Simone és Malcolm Collins egy amerikai házaspár, akik szilárdan hisznek abban, hogy a világnak több gyerekre van szüksége, különben összeomlik a civilizáció. Ők lettek a pronatalizmus legismertebb képviselői, egy olyan jobboldali mozgalomé, amely szerint súlyos társadalmi probléma, hogy csökken a születésszám, amire egyetlen megoldást a nagycsaládok jelenthetnek. A pronatalisták tábora folyamatosan növekszik, legalábbis azt állítják, hogy az Egyesült Államok kormányának legbefolyásosabb személyei közül néhányan rokonszenveznek az ügyükkel. A BBC megpróbálta kideríteni, hogy mekkora hatásuk van valójában, amihez a házaspárral is leültek beszélgetni.

Maximalizálják, de megválogatják az utódokat

Alapvetően globális probléma a fejlettebb országokban a népességcsökkenés. Kína népessége például rekordalacsony születésszámmal és az 1974 óta legmagasabb halálozási rátával 2023-ban már a második egymást követő évben mutatott csökkenő tendenciát. De nem kell ennyire messzire menni, hiszen Magyarországon is az idei év első két hónapjában 18 százalékkal volt nagyobb a népességfogyás, mint 2024 elején.

Sokan hangot is adnak aggodalmuknak a statisztikák miatt, így tesz Novák Katalin volt köztársasági elnök is, aki szeptember óta társalapítója és vezérigazgatója lett egy olyan nonprofit szervezetnek, ami a „a világ csökkenő születésszámának megoldását tűzte ki célul”.

Nem sokkal később már Dél-Koreában tartott előadást a témában, és terveiről még a Times is írt. Majd közös fényképet tett közzé az azóta Donald Trump jobbkezévé előlépett Elon Muskkal, valamint Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, és a fotó mellé azt írta:

Csak a gyerekek menthetik meg a világot.

A Collins házaspár azonban még a pronatalistákon belül is szélsőségesnek számít. Van, hogy naponta posztolnak videókat, amikben a mesterséges intelligenciától rettegnek, elmagyarázzák, miért rossz, ha nem bánnak elég szigorúan a szülők a gyerekeikkel, de olyat is közzétettek, amiben egy kalap alá veszik az anorexiát a transzszexualitással.

De ami a lényeg: a mielőbbi eredmény érdekében lombikbébi-eljárásokkal próbálnak minél több gyereket a világra hozni, így egymás után születnek az utódaik. Egyelőre négy gyerekük van, de hamarosan érkezhet az ötödik. A legboldogabbak pedig akkor lennének, ha 14 fősre terebélyesedne a család.

Trying for our fifth kid. Fingers crossed! 🤞🍀 pic.twitter.com/If6gudV8Fp — Simone & Malcolm Collins (@SimoneHCollins) January 21, 2025

A gyarapodásban azonban kevésbé hagyatkoznak Isten vagy a sors akaratára: a mesterséges megtermékenyítés során egy speciális technológiát használnak, hogy rostálják az embriókat bizonyos tulajdonságok, például az intelligencia alapján. „Soha nem választanánk olyan gyereket, aki intelligenciában elmaradna tőlünk” – jelentették ki határozottan a BBC-nek.

A támogatóik növelésében azonban már kevésbé elitista a hozzáállásuk. Malcolm kifejtette, hogy a legegyszerűbb módja annak, hogy virálissá váljanak, hogy mémmé változtatják magukat: „Ha észszerűen közelítünk a dolgokhoz és az árnyalatokról beszélünk, az senkit sem érdekel. De ha valami meghökkentőt és sértőt mondunk, mindenki felfigyel rá” – magyarázza. Nem sok influenszer meri ezt ilyen nyíltan kijelenti, mégis lehet, hogy a stratégiájuk meghozza a várt sikert.

Trump új szintre emelheti őket

Most, hogy Donald Trump ismét elnök lett, a Collins házaspár begyújtotta a rakétákat. Nagy motivációt adott nekik, hogy a Fehér Ház tisztségviselői akár még a szövetségeseik is lehetnek, és ezt mindenképp szeretnék is kihasználni.

Az ambícióikat táplálja, hogy a 14 gyerekes apuka, Elon Musk is a termékenység csökkenését tartja a civilizációra leselkedő legnagyobb veszélynek. Emiatt tízmillió dollárt (3,6 milliárd forint) adományozott egy texasi kutatócsoportnak, amely a termékenységet, a szülőséget és a népességnövekedés lehetőségeit kutatja.

Muskon túl JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke is nyíltan beszélt már a gyermekvállalás fontosságáról. Egy januári abortuszellenes tüntetésen például kijelentette: „Több babát akarok az Egyesült Államokban.”

Ha megkérdezed, hogy vannak-e pronatalisták a Trump-kormányzatban, akik politikát alakítanak, a válaszom az lenne: hát persze, nézd csak Elon Muskot és JD Vance-t

– véli Malcolm.

J. D. Vance JEFF KOWALSKY / AFP

A Trump-kormányzat már hozott is olyan családpolitikai intézkedést, aminek kifejezetten örülhettek a pronatalisták. Február 18-án Trump aláírt egy végrehajtási rendeletet a lombikprogramhoz való jobb hozzáférés biztosításáról, amely célja a családalapítás fontosságának nyomatékosítása, és hogy a könnyebbé tegye a gyermekvállalást.

A pronatalisták ebben lehetőséget látnak, és remélik, hogy ez még csak a kezdet. Tartottak is egy konferenciát februárban Texasban, ahol kétszáz követőjükkel közösen hallgattak különböző előadásokat a témában. Az eseményen 360 ezer forintnyi dollárért lehetett részt venni. A rendezvényre a jobboldali politikai oldal különböző szegmenseiből érkeztek résztvevők: konzervatív keresztények és a Szilícium-völgy úgynevezett „tech jobboldalának” képviselői is jelen voltak. Korábban például Michael Anton is felszólalt az egyik gyűlésen, aki az előző Trump-elnökség alatt a Külügyminisztérium politikai tervezési igazgatója volt.

Malcolm Collins már maga is megpróbálta befolyásolni a Fehér Házat. Állítása szerint „háttérmunkával elérte, hogy a pronatalizmus normális beszédtémává váljon a hatalmi központokban, és így fokozatosan eljusson a kormányzatig és a technológiai elit köreibe.” Emellett közvetlen lépéseket is tettek már, rendelettervezeteket nyújtottak be az elnöknek. Javaslataik között szerepel, hogy lazítsák a gyerekülésekre vonatkozó előírásokat, hogy minél többen elférjenek az autóban, illetve a családtámogatásokra vonatkozó szabályozásokat is leegyszerűsítenék.

Bár egyelőre nem túl elterjedt a mozgalom, vannak, akiket aggodalommal tölt el a gondolat, hogy az Egyesült Államok elnöke is beállhat mögé. Ennek hatására ugyanis rohamosan megnőhet a támogatóik és a követőik száma, valóságos babagyárakat hozva létre, hiszen a mesterséges megtermékenyítés többé nem a meddőség megoldását, hanem a minél gyorsabb és hatékonyabb szaporodást szolgálná. A hagyományos vallásos jobboldal azonban egyelőre megosztott a kérdésben, sokan közülük ellenzik a lombikbébi-eljárást, nem beszélve az embriók genetikai szűréséről.

A nyitókép forrása: AFP / DPA / Waltraud Grubitzsch