e-b1c2-3f4ef650fccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_819-millio-euroval-csokkent-a-szolgaltatasok-kulkereskedelmi-egyenlege-tavaly-ev-vegen","timestamp":"2025. március. 03. 08:30","title":"819 millió euróval csökkent a szolgáltatások külkereskedelmi egyenlege tavaly év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij egyelőre nem reagált a történtekre. ","shortLead":"Volodimir Zelenszkij egyelőre nem reagált a történtekre. ","id":"20250304_reagalt-egy-ukran-kepviselo-az-amerikai-katonai-segelyek-felfuggesztesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c.jpg","index":0,"item":"68112155-cabf-4951-9201-545ada5ff0f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_reagalt-egy-ukran-kepviselo-az-amerikai-katonai-segelyek-felfuggesztesere","timestamp":"2025. március. 04. 08:18","title":"„Ez szerepelni fog a történelemkönyvekben” – reagált az amerikai katonai segélyek felfüggesztésére egy ukrán képviselő, aki Nobel-békedíjra jelölte Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]