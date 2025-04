Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ee856575-9cfd-40b1-942c-8c4aee87a7a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Méltányosság nincs. ","shortLead":"Méltányosság nincs. ","id":"20250401_autopalyabirsag-rossz-rendszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee856575-9cfd-40b1-942c-8c4aee87a7a9.jpg","index":0,"item":"059c2133-0a80-4357-9967-e98957942c32","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_autopalyabirsag-rossz-rendszam","timestamp":"2025. április. 01. 14:21","title":"Közel félmilliós autópályabírsága jött össze egy autósnak, mire megtudta, hogy rosszul adta meg a rendszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c121930-1ec6-4982-8d5a-7a80cbc7871b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Alig volt valós beszerzési számlája a kereskedőnek. Elkezdték lefoglalni az árukészletét, mire gyorsan meglett az eltrükközött áfa összege.","shortLead":"Alig volt valós beszerzési számlája a kereskedőnek. Elkezdték lefoglalni az árukészletét, mire gyorsan meglett...","id":"20250402_kamu-szamlakkal-trukkozott-a-boltos-afacsalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c121930-1ec6-4982-8d5a-7a80cbc7871b.jpg","index":0,"item":"8386a7c1-00d8-4d91-835c-46eb9fa22500","keywords":null,"link":"/kkv/20250402_kamu-szamlakkal-trukkozott-a-boltos-afacsalas","timestamp":"2025. április. 02. 08:51","title":"Rászálltak a fináncok a kamu számlákkal trükköző boltosra, pár nap alatt lett 50 milliója, hogy rendezze az elcsalt áfát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ezentúl nem érdemes megszokásból keresni a korábbi DIGI Ügyfélkapu alkalmazást, az ugyanis nevet vált. De hiába kapja meg a One arculatát, a neve egyelőre egészen más lesz.","shortLead":"Ezentúl nem érdemes megszokásból keresni a korábbi DIGI Ügyfélkapu alkalmazást, az ugyanis nevet vált. De hiába kapja...","id":"20250331_4ig-digi-ugyfelkapu-valtozas-frissites-nevvaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab.jpg","index":0,"item":"222f75b7-13a7-45c3-9e7e-da0d1ead933a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_4ig-digi-ugyfelkapu-valtozas-frissites-nevvaltas","timestamp":"2025. március. 31. 15:33","title":"A korábbi DIGI ügyfele? Figyeljen, fontos változás jön, a számlafizetést is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Európa vidéki térségei akár energiaszükségletük harmincszorosát is előállíthatnák – derül ki egy friss uniós riportból. A kiaknázatlan lehetőségek megvalósulását azonban technikai, környezeti és társadalmi akadályok is nehezítik. Adatalapú cikkünkből az is kiderül, hogy a magyar régióknak mekkora a megújulóenergia-termelési potenciálja.","shortLead":"Európa vidéki térségei akár energiaszükségletük harmincszorosát is előállíthatnák – derül ki egy friss uniós...","id":"20250331_napenergia-Europa-videki-regioiban-oriasi-lehetosegek-es-osszetett-kihivasok-kez-a-kezben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3.jpg","index":0,"item":"8fada4e0-be3f-4a3f-8335-f8f4057a7624","keywords":null,"link":"/eurologus/20250331_napenergia-Europa-videki-regioiban-oriasi-lehetosegek-es-osszetett-kihivasok-kez-a-kezben","timestamp":"2025. március. 31. 18:09","title":"Óriási lehetőségeket tartogat a napenergia Európa vidéki régióiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfb11ac-48f4-4677-9757-ee4390a9ab44","c_author":"HVG","category":"360","description":"Német biológusok bizonyították, hogy a hangyák képesek tanulni a tapasztalataikból, és ennek kapcsán például „haragtartókká” válni.","shortLead":"Német biológusok bizonyították, hogy a hangyák képesek tanulni a tapasztalataikból, és ennek kapcsán például...","id":"20250331_hvg-hangyak-harag-allatok-viselkedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcfb11ac-48f4-4677-9757-ee4390a9ab44.jpg","index":0,"item":"5f593f95-831c-40a3-9211-a955db7125ae","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-hangyak-harag-allatok-viselkedese","timestamp":"2025. március. 31. 16:00","title":"Bebizonyították, hogy haragtartók a hangyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07214181-6e28-45f1-80d0-7345257dde08","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Alig, hogy túl volt az ijedségen, jött hátulról a csattanás. ","shortLead":"Alig, hogy túl volt az ijedségen, jött hátulról a csattanás. ","id":"20250402_porul-jart-autos-meguszott-balesetet-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07214181-6e28-45f1-80d0-7345257dde08.jpg","index":0,"item":"4126009c-aada-41f7-b672-985141f80d4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_porul-jart-autos-meguszott-balesetet-video","timestamp":"2025. április. 02. 10:18","title":"Nagyon pórul járt az autós, aki megúszott egy egy veszélyes helyzetet, de máris jött a másik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb27fef-da35-4687-91f4-7a93641885e3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megpróbálná az amerikai kormány elérni, hogy aki tömegesen vásárol fel koncertjegyeket, hogy azokat eladhassa, azokra is vonatkozzanak a versenyjogi és az adószabályok.","shortLead":"Megpróbálná az amerikai kormány elérni, hogy aki tömegesen vásárol fel koncertjegyeket, hogy azokat eladhassa, azokra...","id":"20250401_Trump-koncert-jegyek-uzer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cb27fef-da35-4687-91f4-7a93641885e3.jpg","index":0,"item":"f6b23607-6b34-4de5-bf9a-bf302cd47e00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Trump-koncert-jegyek-uzer","timestamp":"2025. április. 01. 09:43","title":"Nekiment Trump a koncertjegyekkel üzérkedőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d129fedb-d7ab-43b1-8e37-c2f30051105e","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Néhány autótól akár többezres flottákig is kiszolgálják a vállalatokat az üzemanyagkártyát kínáló cégek. Tankoláson kívül ezek a kártyák útdíjfizetéstől a kamionmosásig sok mindenre alkalmasak.","shortLead":"Néhány autótól akár többezres flottákig is kiszolgálják a vállalatokat az üzemanyagkártyát kínáló cégek. Tankoláson...","id":"20250401_hvg-uzemanyagkartya-utdijfizetes-eautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d129fedb-d7ab-43b1-8e37-c2f30051105e.jpg","index":0,"item":"f2fe0860-55cf-4bb8-866e-9c46ce4cd8fd","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-uzemanyagkartya-utdijfizetes-eautok","timestamp":"2025. április. 01. 15:30","title":"Parkolás, kompozás: egyre több mindenre jók a céges üzemanyagkártyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]