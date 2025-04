Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5319f8dc-db60-4f03-84e4-7f78e8a3f6b8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Nemzei Dialízis Központ költségvetési szerv lesz, a változás fő célja, hogy lerövidítse a várólistákat.","shortLead":"A Nemzei Dialízis Központ költségvetési szerv lesz, a változás fő célja, hogy lerövidítse a várólistákat.","id":"20250405_Atalakitjak-a-muveseallomasok-szervezeti-felepiteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5319f8dc-db60-4f03-84e4-7f78e8a3f6b8.jpg","index":0,"item":"ada0df9b-3aa1-4dec-b7dc-9a481c9b089d","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Atalakitjak-a-muveseallomasok-szervezeti-felepiteset","timestamp":"2025. április. 05. 09:30","title":"Átalakítják a műveseállomások szervezeti felépítését, jön az NDK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96236713-e696-4388-a9db-7645102a416f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eric Adams mindezt azt követően jelentette be, hogy a bíróság ejtette a vele szemben emelt korrupciós vádat.","shortLead":"Eric Adams mindezt azt követően jelentette be, hogy a bíróság ejtette a vele szemben emelt korrupciós vádat.","id":"20250403_eric-adams-new-york-fuggetlen-indulas-demokratak-valasztasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96236713-e696-4388-a9db-7645102a416f.jpg","index":0,"item":"8380b937-f1e6-4562-bc38-25109fc84c9a","keywords":null,"link":"/vilag/20250403_eric-adams-new-york-fuggetlen-indulas-demokratak-valasztasok","timestamp":"2025. április. 03. 14:08","title":"Függetlenként indul újra New York eddig demokrata polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef368a7b-51b1-4bd3-95fb-6c3711453a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az izraeli külügyminiszter árulta el, hogy „intenzíven” foglalkoztak ezzel a kérdéssel, amikor Budapesten járt. ","shortLead":"Az izraeli külügyminiszter árulta el, hogy „intenzíven” foglalkoztak ezzel a kérdéssel, amikor Budapesten járt. ","id":"20250403_Mar-januarban-egyeztetett-Szijjarto-Peter-arrol-hogy-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef368a7b-51b1-4bd3-95fb-6c3711453a6d.jpg","index":0,"item":"d1e3f129-3383-4b81-a23c-e8ca1a126f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Mar-januarban-egyeztetett-Szijjarto-Peter-arrol-hogy-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagrol","timestamp":"2025. április. 03. 13:45","title":"Már januárban egyeztetett Szijjártó Péter arról, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magát Szabót is előállították, de időközben szabadon távozhatott, mert valaki befizette a bírságot, amivel tartozott. ","shortLead":"Magát Szabót is előállították, de időközben szabadon távozhatott, mert valaki befizette a bírságot, amivel tartozott. ","id":"20250403_szabo-balint-trombita-lefoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214.jpg","index":0,"item":"54f8cbea-d357-4ae2-aedb-cd70e7fb06e3","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_szabo-balint-trombita-lefoglalas","timestamp":"2025. április. 03. 15:19","title":"Lefoglalta a rendőrség Szabó Bálint trombitáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c2bc64-ca9d-4c46-a22f-762c2be05162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolosi Péter programigazgató beszélt a csatorna terveiről.","shortLead":"Kolosi Péter programigazgató beszélt a csatorna terveiről.","id":"20250403_kolosi-peter-rtl-bejelentesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c2bc64-ca9d-4c46-a22f-762c2be05162.jpg","index":0,"item":"02ce058b-a967-4f2d-b399-538d065e6c09","keywords":null,"link":"/elet/20250403_kolosi-peter-rtl-bejelentesek","timestamp":"2025. április. 03. 12:33","title":"Külön sorozatot kap A mi kis falunk Gyurija, Majka pedig új műsort az RTL-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7dedcc-f347-4ca5-9970-6e39f61d4428","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Még meg sem született, amikor az anyja férjét kivégezték a brutális veresegyházi gyilkosságért, a bürokrácia miatt sokáig mégis ezzel a vezetéknévvel kellett élnie. A trauma kihatott az ő életére is, de valójában az alkohol volt az, ami már születése előtt jelen volt, és mindig ott kísértett a családjában. A ma már külföldön élő, saját vállalkozását vezető Zsuzsanna a HVG-nek mesélte el a gyerekei életét is meghatározó történetet.","shortLead":"Még meg sem született, amikor az anyja férjét kivégezték a brutális veresegyházi gyilkosságért, a bürokrácia miatt...","id":"20250403_gyilkos-kivegeztek-varro-ferenc-lany-nev-viseles-alkoholizmus-csalad-zsuzsanna-vallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec7dedcc-f347-4ca5-9970-6e39f61d4428.jpg","index":0,"item":"e6a2f134-1ac9-448c-b821-25ada0ce759c","keywords":null,"link":"/360/20250403_gyilkos-kivegeztek-varro-ferenc-lany-nev-viseles-alkoholizmus-csalad-zsuzsanna-vallomas","timestamp":"2025. április. 03. 19:52","title":"Kivégezték az anyám férjét, és a nevét kellett viselnem 12 évig – Zsuzsanna története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b004b977-df04-4887-8ff4-ff100b8fbbe0","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Csöbörből vödörbe kerültek a budapesti repülőtéren dolgozók: úgy érzik, hogy az előző években sem kényeztették el őket, de az állami tulajdonos fukarsága még a magánbefektetőén is túltesz.","shortLead":"Csöbörből vödörbe kerültek a budapesti repülőtéren dolgozók: úgy érzik, hogy az előző években sem kényeztették el őket...","id":"20250404_hvg-budapest-airport-allam-szakszervezet-ferihegy-berhelyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b004b977-df04-4887-8ff4-ff100b8fbbe0.jpg","index":0,"item":"28875794-be15-4d16-9cd2-b6d67ff83fbe","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-budapest-airport-allam-szakszervezet-ferihegy-berhelyzet","timestamp":"2025. április. 04. 09:40","title":"Amikor az állam azt mondta, hogy jobb gazdája lesz a budapesti reptérnek, nem a dolgozók bérére gondolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elvárja a kormány a telekommunikációs cégektől az árkorlátozást, ha pedig ezt nem teszik meg, akkor az idei díjemeléseket kötelező lesz visszacsinálni. Számoltunk egy sort, mit jelenthet ez az ügyfeleknek és mit a cégeknek.","shortLead":"Elvárja a kormány a telekommunikációs cégektől az árkorlátozást, ha pedig ezt nem teszik meg, akkor az idei...","id":"20250402_Nagy-Marton-telefon-internetdijak-onkentes-csokkentes-arstop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"c6a3f1a0-8902-4d5d-9ba2-c79750552017","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Nagy-Marton-telefon-internetdijak-onkentes-csokkentes-arstop","timestamp":"2025. április. 03. 11:09","title":"Mit érhet el Nagy Márton, ha rákényszeríti a cégeket a telefon- és internetdíjak önkéntes csökkentésére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]