[{"available":true,"c_guid":"a9bbe25a-d3b0-4126-b0e8-6b3b6fd0c4f9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Iránban már megkezdődtek a kihallgatások a Bandar-Abbászban történt óriási kikötői robbanás ügyében. A tüzek még égnek, de a hatóságok szerint az oltási munkák már célegyenesbe értek.","shortLead":"Iránban már megkezdődtek a kihallgatások a Bandar-Abbászban történt óriási kikötői robbanás ügyében. A tüzek még égnek...","id":"20250429_irani-hanyagsag-kikotoi-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9bbe25a-d3b0-4126-b0e8-6b3b6fd0c4f9.jpg","index":0,"item":"7b440ef3-b842-4444-98ef-50f529f7fcfe","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_irani-hanyagsag-kikotoi-robbanas","timestamp":"2025. április. 29. 14:04","title":"Iráni belügyminiszter: hanyagság miatt történt a kikötői robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbd816a-9dfc-4f77-b2d2-9459772c4109","c_author":"Imre Réka, Kovács Gábor ","category":"360","description":"A helyi önazonosság védelméről szóló javaslat alapján bármelyik város vagy falu megakadályozhatja, hogy újabb lakosok költözzenek be a településre. Az ingatlan-adásvételek korlátozása azonban értékvesztést okozhat. Ez utóbbi miatt aggódnak a legtöbben. Navracsics Tibor miniszter legújabban bejelentette, hogy valamennyit visszakozhat a kormány, de a részletekkel adós maradt. ","shortLead":"A helyi önazonosság védelméről szóló javaslat alapján bármelyik város vagy falu megakadályozhatja, hogy újabb lakosok...","id":"20250430_hvg-onkormanyzatok-onazonossag-betelepulesek-korlatozasa-ingatlanpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acbd816a-9dfc-4f77-b2d2-9459772c4109.jpg","index":0,"item":"cf4e216c-c75e-4ebe-a238-248f6c1f31aa","keywords":null,"link":"/360/20250430_hvg-onkormanyzatok-onazonossag-betelepulesek-korlatozasa-ingatlanpiac","timestamp":"2025. április. 30. 13:30","title":"Káosz és tilalom: veszélyes fegyvert ad az önkormányzatok kezébe a kormány a településvédelmi törvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097669c6-4cf4-41fd-b18e-0eb099bdb8b0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most debütált Ferrari 296 Speciale közel 900 lóerővel gyilkolja a hátsó gumijait – jövünk minden fontos részlettel a kihegyezett plugin hibrid sportkocsival kapcsolatban.","shortLead":"A most debütált Ferrari 296 Speciale közel 900 lóerővel gyilkolja a hátsó gumijait – jövünk minden fontos részlettel...","id":"20250430_olasz-virtus-ime-a-valaha-keszult-legerosebb-hatsokerek-hajtasu-ferrari-296-speciale","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/097669c6-4cf4-41fd-b18e-0eb099bdb8b0.jpg","index":0,"item":"d44df3a8-bf2a-46f3-901b-f7cff9138527","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_olasz-virtus-ime-a-valaha-keszult-legerosebb-hatsokerek-hajtasu-ferrari-296-speciale","timestamp":"2025. április. 30. 07:21","title":"Olasz virtus: íme a valaha készült legerősebb hátsókerék-hajtású Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c10225-db18-4d7d-aaa1-68515803d338","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem egyedi esetről beszélünk.","shortLead":"Nem egyedi esetről beszélünk.","id":"20250501_Megvaltoztattak-a-Burkina-Faso-i-biboros-eletkorat-hogy-szavazhasson-a-konklaven","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7c10225-db18-4d7d-aaa1-68515803d338.jpg","index":0,"item":"0ce4c4c1-4815-4487-aa56-ace770a1fcc7","keywords":null,"link":"/elet/20250501_Megvaltoztattak-a-Burkina-Faso-i-biboros-eletkorat-hogy-szavazhasson-a-konklaven","timestamp":"2025. május. 01. 11:14","title":"Csodával határos megfiatalodás a konklávé előtt: azért szavazhat Ferenc pápa utódjáról egy bíboros, mert átírták a születése dátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Sunyi kis paktumot” emleget az egészségügyért felelős államtitkár.","shortLead":"„Sunyi kis paktumot” emleget az egészségügyért felelős államtitkár.","id":"20250430_takacs-peter-tisza-part-korhaz-mentoallomas-brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e.jpg","index":0,"item":"b42804f6-05a0-4f5b-99c5-2c757175eab6","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_takacs-peter-tisza-part-korhaz-mentoallomas-brusszel","timestamp":"2025. április. 30. 15:44","title":"Takács Péter szerint a mentőállomások felújítása is Magyar Péter és Brüsszel miatt csúszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d146e783-810c-4209-aab5-bda9d7e22f13","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Nem tudom, létezik-e valamiféle kölcsönös segítségnyújtási szerződés Európa korrupt politikusai között, de ha igen, akkor nagyon is úgy kéne működnie, mint Milorad Dodikkal. Mindez tisztán jelzi előre, hogy az elvesztett 2026-os választás éjszakáján szlovák vagy szerb egységek lépik át a magyar határt, hogy kimenekítsék Orbánt. Vélemény.","shortLead":"Nem tudom, létezik-e valamiféle kölcsönös segítségnyújtási szerződés Európa korrupt politikusai között, de ha igen...","id":"20250501_Para-Kovacs-Imre-publicisztika-orban-dodik-korrupt-politikusok-kimenekites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d146e783-810c-4209-aab5-bda9d7e22f13.jpg","index":0,"item":"7715b3ae-5c6d-40b7-b1d2-9ff757b3b607","keywords":null,"link":"/360/20250501_Para-Kovacs-Imre-publicisztika-orban-dodik-korrupt-politikusok-kimenekites","timestamp":"2025. május. 01. 10:00","title":"Para-Kovács Imre: A haza nem lehet előzetesben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40aad26f-4700-4994-925e-bfedd6e03766","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jakupcsek lemondta részvételét egy olyan konferencián, ahol Magyar Péter is felszólalt volna. Menczer védelmébe vette őt, majd takonypócokként kezdett hivatkozni a jólvanezígyesekre.","shortLead":"Jakupcsek lemondta részvételét egy olyan konferencián, ahol Magyar Péter is felszólalt volna. Menczer védelmébe vette...","id":"20250429_menczer-tamas-magyar-peter-jakupcsek-gabriella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40aad26f-4700-4994-925e-bfedd6e03766.jpg","index":0,"item":"7e0f86dc-6b6d-4aa6-a270-8da37cbec801","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_menczer-tamas-magyar-peter-jakupcsek-gabriella","timestamp":"2025. április. 29. 14:01","title":"Menczer Tamás vette védelmébe Jakupcsek Gabriellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f78f5b5-e6e6-42c2-8bbd-8c4414ad959c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A másik érdeklődő egy zűrös hátterű kassai üzletemberhez köthető.","shortLead":"A másik érdeklődő egy zűrös hátterű kassai üzletemberhez köthető.","id":"20250429_Kinai-allami-ceg-vinne-a-felszamolas-ala-kerult-dunaujvarosi-hengermuvet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f78f5b5-e6e6-42c2-8bbd-8c4414ad959c.jpg","index":0,"item":"af6cf509-d907-4fd5-9155-ce36452baa96","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Kinai-allami-ceg-vinne-a-felszamolas-ala-kerult-dunaujvarosi-hengermuvet-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 12:39","title":"Kínai állami cég vinné a felszámolás alá került dunaújvárosi hengerművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]