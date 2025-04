Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha bűnösnek találják, akár halálbüntetést vagy életfogytiglani börtönt is kiszabhatnak rá.","shortLead":"Ha bűnösnek találják, akár halálbüntetést vagy életfogytiglani börtönt is kiszabhatnak rá.","id":"20250401_Del-Korea-felfuggesztett-elnoke-alkotmanybirosag-rendkivuli-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d.jpg","index":0,"item":"0eec53b1-af55-462b-a6f0-c69e5ba3d9dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Del-Korea-felfuggesztett-elnoke-alkotmanybirosag-rendkivuli-allapot","timestamp":"2025. április. 01. 07:49","title":"Napokon belül dönt az alkotmánybíróság Dél-Korea felfüggesztett elnökének sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b75933-7b6c-4f24-93f9-1eeb7c4475fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Cseppet sem hétköznapi módszerrel gyakorolhatják a flörtölési szokásaikat a Tinderezők, megjelent ugyanis egy új játék, amiben a mesterséges intelligenciánál lehet próbálkozni. Ami aztán kegyetlenül kiértékeli a dolgot.","shortLead":"Cseppet sem hétköznapi módszerrel gyakorolhatják a flörtölési szokásaikat a Tinderezők, megjelent ugyanis egy új játék...","id":"20250402_tinder-openai-jatek-the-game-game-flortoles-jatek-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20b75933-7b6c-4f24-93f9-1eeb7c4475fb.jpg","index":0,"item":"3f0fbc66-b17f-48d5-b8df-8b39f40eae84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_tinder-openai-jatek-the-game-game-flortoles-jatek-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 02. 15:03","title":"Újdonság a Tinderen: ChatGPT-vel lehet gyakorolni a flörtölést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4099a9c1-3101-48de-8530-cbb5fd522e94","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Igazi dráma minden marketingesnek, aki úgy gondolja, hogy mellekkel bármit el lehet adni.","shortLead":"Igazi dráma minden marketingesnek, aki úgy gondolja, hogy mellekkel bármit el lehet adni.","id":"20250401_Csod-Hooters-csaladbarat-etterem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4099a9c1-3101-48de-8530-cbb5fd522e94.jpg","index":0,"item":"0e89f208-a97d-475a-b9c6-e2f145770924","keywords":null,"link":"/kkv/20250401_Csod-Hooters-csaladbarat-etterem","timestamp":"2025. április. 01. 07:57","title":"Csődöt jelentett a Hooters, családbarát étteremlánccá szeretnék átszervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880abacb-f5ae-4b20-a03a-5fe1e6bccfd1","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A magyar szélsőt tavaly nyáron hatmillió euróért igazolta le a Galatasaray.","shortLead":"A magyar szélsőt tavaly nyáron hatmillió euróért igazolta le a Galatasaray.","id":"20250402_labdarugas-galatasaray-sallai-roland-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880abacb-f5ae-4b20-a03a-5fe1e6bccfd1.jpg","index":0,"item":"63e219fb-aaa9-4be7-8ba4-c0ceb4b171c4","keywords":null,"link":"/sport/20250402_labdarugas-galatasaray-sallai-roland-eladas","timestamp":"2025. április. 02. 14:01","title":"Edzője Sallai Rolandról: Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, nyugodtan távozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322c1d3d-0f5c-4a3a-9517-b625ba1a0984","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Feldman Zsolt az agrártárca egyik legrégibb tisztviselője volt.","shortLead":"Feldman Zsolt az agrártárca egyik legrégibb tisztviselője volt.","id":"20250401_Levaltottak-a-mezogazdasagi-allamtitkart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/322c1d3d-0f5c-4a3a-9517-b625ba1a0984.jpg","index":0,"item":"557d19f8-5c68-4805-a15a-46bc3586fa27","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Levaltottak-a-mezogazdasagi-allamtitkart","timestamp":"2025. április. 01. 06:14","title":"Leváltották a mezőgazdasági államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki számára hozzáférhető a ChatGPT képgenerátora.","shortLead":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki...","id":"20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"f615e273-7452-4b7a-a765-dea5730a031a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","timestamp":"2025. április. 01. 11:03","title":"Már előfizetés nélkül is használható a ChatGPT látványos újdonsága, amivel képeket lehet készíttetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7beda13-7247-4588-a72c-4af0b965ef66","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Először írt indiai történész tudományos könyvet Közép- és Kelet-Európáról. Rakesh Batabyal az 1989-90-es rendszerváltás utáni évtizedek változásait tekinti át. Batabyalt annak idején egy amerikai történész Romániáról szóló munkája inspirálta arra, hogy a térséggel foglalkozzon, Magyarországon a politikán túl különösen a filmművészet és az irodalom ragadta meg.","shortLead":"Először írt indiai történész tudományos könyvet Közép- és Kelet-Európáról. Rakesh Batabyal az 1989-90-es rendszerváltás...","id":"20250401_szeretettel-delhibol-rakesh-batabyal-tortenesz-interju-kelet-kozep-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7beda13-7247-4588-a72c-4af0b965ef66.jpg","index":0,"item":"f6c4e848-5035-48ad-a4e2-fd35e9ed8bfa","keywords":null,"link":"/360/20250401_szeretettel-delhibol-rakesh-batabyal-tortenesz-interju-kelet-kozep-europa","timestamp":"2025. április. 01. 16:00","title":"„Láttam, amikor az Andrássy úton téglákat dobáltak a Pride-menetre, Delhiben pedig vidám és erőszakmentes felvonulás volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadseregükkel, haditengerészetükkel és rakétaerejükkel is próbálnak ráijeszteni Tajvanra.","shortLead":"A hadseregükkel, haditengerészetükkel és rakétaerejükkel is próbálnak ráijeszteni Tajvanra.","id":"20250401_Kina-haditengereszet-hadgyakorlat-Tajvan-szigoru-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15.jpg","index":0,"item":"389c45b9-ff3f-45a6-9b0f-f602de1afa67","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Kina-haditengereszet-hadgyakorlat-Tajvan-szigoru-figyelmeztetes","timestamp":"2025. április. 01. 08:49","title":"Kína hadgyakorlatot kezdett Tajvan partjainál, és élősködőnek nevezték a sziget elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]