[{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Novák Katalin egykori tanácsadója arról beszélt, hogy az egykori köztársasági elnök tanácsadói stábjának nem volt értelme, „nem is volt igazából kitalálva, és amikor kitört ez az egész botrány, akkor minket még benne is hagytak kicsit abban az egész dologban”.","shortLead":"Novák Katalin egykori tanácsadója arról beszélt, hogy az egykori köztársasági elnök tanácsadói stábjának nem volt...","id":"20250407_gundel-takacs-gabor-kegyelmi-botrany-novak-katalin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71.jpg","index":0,"item":"640a6385-42e7-4093-a567-0721abfe1f48","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_gundel-takacs-gabor-kegyelmi-botrany-novak-katalin-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 07:29","title":"Gundel Takács megszólalt a kegyelmi botrányról: „Pont akkor nem kértek tanácsot, amikor kellett volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21764b85-fbd7-4639-b834-374f4d7edbb6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Martin McDonagh darabja nagyon trágár, de nagy jó is.","shortLead":"Martin McDonagh darabja nagyon trágár, de nagy jó is.","id":"20250405_hvg-A-kripli-Central-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21764b85-fbd7-4639-b834-374f4d7edbb6.jpg","index":0,"item":"b4aa2b75-1614-42ae-9e3d-e0e7c53c5783","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-A-kripli-Central-Szinhaz","timestamp":"2025. április. 05. 16:15","title":"Hosszú szériára van esélye A kriplinek a Centrál Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895d0569-5f4f-46b0-947c-b35bca370635","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Feltehetően Vámos Zoltánt fogja Szombathelyen indítani a Fidesz.","shortLead":"Feltehetően Vámos Zoltánt fogja Szombathelyen indítani a Fidesz.","id":"20250407_orban-viktor-hende-csaba-vamos-zoltan-vas-1-szombathely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/895d0569-5f4f-46b0-947c-b35bca370635.jpg","index":0,"item":"2f6324ad-2577-4444-a652-fd3d16eca59f","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_orban-viktor-hende-csaba-vamos-zoltan-vas-1-szombathely","timestamp":"2025. április. 07. 07:52","title":"Orbán Viktor lecserélte Hende Csabát, már megvan az utód is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6fc447-97f8-45cb-8cba-acc15698b24f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még csak találgatások vannak arról, hogy mikor jelenik meg, de az már bizonyosnak tűnik, hogy lesz összehajtható telefonja az Apple-nek is. A közelmúltban két, egymástól független kiszivárogtatás is arról szólt, hogy egészen különleges anyagból fog készülni az eszköz csuklópántja.","shortLead":"Még csak találgatások vannak arról, hogy mikor jelenik meg, de az már bizonyosnak tűnik, hogy lesz összehajtható...","id":"20250406_apple-osszehajthato-iphone-femuveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6fc447-97f8-45cb-8cba-acc15698b24f.jpg","index":0,"item":"baf65225-53d8-4cea-8a91-5862ae31b583","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_apple-osszehajthato-iphone-femuveg","timestamp":"2025. április. 06. 18:03","title":"Olyan anyag kerülhet az Apple összehajtható iPhone-jába, amilyen még sosem volt ilyesmiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump javasolta az izraeli miniszterelnöknek, hogy személyesen tárgyaljanak, az eddig vártnál is korábban létrejöhet a találkozójuk.","shortLead":"Donald Trump javasolta az izraeli miniszterelnöknek, hogy személyesen tárgyaljanak, az eddig vártnál is korábban...","id":"20250405_Netanjahu-Trump-vamok-vamhaboru-izrael-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2.jpg","index":0,"item":"ae12fccb-a491-4216-9052-599e5a8a73ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Netanjahu-Trump-vamok-vamhaboru-izrael-usa","timestamp":"2025. április. 05. 14:59","title":"Netanjahu már hétfőn Trumphoz utazhat, hogy megpróbálja lebeszélni a vámokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec04ae2-412e-4bb3-880f-318df4379737","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiszen „nem gyengeség egy gyenge nőtől bocsánatot kérni” – énekelte. ","shortLead":"Hiszen „nem gyengeség egy gyenge nőtől bocsánatot kérni” – énekelte. ","id":"20250407_Hajos-Andras-Balazs-Klari-elo-bocsanatkeres-szerenad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ec04ae2-412e-4bb3-880f-318df4379737.jpg","index":0,"item":"f0866518-ca3f-4b0d-bd13-10767fae3594","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Hajos-Andras-Balazs-Klari-elo-bocsanatkeres-szerenad","timestamp":"2025. április. 07. 08:45","title":"Hajós András élő adásban, szerenádozva kért bocsánatot Balázs Kláritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt egy napban sehol nem találtak újabb száj- és körömfájás-esetet, de így is szükség van további szigorításra – jelentette be az agrárminiszter.","shortLead":"Az elmúlt egy napban sehol nem találtak újabb száj- és körömfájás-esetet, de így is szükség van további szigorításra...","id":"20250405_szaj-koromfajas-jarvany-nagy-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"694958bf-fdcd-4466-ab1e-196dfccdd2af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_szaj-koromfajas-jarvany-nagy-istvan","timestamp":"2025. április. 05. 17:13","title":"Újabb lépésekről döntöttek a száj- és körömfájás járvány miatt, a rendőrség segítségét kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7babe785-df7f-413c-8369-8e42d48b8359","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dan Norris ügye egy nagyobb nyomozás részeként bukott ki.","shortLead":"Dan Norris ügye egy nagyobb nyomozás részeként bukott ki.","id":"20250406_brit-pedofil-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7babe785-df7f-413c-8369-8e42d48b8359.jpg","index":0,"item":"6267e158-f5ea-405d-8ee2-0baf1c6550b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_brit-pedofil-kepviselo","timestamp":"2025. április. 06. 14:12","title":"Pedofil bűncselekmények gyanúja miatt tartóztattak le egy brit képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]