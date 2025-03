„SpaceX flies, Tesla self drives” – énekli Alessandra Basher egy egészen szürreális videóban. A sor nagyjából úgy fordítható, hogy a SpaceX repül, a Tesla pedig önvezet. Persze magyarul nem rímel, de jól átadja a lényegét a dalnak, amiben Basher a maga módján áll ki Elon Musk mellett, akit számos támadás ér az elmúlt időszakban.

Musk elszabadult hajóágyúhoz hasonló kormányzati munkája és orosz propagandának is beillő nemzetközi fellépése láttán mind többen tiltakoznak – írtuk korábban. A tiltakozás egyik leglátványosabb módja a Tesla elleni bojkott, ami ráadásul meglepően sikeres és kifejezetten látványos, Európában például 40,1 százalékot zuhantak a Tesla eladásai. A bojkott mellett vannak azért aggasztó jelenségek is, Musk-ellenes hackerek például közzétették az összes amerikai Tesla-tulajdonos nevét, nem ritka, hogy vandalizmus áldozata lesz egyik- másik autó, de a tulajdonosok is lecserélik az emblémákat, ezzel fejezve ki, hogy nem értenek egyet Musk szerepvállalásával.

A Independent cikke szerint Basher teljes állású anya, akinek az álma, hogy egyszer stand up humorista legyen. A videót – amelyet szűk egy hét alatt több mint 2 milliószor játszottak le –, illetve előadóját sokan cikizik alkotása miatt.

A klipben az előadó egy Tesla Cybertruckot vezet, vagy annak platóján énekel, illetve bevágások láthatók a SpaceX-rakéta fellövésekről és Elon Musk beszédeiből.

A dalban előkerül a Tesla és a SpaceX mellett a The Boring Company, amely legújabban dubaji alagútépítéssel került a hírekbe, illetve megtudhatjuk azt is, hogy Musk fél kézzel indít rakétákat. A Twitter felvásárlását is új megközelítésbe helyezi, a dalszerző-influencer szerint ezzel Musk megmenti a szólásszabadságot. Ezt mondjuk nem mindenki gondolja így, tavaly év végén az emberek tömeges menekülésbe kezdtek a platformról és a Twitter (most már X) helyett a Blueskyt választották.

A kommentelők megosztottak, voltak, akik támogatásukat fejezték ki, azonban mint az Independent is megjegyezte, rengetegen borzalmasnak találják az alkotást.

A dalban előkerülnek Musk gyerekei is. Az alkotó szerint Musk saját kezűleg menti meg az emberiséget, nemcsak a találmányai, de a gyerekei révén is, akikből egyébként már 14 van neki. Ennek nyomán többen felvetették, hogy Basher szerintük ezzel a videóval próbálja meg felhívni a világ leggazdagabb emberének figyelmét arra, hogy lenne a 15. gyerek anyja. Erre reagált az alkotó is, mondván, hogy 12 éve él boldog házasságban, van már két gyereke és egyébként is 46 éves, nem szeretne már több utódot.

Nehéz eldönteni, hogy inkább paródiáról vagy valódi támogatásról van-e inkább szó, Basher saját bevallása szerint humorista, viszont profiljáról az is kiderül, hogy a Teslát is kifejezetten kedveli, nem lenne meglepő, ha iróniától mentesen venné a védelmébe Muskot.

