[{"available":true,"c_guid":"72879b3c-30d8-4327-8c18-ca8d9366da09","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kevésbé ismert fegyveres csoport vállalta magára a támadást. ","shortLead":"Egy kevésbé ismert fegyveres csoport vállalta magára a támadást. ","id":"20250422_Fegyveresek-nyitottak-tuzet-turistakra-Kasmirban-tobb-ember-eletet-vesztette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72879b3c-30d8-4327-8c18-ca8d9366da09.jpg","index":0,"item":"e8bdb4e2-dda9-48c7-83a5-1cf6857c4f8d","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_Fegyveresek-nyitottak-tuzet-turistakra-Kasmirban-tobb-ember-eletet-vesztette","timestamp":"2025. április. 22. 18:45","title":"Fegyveresek nyitottak tüzet turistákra Kasmírban, több mint húsz halálos áldozat lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff41c5ed-37fe-442f-8a66-fe74f1233eb7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Újdelhi védővámot vetett ki az olcsó kínai acél behozatalára.","shortLead":"Újdelhi védővámot vetett ki az olcsó kínai acél behozatalára.","id":"20250422_India-Kina-vamhaboru-acel-import","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff41c5ed-37fe-442f-8a66-fe74f1233eb7.jpg","index":0,"item":"6a3ef9f8-e943-40f9-a2b6-5d8679525aad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_India-Kina-vamhaboru-acel-import","timestamp":"2025. április. 22. 08:29","title":"India beszállt a Kína elleni vámháborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a13758f-b0b8-4680-a1d5-678dfd032dd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250422_Gondolkozz-velunk-szef-Szexi-a-matek-10","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a13758f-b0b8-4680-a1d5-678dfd032dd6.jpg","index":0,"item":"267e379b-c20c-46ee-98ea-e1c597feb88a","keywords":null,"link":"/elet/20250422_Gondolkozz-velunk-szef-Szexi-a-matek-10","timestamp":"2025. április. 22. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Nyomógombos széf – Szexi a matek 10.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af196bb5-6aaf-46f1-80eb-18a544a7c4d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google az ellene folyó trösztellenes per kellős közepén kötött egy olyan szerződést a Samsunggal, aminek köszönhetően a dél-koreai vállalat előre telepíti a mobiljaira a Gemini alkalmazást.","shortLead":"A Google az ellene folyó trösztellenes per kellős közepén kötött egy olyan szerződést a Samsunggal, aminek köszönhetően...","id":"20250423_google-gemini-samsung-elore-telepitett-alkalmazas-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af196bb5-6aaf-46f1-80eb-18a544a7c4d0.jpg","index":0,"item":"db735190-8f90-4fd0-8b42-566fbacba29d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_google-gemini-samsung-elore-telepitett-alkalmazas-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 23. 10:03","title":"Óriási összeget fizet a Google a Samsungnak, hogy ott legyen a mobilokon a mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62af4197-b200-499e-beba-43b3ba5f7fa0","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színész-rendező arról is beszélt egy interjúban, hogy 150 évnek tűnik a Fidesszel töltött 15 év.","shortLead":"A színész-rendező arról is beszélt egy interjúban, hogy 150 évnek tűnik a Fidesszel töltött 15 év.","id":"20250421_Alfoldi-Robert-pride-alaptorveny-modositas-be-vannak-szarva-a-fiuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62af4197-b200-499e-beba-43b3ba5f7fa0.jpg","index":0,"item":"fd3d9cdc-073c-4a6b-b52a-e3d61555f6d7","keywords":null,"link":"/kultura/20250421_Alfoldi-Robert-pride-alaptorveny-modositas-be-vannak-szarva-a-fiuk","timestamp":"2025. április. 21. 21:05","title":"„Be vannak szarva a fiúk” – Alföldi Róbert szerint szomorú, hogy ennek örülni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406cf536-087e-463a-abca-303bcee4c36b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bökkenő az, hogy Kanada nem európai ország.","shortLead":"A bökkenő az, hogy Kanada nem európai ország.","id":"20250422_kanada-europai-unio-csatlakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/406cf536-087e-463a-abca-303bcee4c36b.jpg","index":0,"item":"42a8054a-d8db-484a-8f8e-d07a6c554c69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_kanada-europai-unio-csatlakozas","timestamp":"2025. április. 22. 19:05","title":"A kanadaiak majdnem fele csatlakozna az EU-hoz, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az elhunyt egyházfő nyitott koporsóban fekszik.","shortLead":"Az elhunyt egyházfő nyitott koporsóban fekszik.","id":"20250422_ferenc-papa-ravatal-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f.jpg","index":0,"item":"bccda2ef-6a0a-41f9-afae-f09778bf034a","keywords":null,"link":"/elet/20250422_ferenc-papa-ravatal-kepek-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 09:25","title":"Képeket adott közre a Vatikán az elhunyt Ferenc pápáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten elfogadott új törvény jelentősen visszavágta a dolgozók sztrájkjogát.","shortLead":"A múlt héten elfogadott új törvény jelentősen visszavágta a dolgozók sztrájkjogát.","id":"20250423_A-vasutasok-szerint-mar-csak-ugy-lehetne-sztrajk-a-MAV-nal-ha-Lazar-Janos-megrendelne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"030e98f3-21e2-40e1-9019-ea49695a6b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_A-vasutasok-szerint-mar-csak-ugy-lehetne-sztrajk-a-MAV-nal-ha-Lazar-Janos-megrendelne","timestamp":"2025. április. 23. 12:25","title":"A vasutasok szerint már csak úgy tudnának sztrájkolni a MÁV-nál, ha Lázár János megrendelné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]