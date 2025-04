Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c98c536e-83e5-4d46-a5c3-a9083a86e31e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A húsvéthétfőn elhunyt pápára emlékezünk, itthon pedig körbenézünk: mi lesz a MÁV-val és milyen közeljövő vár a Fideszre? Ajánló a HVG friss számából.","shortLead":"A húsvéthétfőn elhunyt pápára emlékezünk, itthon pedig körbenézünk: mi lesz a MÁV-val és milyen közeljövő vár...","id":"20250424_hvg-fulszoveg-Nagy-Gabor-A-varosnak-es-a-foldkereksegnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c98c536e-83e5-4d46-a5c3-a9083a86e31e.jpg","index":0,"item":"a717ea27-a1ab-4097-8f63-a5bf969f9f82","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-fulszoveg-Nagy-Gabor-A-varosnak-es-a-foldkereksegnek","timestamp":"2025. április. 24. 08:00","title":"Nagy Gábor: A városnak és a földkerekségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználónál már megjelent a YouTube új lejátszója, ami jelentősen más, mint az eddigi. Van olyan dolog is, amit hamarosan máshol kell majd keresni.","shortLead":"Néhány felhasználónál már megjelent a YouTube új lejátszója, ami jelentősen más, mint az eddigi. Van olyan dolog is...","id":"20250424_google-youtube-uj-felulet-lejatszo-megujulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"de61bf0e-4718-4196-b7bb-66ab4d1194d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_google-youtube-uj-felulet-lejatszo-megujulas","timestamp":"2025. április. 24. 14:03","title":"Teljesen megújul a YouTube, ilyen lesz az új felület – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a629d661-8fb3-46f4-a087-327f7deeda2e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A bemondó láthatóan megijedt.","shortLead":"A bemondó láthatóan megijedt.","id":"20250424_anya-cnn-musorvezeto-foldrenges-studio-isztambul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a629d661-8fb3-46f4-a087-327f7deeda2e.jpg","index":0,"item":"48d2e9ac-594a-40ad-8f3f-e393093157d4","keywords":null,"link":"/elet/20250424_anya-cnn-musorvezeto-foldrenges-studio-isztambul","timestamp":"2025. április. 24. 10:26","title":"Felhívnák az anyámat? – kérte élő adásban a török CNN műsorvezetője, miközben földrengés rázta a stúdiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2239db-24c5-4954-8c5d-c5552b459f7a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter azokkal a szavakkal búcsúzott a szentatyától, amelyeket Ferenc pápa magyarul mondott el a budapesti látogatása során.","shortLead":"Magyar Péter azokkal a szavakkal búcsúzott a szentatyától, amelyeket Ferenc pápa magyarul mondott el a budapesti...","id":"20250423_magyar-peter-vatikan-ferenc-papa-nunciatura-temetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e2239db-24c5-4954-8c5d-c5552b459f7a.jpg","index":0,"item":"45fc1bf1-2166-437c-a734-f06313f8002b","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_magyar-peter-vatikan-ferenc-papa-nunciatura-temetes","timestamp":"2025. április. 23. 17:12","title":"Magyar Péter a Vatikán budapesti nunciatúráján tisztelgett Ferenc pápa emléke előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A legfőbb ügyész megint feljelentésként értékelt egy kérdést.","shortLead":"A legfőbb ügyész megint feljelentésként értékelt egy kérdést.","id":"20250423_veszabo-noemi-kituntetes-polt-peter-hivatali-visszaeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363.jpg","index":0,"item":"c5698794-f66c-4a78-96c3-7ecb553bf97d","keywords":null,"link":"/kultura/20250423_veszabo-noemi-kituntetes-polt-peter-hivatali-visszaeles","timestamp":"2025. április. 23. 19:39","title":"A rendőrség szerint nem hivatali visszaélés Vészabó Noémi kitüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43157607-d386-438c-ba35-8f3f8b098b60","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tajvani TSMC 2028-tól már 1,4 nanométeres gyártási technológiával is készítene chipeket, amelyek gyorsabbak lehetnek és kevesebbet fogyaszthatnak még a jelenlegi csúcsteljesítményű lapkákhoz képest is.","shortLead":"A tajvani TSMC 2028-tól már 1,4 nanométeres gyártási technológiával is készítene chipeket, amelyek gyorsabbak lehetnek...","id":"20250424_tajvan-tsmc-processzor-chipgyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43157607-d386-438c-ba35-8f3f8b098b60.jpg","index":0,"item":"d46b0805-8cff-48b2-b2e1-895a0a1b71fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_tajvan-tsmc-processzor-chipgyartas","timestamp":"2025. április. 24. 17:33","title":"Megmutatta a tajvani chipgyártó, milyen lesz a csúcsprocesszor, ami az ön mobiljában is ott lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két zenész háborúja évtizedekre nyúlik vissza.","shortLead":"A két zenész háborúja évtizedekre nyúlik vissza.","id":"20250424_Dopeman-Nekem-koszonheti-Majka-hogy-rapper-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174.jpg","index":0,"item":"56aa7112-2b84-44a9-9b3a-c407caf835f5","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Dopeman-Nekem-koszonheti-Majka-hogy-rapper-lett","timestamp":"2025. április. 24. 12:15","title":"Dopeman: Nekem köszönheti Majka, hogy rapper lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96766fcf-ec19-4fef-a7d7-0017fe9d7dc7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy konkrét ügy jutott el az Alkotmánybíróságig, az ügyvédi törvény módosításáról jövő kedden szavaz az országgyűlés.","shortLead":"Egy konkrét ügy jutott el az Alkotmánybíróságig, az ügyvédi törvény módosításáról jövő kedden szavaz az országgyűlés.","id":"20250424_ugyved-letet-alkotmanybirosag-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96766fcf-ec19-4fef-a7d7-0017fe9d7dc7.jpg","index":0,"item":"345fcfa4-26d0-47f6-9f2f-b426ee95c345","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_ugyved-letet-alkotmanybirosag-torvenymodositas","timestamp":"2025. április. 24. 14:36","title":"A jövőben nem veszhetnek el az ügyvédeknél elhelyezett nagy összegű letétek, még ha azokat el is lopják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]