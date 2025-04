Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf","c_author":"Ballai Vince, Fülöp István ","category":"360","description":"Végre ráébredt a kormány, mekkora veszéllyel járhat a ragadós száj- és körömfájás. A kártalanítást egyelőre csak ígéri, de a terelést már elkezdte.","shortLead":"Végre ráébredt a kormány, mekkora veszéllyel járhat a ragadós száj- és körömfájás. A kártalanítást egyelőre csak ígéri...","id":"20250419_hvg-szaj-es-koromfajas-virus-dogkutak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf.jpg","index":0,"item":"91981dad-09d0-4f9e-8b0c-0c3fc93f2074","keywords":null,"link":"/360/20250419_hvg-szaj-es-koromfajas-virus-dogkutak","timestamp":"2025. április. 19. 08:30","title":"Nemigen van biztosításuk az állattartóknak a száj- és körömfájásra, az állam viszont csak ígérget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bf508f-146a-4a78-b9fa-81d7e88474a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bánatszalonna című bizarr, nagypéntekre időzített klipben mások nyomorával próbál jól lakni Elek Ferenc.","shortLead":"A Bánatszalonna című bizarr, nagypéntekre időzített klipben mások nyomorával próbál jól lakni Elek Ferenc.","id":"20250418_David-Lynchet-idezi-a-Bohemian-Betyars-uj-klipje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5bf508f-146a-4a78-b9fa-81d7e88474a2.jpg","index":0,"item":"842f393d-ba26-4bdf-8a8c-2ffe6ff28713","keywords":null,"link":"/kultura/20250418_David-Lynchet-idezi-a-Bohemian-Betyars-uj-klipje","timestamp":"2025. április. 18. 10:00","title":"David Lynchet idézi a Bohemian Betyars új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fae638-97e3-4b05-9278-255ce473ddcb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban már törvény is született róla, amit Putyin is aláírt.","shortLead":"Korábban már törvény is született róla, amit Putyin is aláírt.","id":"20250417_taliban-terrorizmus-lista-oroszorszag-legfelsobb-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02fae638-97e3-4b05-9278-255ce473ddcb.jpg","index":0,"item":"dcc71b69-914b-4c81-aaa3-02bc4d2003fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_taliban-terrorizmus-lista-oroszorszag-legfelsobb-birosag","timestamp":"2025. április. 17. 16:52","title":"Az orosz legfelsőbb bíróság levette a terrorszervezetek listájárol a tálibokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45c6ef8-3804-46a4-b2bc-909a11ac4eec","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 112-es telefonszám üzemeltetője gyors intézkedést ígért.","shortLead":"A 112-es telefonszám üzemeltetője gyors intézkedést ígért.","id":"20250417_112-romania-magyar-segelyhivo-lekezelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c45c6ef8-3804-46a4-b2bc-909a11ac4eec.jpg","index":0,"item":"38395ce1-25e4-48b5-9106-355c8b6896f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_112-romania-magyar-segelyhivo-lekezelo","timestamp":"2025. április. 17. 17:23","title":"„Már azzal szívességet tettem, hogy megszólaltam magyarul” – lekezelően beszélt a romániai segélyhívó diszpécsere egy marosvásárhelyi magyar nővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a17230-0282-4cde-884d-b26a3101346d","c_author":"Tiszai Balázs","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök iparági importtarifái mindenkinek rosszak, és nem világos, hogy akár csak hosszú távon mennyire tudnák enyhíteni az USA autógyártóinak kínjait. Trump ráadásul a Joe Biden ellen vezetett bosszúhadjárata közepette elkaszálta az amerikai elektromobilitási programot, amivel épp az Egyesült Államok legnagyobb riválisát hozza helyzetbe.","shortLead":"Az amerikai elnök iparági importtarifái mindenkinek rosszak, és nem világos, hogy akár csak hosszú távon mennyire...","id":"20250418_Trump-autoipari-importvamok-Kina-elektromos-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2a17230-0282-4cde-884d-b26a3101346d.jpg","index":0,"item":"375acc98-cc83-4c77-be3a-ea2a4432504d","keywords":null,"link":"/kkv/20250418_Trump-autoipari-importvamok-Kina-elektromos-autok","timestamp":"2025. április. 18. 13:00","title":"Globális roncsderbi lehet Trump autóvámjaiból, a végén pedig Kína nevethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dffb29-beaf-4050-819b-c1ffcc8f5791","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint három–öt helyett csupán egy–kétmillió év kellhet ahhoz, hogy egy Jupiterhez hasonló gázóriás bolygó kialakuljon.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint három–öt helyett csupán egy–kétmillió év kellhet ahhoz, hogy egy Jupiterhez hasonló gázóriás...","id":"20250419_bolygokeletkezes-exobolygo-gazorias-keletkezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09dffb29-beaf-4050-819b-c1ffcc8f5791.jpg","index":0,"item":"36b775ce-da16-48c2-b551-272f786605d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_bolygokeletkezes-exobolygo-gazorias-keletkezese","timestamp":"2025. április. 19. 10:03","title":"Megvizsgáltak öt gázóriás bolygót, és az eredmény felborít mindent, amit a bolygóképződésről tudott a tudomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbff58b7-0c27-4b7d-b41a-eb2dee95ce00","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Amióta nem a szülők és az óvoda közös döntése, iskolába menjen vagy az óvodában maradjon egy hatéves, sokkal több gyerek kénytelen megismételni az első osztályt.","shortLead":"Amióta nem a szülők és az óvoda közös döntése, iskolába menjen vagy az óvodában maradjon egy hatéves, sokkal több...","id":"20250419_iskola-evismetlo-elsos-iskolaerett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbff58b7-0c27-4b7d-b41a-eb2dee95ce00.jpg","index":0,"item":"877f3a45-c67c-49fd-990f-f57e9c01643d","keywords":null,"link":"/elet/20250419_iskola-evismetlo-elsos-iskolaerett","timestamp":"2025. április. 19. 13:11","title":"Az első osztályosok között a legtöbb az évismétlő, 4,5 százalékuk kezdi újra az elsőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d947a0c1-041d-456b-9473-32eb3fd86410","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A képviselő szerint a NER következetesen pusztítja kulturális örökségünket.","shortLead":"A képviselő szerint a NER következetesen pusztítja kulturális örökségünket.","id":"20250418_tordai-bence-orban-viktor-hatvanpuszta-muemlek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d947a0c1-041d-456b-9473-32eb3fd86410.jpg","index":0,"item":"d9838c6a-bae7-418f-8e5b-e0e155b8c3bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_tordai-bence-orban-viktor-hatvanpuszta-muemlek","timestamp":"2025. április. 18. 12:19","title":"Tordai: Hatvanpusztán Orbánék építkezésén kétszáz éves műemléket sikerült tönkrevágni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]