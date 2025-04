Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A vámok egyelőre Magyarországot se kímélik, és bár Orbán Trumpot a nagy barátjának igyekszik lefesteni, valójában a magyar miniszterelnök inkább az amerikai elnök hasznos idiótája.","shortLead":"A vámok egyelőre Magyarországot se kímélik, és bár Orbán Trumpot a nagy barátjának igyekszik lefesteni, valójában...","id":"20250423_Handelsblatt-Elidegeniti-e-Trump-a-szoros-szovetsegeset-Orbant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac.jpg","index":0,"item":"b5c8ebce-06d3-42ba-b55d-ffea025203b3","keywords":null,"link":"/360/20250423_Handelsblatt-Elidegeniti-e-Trump-a-szoros-szovetsegeset-Orbant","timestamp":"2025. április. 23. 07:30","title":"Handelsblatt: Elidegeníti-e Trump a szoros szövetségesét, Orbánt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e17062-6e26-4e64-9119-a80a14525d44","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Feleségével, Melaniával együtt érkeznek a római szertartásra – írta az amerikai elnök a Truth Social felületén.","shortLead":"Feleségével, Melaniával együtt érkeznek a római szertartásra – írta az amerikai elnök a Truth Social felületén.","id":"20250421_Trump-Ferenc-papa-temetes-zaszlok-felarboc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66e17062-6e26-4e64-9119-a80a14525d44.jpg","index":0,"item":"9becac94-8bf6-43ee-be74-4fbad9aade76","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Trump-Ferenc-papa-temetes-zaszlok-felarboc","timestamp":"2025. április. 21. 22:35","title":"Trump részt vesz Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505b3d2e-6492-4249-8bfe-fa586f23a53a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Rekordot döntött a McDonald’s magyarországi árbevétele, jelentősen nőtt Scheer Sándorék nyeresége is.","shortLead":"Rekordot döntött a McDonald’s magyarországi árbevétele, jelentősen nőtt Scheer Sándorék nyeresége is.","id":"20250422_mcdonalds-magyarorszag-bet-eredmeny-bevetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/505b3d2e-6492-4249-8bfe-fa586f23a53a.jpg","index":0,"item":"9108b4db-efe7-44d3-bfd6-ee192b055119","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_mcdonalds-magyarorszag-bet-eredmeny-bevetel","timestamp":"2025. április. 22. 17:38","title":"Több mint 100 milliárd forintot hagytunk tavaly a magyarországi McDonald's éttermekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e1992-10c9-4ab1-8a1e-692b6e57307d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérik Hadházyék, hogy a pártok maradjanak otthon, a Momentum is bejelentkezett a keddi „hídsétára”. A TASZ jogásza szerint azonban nem lehet sétaként kezdeni, majd tüntetésként folytatni egy eseményt. ","shortLead":"Hiába kérik Hadházyék, hogy a pártok maradjanak otthon, a Momentum is bejelentkezett a keddi „hídsétára”. A TASZ...","id":"20250422_A-Momentum-egeszsegugyi-setat-tart-az-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72e1992-10c9-4ab1-8a1e-692b6e57307d.jpg","index":0,"item":"fff394ba-29a9-4001-adc5-a436736621bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_A-Momentum-egeszsegugyi-setat-tart-az-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. április. 22. 12:43","title":"A Momentum is egészségügyi sétát tart az Erzsébet hídon, de Hadházyék nem kérnek a pártokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95f3440-7624-4895-8a84-a465d6621a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három balatoni települést érint a felújítás.","shortLead":"Három balatoni települést érint a felújítás.","id":"20250423_Navracsics-Tibor-Epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-vasut-villamos-Balaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b95f3440-7624-4895-8a84-a465d6621a00.jpg","index":0,"item":"19e5af66-adb7-4a2a-8d71-f99a3c0ccf84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_Navracsics-Tibor-Epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-vasut-villamos-Balaton","timestamp":"2025. április. 23. 13:30","title":"Navracsics bejelentette, hogy 7,5 milliárd forintból kezdik el megtervezni az észak-balatoni vasútvonal villamosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2ebe23-4930-4e6f-8e5c-b179ce439b43","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az őszibaracknál is hasonlóan rossz a helyzet.","shortLead":"Az őszibaracknál is hasonlóan rossz a helyzet.","id":"20250422_aprilis-eleji-fagyok-gyumolcsosok-fagykarok-FruitVeb-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd2ebe23-4930-4e6f-8e5c-b179ce439b43.jpg","index":0,"item":"2efab87b-59ee-4173-9091-5b0f87b35c01","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_aprilis-eleji-fagyok-gyumolcsosok-fagykarok-FruitVeb-felmeres","timestamp":"2025. április. 22. 14:51","title":"A kajszikezdemények 60 százalékát elvitték az április eleji fagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet beszélünk róla. A várandósság vagy a szülés miatt kialakult aranyérre ez fokozottan igaz. Cikkünkben összeszedtük, mit érdemes tudni az ebben az időszakban kialakult betegségről.","shortLead":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet...","id":"20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e.jpg","index":0,"item":"f50775c0-aae9-4785-b03e-b8f390395830","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 22. 19:30","title":"Szinte mindenki küzd vele, mégsem szólnak előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"363638ea-baab-4cd3-bd48-25134f8d9729","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az adásvételek felét hat márka típusai adják. ","shortLead":"Az adásvételek felét hat márka típusai adják. ","id":"20250422_belfoldi-hasznalt-auto-piac-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/363638ea-baab-4cd3-bd48-25134f8d9729.jpg","index":0,"item":"841ca8ae-d7b5-422c-9cbc-436171387a95","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_belfoldi-hasznalt-auto-piac-novekedes","timestamp":"2025. április. 22. 09:51","title":"Minden eddiginél jobban pörög a magyar használtautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]