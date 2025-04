Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72879b3c-30d8-4327-8c18-ca8d9366da09","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kevésbé ismert fegyveres csoport vállalta magára a támadást. ","shortLead":"Egy kevésbé ismert fegyveres csoport vállalta magára a támadást. ","id":"20250422_Fegyveresek-nyitottak-tuzet-turistakra-Kasmirban-tobb-ember-eletet-vesztette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72879b3c-30d8-4327-8c18-ca8d9366da09.jpg","index":0,"item":"e8bdb4e2-dda9-48c7-83a5-1cf6857c4f8d","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_Fegyveresek-nyitottak-tuzet-turistakra-Kasmirban-tobb-ember-eletet-vesztette","timestamp":"2025. április. 22. 18:45","title":"Fegyveresek nyitottak tüzet turistákra Kasmírban, több mint húsz halálos áldozat lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e0bb54-c96c-487b-972f-613823aee3bb","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A pápa az együttérzést testesítette meg egy olyan világban, amely mindinkább az erő és a kegyetlenség kultúrájára épít. Sokan érezhetik most úgy, hogy nemcsak az egyház, hanem a világ is elveszített egy olyan vezetőt, aki képes morális iránymutatást adni. Ferenc pápa utolsó találkozója rávilágít arra, hogy mit veszíthetünk azzal, ha nincs, aki ellentartana az önző politika rombolásának. ","shortLead":"A pápa az együttérzést testesítette meg egy olyan világban, amely mindinkább az erő és a kegyetlenség kultúrájára épít...","id":"20250422_ferenc-papa-halala-az-utolso-talalkozo-jd-vance-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85e0bb54-c96c-487b-972f-613823aee3bb.jpg","index":0,"item":"056525d0-2823-4bd4-b8b2-45c048029710","keywords":null,"link":"/360/20250422_ferenc-papa-halala-az-utolso-talalkozo-jd-vance-donald-trump","timestamp":"2025. április. 22. 06:30","title":"A pápa utolsó találkozója előrevetítette, hogy milyen lehet a világ nélküle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b3f554-1cfa-4ee3-bd6c-6a15b3ccf23f","c_author":"Görföl Tibor","category":"360","description":"Miközben sok országban azt latolgatják, hogy saját bíborosaiknak van-e esélyük a pápaválasztáson, erre a kérdésre válaszolni már csak azért is nagyon nehéz, mert az elmúlt években kinevezett pápaválasztó bíborosok gyakran egymást sem igazán ismerik. Vendégszerzőnk, Görföl Tibor teológus, a Vigilia folyóirat főszerkesztője tájékozódási pontokat ad a katolikus egyház “hogyan továbbját” illetően.","shortLead":"Miközben sok országban azt latolgatják, hogy saját bíborosaiknak van-e esélyük a pápaválasztáson, erre a kérdésre...","id":"20250422_ferenc-papa-halala-papavalasztas-katolikus-egyhaz-jovoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b3f554-1cfa-4ee3-bd6c-6a15b3ccf23f.jpg","index":0,"item":"c7f6a17c-d2f0-4a7e-836f-0219f8da50d6","keywords":null,"link":"/360/20250422_ferenc-papa-halala-papavalasztas-katolikus-egyhaz-jovoje","timestamp":"2025. április. 22. 15:00","title":"Vannak jelek, amelyek árulkodhatnak arról, kiket tekintett lehetséges utódjának Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s regulának is meg kell majd feleljen az OpenAI eszköze.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s...","id":"20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"c07d2123-2a17-45b8-b231-d303405a99dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 11:03","title":"Retteghet a Google? Fontos mérföldkő előtt az OpenAI, kilőtt a ChatGPT keresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e58b86c-064d-4f59-8195-5ad9229b1ba6","c_author":"OTP Private Banking","category":"brandcontent","description":"Lejtmenetben lévő gazdasági helyzetben vagy egészen kusza családi viszonyok közepette is zökkenőmentessé teheti a generációs vagyontranszfert a bizalmi vagyonkezelés. Az adóoptimalizációs előnyökkel is rendelkező megoldással olyan személy is bekerülhet a kedvezményezetti körbe, aki nem tartozik a törvényes örökösök közé.","shortLead":"Lejtmenetben lévő gazdasági helyzetben vagy egészen kusza családi viszonyok közepette is zökkenőmentessé teheti...","id":"20250423_bizalmi-vagyonkezeles_OTP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e58b86c-064d-4f59-8195-5ad9229b1ba6.jpg","index":0,"item":"47db25c7-cafa-4808-b7a6-3cbce3ee72f9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_bizalmi-vagyonkezeles_OTP","timestamp":"2025. április. 23. 11:30","title":"Kiszámíthatatlan időkben is kiszámíthatóságot jelent a bizalmi vagyonkezelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e17062-6e26-4e64-9119-a80a14525d44","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Feleségével, Melaniával együtt érkeznek a római szertartásra – írta az amerikai elnök a Truth Social felületén.","shortLead":"Feleségével, Melaniával együtt érkeznek a római szertartásra – írta az amerikai elnök a Truth Social felületén.","id":"20250421_Trump-Ferenc-papa-temetes-zaszlok-felarboc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66e17062-6e26-4e64-9119-a80a14525d44.jpg","index":0,"item":"9becac94-8bf6-43ee-be74-4fbad9aade76","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Trump-Ferenc-papa-temetes-zaszlok-felarboc","timestamp":"2025. április. 21. 22:35","title":"Trump részt vesz Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz (ex-Fiatal Demokraták Szövetsége) 135 fős parlamenti frakciójában 16 olyan nyugdíjas korú képviselő van, aki legalább 2010 óta menetrendszerűen húzza be a választókerületét. Hatan szinte biztos nem indulnak újra.","shortLead":"A Fidesz (ex-Fiatal Demokraták Szövetsége) 135 fős parlamenti frakciójában 16 olyan nyugdíjas korú képviselő van, aki...","id":"20250421_A-Fidesz-veszesen-oregszik-a-frakciotitanok-kozul-mar-16-nyugdijkorban-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"310fe28e-60ae-49a4-acc3-31350ae5ef43","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_A-Fidesz-veszesen-oregszik-a-frakciotitanok-kozul-mar-16-nyugdijkorban-van","timestamp":"2025. április. 21. 20:20","title":"A Fidesz vészesen öregszik, a frakciótitánok közül már 16 nyugdíjkorban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f3ae4d-ec13-4ddd-bf21-a1143599d0c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sikeres volt a műtét, de azt egyelőre nem tudni, mennyi időt kell kihagynia Kalmár Zsoltnak.","shortLead":"Sikeres volt a műtét, de azt egyelőre nem tudni, mennyi időt kell kihagynia Kalmár Zsoltnak.","id":"20250422_Ujra-megmutottek-a-magyar-valogatott-kozeppalyasat-kalmar-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41f3ae4d-ec13-4ddd-bf21-a1143599d0c6.jpg","index":0,"item":"60601e8f-25d0-46cf-8200-86ec29806ec7","keywords":null,"link":"/sport/20250422_Ujra-megmutottek-a-magyar-valogatott-kozeppalyasat-kalmar-zsolt","timestamp":"2025. április. 22. 19:56","title":"Újra megműtötték a magyar válogatott középpályását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]