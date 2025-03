Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi ellen vádat emeltek, az ügyészség kiutasíttatná Magyarországról.","shortLead":"A férfi ellen vádat emeltek, az ügyészség kiutasíttatná Magyarországról.","id":"20250310_orosz-ukran-kazah-keseles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"8315ed8d-aca1-4b7e-92e3-2ba70e56a0cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_orosz-ukran-kazah-keseles","timestamp":"2025. március. 10. 10:30","title":"Orosz kollégájával beszélgetett egy ukrán sofőr Soroksáron, egy kazah késelte meg ezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b5e353-18dd-457a-ab07-88dc8063e250","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint mindhárom áruházlánc megtéveszthette a vásárlóit, ezért vizsgálódnak. ","shortLead":"A versenyhivatal szerint mindhárom áruházlánc megtéveszthette a vásárlóit, ezért vizsgálódnak. ","id":"20250310_GVH-teljes-kiorlesu-pekaruk-vizsgalat-Spar-Aldi-Tesco","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9b5e353-18dd-457a-ab07-88dc8063e250.jpg","index":0,"item":"47404c04-b48c-473f-9848-e31d0adce915","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_GVH-teljes-kiorlesu-pekaruk-vizsgalat-Spar-Aldi-Tesco","timestamp":"2025. március. 10. 11:00","title":"A Spar, az Aldi és a Tesco teljes kiőrlésű pékáruit is vizsgálja a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70051d7e-69fa-4fe6-907b-91cef39f9348","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem igazán jól kezdődött az élete, és nem úgy ért véget, ahogy az angyalok talán megálmodták, de a kettő között pergő hat évtized jutott a múlt héten, máig tisztázatlan körülmények között, 95 évesen elhunyt Gene Hackmannek.","shortLead":"Nem igazán jól kezdődött az élete, és nem úgy ért véget, ahogy az angyalok talán megálmodták, de a kettő között pergő...","id":"20250309_hvg-Gene-Hackman-nekrolog-5x1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70051d7e-69fa-4fe6-907b-91cef39f9348.jpg","index":0,"item":"5f0e9b7a-5879-4b79-9950-425ac4d77fe4","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-Gene-Hackman-nekrolog-5x1","timestamp":"2025. március. 09. 15:45","title":"„Színésznek képeztek ki, nem sztárnak” – Gene Hackmannek ez a szerep nem kellett, de így is a legnagyobbak közé emelkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kövér László azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","shortLead":"Kövér László azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","id":"20250310_momentum-hadhazy-akos-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2.jpg","index":0,"item":"e63fb687-4e0a-494e-8505-e739f7ed9b96","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_momentum-hadhazy-akos-buntetes","timestamp":"2025. március. 10. 11:34","title":"A Momentum beszáll Hadházy Ákos 7 milliós büntetésének kifizetésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d076bddb-7fdc-41fa-af42-6ba36d9a980e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet viszont 20 fok körül alakulhat.","shortLead":"A hőmérséklet viszont 20 fok körül alakulhat.","id":"20250309_Viharos-szel-es-sok-eso-erkezik-a-jovo-heten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d076bddb-7fdc-41fa-af42-6ba36d9a980e.jpg","index":0,"item":"7bfa8db8-8cb9-4f91-a7fc-8685133f94d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Viharos-szel-es-sok-eso-erkezik-a-jovo-heten","timestamp":"2025. március. 09. 17:11","title":"Viharos szél és sok eső érkezik hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b450cd4e-243b-4a6e-af9d-24e4b0c673c7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A legtöbben gazdasági irányba tanulnának tovább.","shortLead":"A legtöbben gazdasági irányba tanulnának tovább.","id":"20250310_83-eves-egyetemista-felsooktatasi-jelentkezesi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b450cd4e-243b-4a6e-af9d-24e4b0c673c7.jpg","index":0,"item":"f904dfa5-7afd-4565-a434-02502f5b8d1f","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_83-eves-egyetemista-felsooktatasi-jelentkezesi-adatok","timestamp":"2025. március. 10. 07:54","title":"83 éves a legidősebb ember, aki egyetemre akar járni ősztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583bf605-1f32-4b4c-a958-0ce0c79f1aed","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Régen volt már 600 forint alatt a benzin ára, most van rá esély. ","shortLead":"Régen volt már 600 forint alatt a benzin ára, most van rá esély. ","id":"20250310_benzin-gazolaj-arcsokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583bf605-1f32-4b4c-a958-0ce0c79f1aed.jpg","index":0,"item":"019340fc-e066-44f5-8ba5-cd5656ffb362","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_benzin-gazolaj-arcsokkenes","timestamp":"2025. március. 10. 11:02","title":"Ismét komolyabb árcsökkenés jön a benzinkutaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862c70c3-83b3-46ad-8d30-61fb8eb3de68","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Bőven van mit lefaragni a jegybank extra tevékenységeiből, az átlátható gazdálkodás pedig felettébb üdvös lenne. Azonban a „felelősségi viszonyok tiszteletben tartása” mellett borítékolható, hogy Varga Mihály le fogja tekerni a kormánykritikus elemzéseket, publikációkat és nyilatkozatokat, ami az egész országnak veszteség.","shortLead":"Bőven van mit lefaragni a jegybank extra tevékenységeiből, az átlátható gazdálkodás pedig felettébb üdvös lenne...","id":"20250310_Varga-Mihaly-program-alapitvany-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/862c70c3-83b3-46ad-8d30-61fb8eb3de68.jpg","index":0,"item":"b7dc6916-05bc-4665-aa55-ae3f04818099","keywords":null,"link":"/360/20250310_Varga-Mihaly-program-alapitvany-mnb","timestamp":"2025. március. 10. 15:30","title":"Varga Mihály a koszos fürdővízzel együtt a gyereket is ki fogja önteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]