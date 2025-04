Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eaf13510-4203-4dc6-8936-17e96147e8f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügy egy év után is csupán felderítési szakaszban van.","shortLead":"Az ügy egy év után is csupán felderítési szakaszban van.","id":"20250407_k-endre-nyomozas-kenyszerites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eaf13510-4203-4dc6-8936-17e96147e8f4.jpg","index":0,"item":"cb95c1e7-eba4-48f0-bd46-3c49936df742","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_k-endre-nyomozas-kenyszerites","timestamp":"2025. április. 07. 11:29","title":"Még mindig nem hallgatták ki K. Endrét, aki tavaly az RTL kamerái előtt próbált manipulálni egy bicskei áldozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nyitva lévő átkelőkön érdemes hosszabb várakozási időkkel számolni.","shortLead":"A nyitva lévő átkelőkön érdemes hosszabb várakozási időkkel számolni.","id":"20250406_ausztria-magyarorszag-hataratkelok-ragados-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367.jpg","index":0,"item":"a897e9bb-9294-4393-ac25-2972cb60eb17","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_ausztria-magyarorszag-hataratkelok-ragados-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 06. 16:55","title":"Már húsz határátkelőhely van zárva Ausztria és Magyarország között a ragadós száj- és köröm miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"067ad830-14ba-44cc-ac1c-9763946e0b0a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tiszás politikus szerint az amerikai kormányzat megerősítette, hogy folytatják Ukrajna támogatását. „Akkor most Orbán barátai háborúpártiak?” – tette fel a kérdést.","shortLead":"A tiszás politikus szerint az amerikai kormányzat megerősítette, hogy folytatják Ukrajna támogatását. „Akkor most Orbán...","id":"20250406_ruszin-szendi-romulusz-usa-nato-magyarorszag-tisza-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/067ad830-14ba-44cc-ac1c-9763946e0b0a.jpg","index":0,"item":"2d27847c-8d75-40c0-8f80-b7c168bb4258","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_ruszin-szendi-romulusz-usa-nato-magyarorszag-tisza-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 06. 18:13","title":"Ruszin-Szendi Romulusz: Az USA-t sem lehet hülyíteni sokáig, az Észak-Atlanti régióban egyedül a magyar tűnik orosz bábkormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3a9ab1-d138-4ec1-91e6-0a7bccbb6359","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína lenyomná a NASA-t és a Lockheed Martin a saját Concorde-utód fejlesztésével. A Comac C949-es repülőgépe a vállalat ígérete szerint 11 ezer km-es hatótávolsággal rendelkezik majd.","shortLead":"Kína lenyomná a NASA-t és a Lockheed Martin a saját Concorde-utód fejlesztésével. A Comac C949-es repülőgépe a vállalat...","id":"20250406_kina-comac-c949-repulogep-hangsebesseg-concorde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f3a9ab1-d138-4ec1-91e6-0a7bccbb6359.jpg","index":0,"item":"61e81e21-6c24-4dc8-8318-9a4c5bfe0c8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_kina-comac-c949-repulogep-hangsebesseg-concorde","timestamp":"2025. április. 06. 16:03","title":"Kína felforgatná a repülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elnök szerint az emberek egy nap rá fognak jönni, hogy a vámok az USA számára „nagyon szép dolgok”.","shortLead":"Az elnök szerint az emberek egy nap rá fognak jönni, hogy a vámok az USA számára „nagyon szép dolgok”.","id":"20250407_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-azsiai-tozsdek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de.jpg","index":0,"item":"43839b59-55e1-4a50-a3e4-4e6204d1080f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-azsiai-tozsdek","timestamp":"2025. április. 07. 05:39","title":"Trump gyógyszernek nevezte a vámokat, zuhanással nyitottak az ázsiai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Senki sem akar elhamarkodott lépéseket tenni, amivel súlyosbítanák a globális krachot.","shortLead":"Senki sem akar elhamarkodott lépéseket tenni, amivel súlyosbítanák a globális krachot.","id":"20250407_Trump-vamok-gazdasagi-valsag-tozsdekrach-europai-reakciok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"4b416151-a2e2-4953-adb7-2663328869f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Trump-vamok-gazdasagi-valsag-tozsdekrach-europai-reakciok-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 13:44","title":"Az európai vezetők egyelőre csak óvatoskodva hápognak a Trump-vámokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35310f1f-84fa-4ae6-9634-87e99f7fe3bd","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Sorra dőlnek a naperőműves rekordok, az áram ára pedig mínuszba zuhan, majd miután lemegy a nap, kilő. Jó volna, ha a lakosság a „rezsicsökkentés” helyett a valósággal szembesülne.","shortLead":"Sorra dőlnek a naperőműves rekordok, az áram ára pedig mínuszba zuhan, majd miután lemegy a nap, kilő. Jó volna, ha...","id":"20250407_hvg-napelemek-tultermeles-arak-ingyenaram-ingyenebed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35310f1f-84fa-4ae6-9634-87e99f7fe3bd.jpg","index":0,"item":"207837d4-34dd-46ee-b7fb-6b94455dc3d3","keywords":null,"link":"/360/20250407_hvg-napelemek-tultermeles-arak-ingyenaram-ingyenebed","timestamp":"2025. április. 07. 12:00","title":"Egyre több az ingyenáram, a lakosságnak viszont csak a „rezsicsökkentés” jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Második kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250408_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e.jpg","index":0,"item":"155141d8-839b-4528-8a1a-7f2b30e7f46e","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-2","timestamp":"2025. április. 08. 11:29","title":"Gondolkozz velünk: a seriffcsillag – Szexi a matek 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]