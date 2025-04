Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül mutatjuk be, mikor érdemes orvoshoz fordulni vizelési zavarok esetén.","shortLead":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül...","id":"20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364.jpg","index":0,"item":"a3c52c1e-b07b-4d5b-acd2-abd3fadf1125","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 04. 07:30","title":"Rendben van az, hogy ilyen sokszor kell kimenni? Tabuk nélkül a vizeletürítés problémáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"46cdb8f3-9924-4e3f-9507-f9ef78efe18a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marci Shore, a Yale Egyetem neves eszmetörténész-professzora férjével, a szintén a Yale-en tanító történész Timothy Snyderrel és a filozófus Jason Stanley-vel együtt úgy döntött: kivándorol Kanadába, mert nem szeretne a trumpi Amerikában élni. ","shortLead":"Marci Shore, a Yale Egyetem neves eszmetörténész-professzora férjével, a szintén a Yale-en tanító történész Timothy...","id":"20250403_Marci-Shore-Timothy-Snyder-Jason-Stanley-kivandorlas-Kanada-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46cdb8f3-9924-4e3f-9507-f9ef78efe18a.jpg","index":0,"item":"66f6444c-9812-4036-ac62-5a82dda131e1","keywords":null,"link":"/360/20250403_Marci-Shore-Timothy-Snyder-Jason-Stanley-kivandorlas-Kanada-Trump","timestamp":"2025. április. 03. 12:10","title":"„Jobb túl korán elmenni, mint túl későn” – neves amerikai történész magyarázza, miért emigrál a Yale-ről Kanadába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával később érkezik Budapestre a korábban bejelentettnél. Ezzel módosultak a közúti korlátozások is a fővárosban.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával később érkezik Budapestre a korábban bejelentettnél. Ezzel módosultak a közúti...","id":"20250402_netanjahu-budapest-kozuti-korlatozasok-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e.jpg","index":0,"item":"d4a2af85-982b-4bfe-8e51-2a30be360a43","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_netanjahu-budapest-kozuti-korlatozasok-valtozas","timestamp":"2025. április. 02. 17:54","title":"Csak csütörtökön érkezik meg Netanjahu Budapestre, változtak a közúti korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A befektetési szakértő szerint minél tovább tart a Donald Trump döntései okozta bizonytalanság, annál valószínűbb, hogy recesszióba kerül az USA, és vele sok más ország gazdasága is.","shortLead":"A befektetési szakértő szerint minél tovább tart a Donald Trump döntései okozta bizonytalanság, annál valószínűbb...","id":"20250403_zsiday-viktor-recesszio-donald-trump-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592.jpg","index":0,"item":"171016de-aa47-4bd4-ade2-4933b50275bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_zsiday-viktor-recesszio-donald-trump-vam","timestamp":"2025. április. 03. 14:24","title":"Zsiday Viktor: Minél tovább vámháborúzik Donald Trump, annál nagyobb lesz a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"11 amerikai céget pedig gyakorlatilag kitiltottak az országból.","shortLead":"11 amerikai céget pedig gyakorlatilag kitiltottak az országból.","id":"20250404_Kina-34-szazalekos-vam-USA-termekekre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"486df4c9-077e-44f3-b0d3-729e376b5704","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Kina-34-szazalekos-vam-USA-termekekre","timestamp":"2025. április. 04. 12:56","title":"Kína válasza Trumpnak: 34 százalékos vám mindenre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829a16d9-5f65-4e98-a5cd-95c9a0dbacd7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érdekesen alakultak a villanyautós használtpiaci toplisták tavaly.","shortLead":"Érdekesen alakultak a villanyautós használtpiaci toplisták tavaly.","id":"20250403_Meg-furgonkent-is-regisztraltak-hasznalt-Teslat-Magyarorszagon-tavaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/829a16d9-5f65-4e98-a5cd-95c9a0dbacd7.jpg","index":0,"item":"0821218c-a452-406c-841b-8f4e8b483630","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Meg-furgonkent-is-regisztraltak-hasznalt-Teslat-Magyarorszagon-tavaly","timestamp":"2025. április. 03. 08:23","title":"Még furgonként is regisztráltak használt Teslát Magyarországon tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231ba24-ab2f-481e-9af5-24cd9ea66b1c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autódekor elemek gyártásával foglalkozó Mono nevével fémjelzett Ligier versenyautó az LMP3 kategóriában áll rajtvonalhoz, és a szezon előtti prológot már meg is nyerte.","shortLead":"Az autódekor elemek gyártásával foglalkozó Mono nevével fémjelzett Ligier versenyautó az LMP3 kategóriában áll...","id":"20250404_ipolytolgyesi-autoipari-ceg-mono-debutal-az-europai-le-mans-sorozatban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7231ba24-ab2f-481e-9af5-24cd9ea66b1c.jpg","index":0,"item":"ef0b9bfc-9349-4402-9b15-732d7c3a015c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_ipolytolgyesi-autoipari-ceg-mono-debutal-az-europai-le-mans-sorozatban","timestamp":"2025. április. 04. 07:59","title":"Ipolytölgyesi autóipari cég debütál az Európai Le Mans Sorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30c3186-a97e-466e-8ce0-5c26d107ca32","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sterbinszky Amália magyar válogatottban 239 mérkőzésen lépett pályára. Az 1982-es világbajnoki ezüstérem mellett három vb-bronzérme és egy olimpiai harmadik helyezése van.","shortLead":"Sterbinszky Amália magyar válogatottban 239 mérkőzésen lépett pályára. Az 1982-es világbajnoki ezüstérem mellett három...","id":"20250403_sterbinszky-amalia-meghalt-kezilabda-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b30c3186-a97e-466e-8ce0-5c26d107ca32.jpg","index":0,"item":"23d9e6d1-d657-4140-b343-1533d8edb5f1","keywords":null,"link":"/sport/20250403_sterbinszky-amalia-meghalt-kezilabda-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 19:49","title":"Elhunyt Sterbinszky Amália, az évszázad legjobb magyar női kézilabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]