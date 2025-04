Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8df97dad-7986-46e1-83e5-85628b9f0f64","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A tuareg sivatagi rockot játszó Tinariwennek egykor dalszöveget író, whiskey-t kedvelő volt diplomata, Ijad Ag Gali ma Észak-Afrika egyik legveszélyesebb al-Káida-vezére.","shortLead":"A tuareg sivatagi rockot játszó Tinariwennek egykor dalszöveget író, whiskey-t kedvelő volt diplomata, Ijad Ag Gali ma...","id":"20250419_ijad-ag-gali","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8df97dad-7986-46e1-83e5-85628b9f0f64.jpg","index":0,"item":"e4229840-7d0b-4d4a-a338-26b2d8ccc619","keywords":null,"link":"/360/20250419_ijad-ag-gali","timestamp":"2025. április. 19. 11:00","title":"Az egykor whiskey-t vedelő rocker ma iszlamistaként üldözi a zenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem figyel oda a vámpárti tanácsadó, gyorsan sietni kell lebeszélni Trumpot – nagyjából így nézhetett ki a WSJ értesülése szerint a vámháború felfüggesztése.","shortLead":"Nem figyel oda a vámpárti tanácsadó, gyorsan sietni kell lebeszélni Trumpot – nagyjából így nézhetett ki a WSJ...","id":"20250419_Wall-Street-Journal-trump-vamhaboru-navarro-vamok-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344.jpg","index":0,"item":"4e8630a1-9772-4a70-9981-a32df34a7382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250419_Wall-Street-Journal-trump-vamhaboru-navarro-vamok-usa","timestamp":"2025. április. 19. 09:34","title":"Wall Street Journal: Akkor vették rá Trumpot a vámháború felfüggesztésére, amikor a tanácsadója pár percre kiment az irodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfa4e43-faef-4a51-b871-72d87460ddfc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":" Gy. 