[{"available":true,"c_guid":"e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ez a névválasztás volt végül az a verzió, amit a tervezés során elfogadtak, akkor vajon mi lehetett a többi?! Harapós Nyuszik?” – írja az elemző.","shortLead":"„Ha ez a névválasztás volt végül az a verzió, amit a tervezés során elfogadtak, akkor vajon mi lehetett a többi...","id":"20250520_Racz-Andras-Harcosok-Klubja-logo-nyilaskeresztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c.jpg","index":0,"item":"3312140b-eee7-4cfc-8925-47f8d79b0929","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Racz-Andras-Harcosok-Klubja-logo-nyilaskeresztesek","timestamp":"2025. május. 20. 11:07","title":"Rácz András szerint a Harcosok Klubjának logója kísértetiesen hasonlít a nyilaskeresztesek H betűjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1def63-d87f-4992-b88a-f3de8c89cf95","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A munkavállalók társadalombiztosítási jogviszonyát ezt követően digitálisan lehet majd nyomon követni.","shortLead":"A munkavállalók társadalombiztosítási jogviszonyát ezt követően digitálisan lehet majd nyomon követni.","id":"20250520_tarsadalombiztositas-tb-kiskonyv-parlament-torveny-burokraciacsokkentes-semjen-zsolt-digitalizacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc1def63-d87f-4992-b88a-f3de8c89cf95.jpg","index":0,"item":"8ec4d688-de69-4002-93fa-1c41f451f962","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_tarsadalombiztositas-tb-kiskonyv-parlament-torveny-burokraciacsokkentes-semjen-zsolt-digitalizacio","timestamp":"2025. május. 20. 11:05","title":"Elfogadta a parlament a tb-kiskönyv megszüntetésére vonatkozó javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b2649c-5ba8-4ed2-90ab-4d880ad73a83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erről a brit biztonsági miniszter nyilatkozott.","shortLead":"Erről a brit biztonsági miniszter nyilatkozott.","id":"20250520_andrew-tate-tristan-tate-romania-nagy-britannia-kiadatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79b2649c-5ba8-4ed2-90ab-4d880ad73a83.jpg","index":0,"item":"f081d3a9-774d-41e7-8223-712a16538779","keywords":null,"link":"/elet/20250520_andrew-tate-tristan-tate-romania-nagy-britannia-kiadatas","timestamp":"2025. május. 20. 14:48","title":"Romániai tárgyalásuk után kiadják a Tate fivéreket Nagy-Britanniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Bírói Egyesület úgy véli, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal és az új törvényjavaslat egyaránt veszélyeztetik a jogállamiságot.","shortLead":"A Magyar Bírói Egyesület úgy véli, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal és az új törvényjavaslat egyaránt veszélyeztetik...","id":"20250521_A-birok-szerint-a-megfelemlitesi-torveny-serti-a-birosagok-fuggetlenseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb.jpg","index":0,"item":"cd09a936-9085-4945-9a19-175a80da1ada","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_A-birok-szerint-a-megfelemlitesi-torveny-serti-a-birosagok-fuggetlenseget","timestamp":"2025. május. 21. 07:44","title":"A bírók szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal sérti a bíróságok függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfb2be1b-e0d8-49c1-98d1-b84271bea0e3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szakemberek szerint két lehetőség van: megtanulunk együtt élni a madarakkal, vagy várjuk, hogy csendben kihaljanak, és ne okozzanak nekünk kellemetlenséget.","shortLead":"A szakemberek szerint két lehetőség van: megtanulunk együtt élni a madarakkal, vagy várjuk, hogy csendben kihaljanak...","id":"20250521_tatabanya-lakotelep-varju-tamadas-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfb2be1b-e0d8-49c1-98d1-b84271bea0e3.jpg","index":0,"item":"9d05ecc8-f151-41ed-bad0-1e5f7a055353","keywords":null,"link":"/elet/20250521_tatabanya-lakotelep-varju-tamadas-rendorok","timestamp":"2025. május. 21. 12:36","title":"Rendőrök vitték el a repülni tanuló varjúfiókákat a tatabányai lakótelepről, mert az őket védelmező szülők emberekre ijesztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec180c4-a866-4ac3-ae19-c4d4f9dad2b6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A drogériai termékek árait is le kell jelenteniük a boltoknak az Árfigyelőbe.","shortLead":"A drogériai termékek árait is le kell jelenteniük a boltoknak az Árfigyelőbe.","id":"20250520_A-kormany-legujabb-nagy-dobasa-Jo-Hir-kiteregettetik-a-WC-papirt-arfigyelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ec180c4-a866-4ac3-ae19-c4d4f9dad2b6.jpg","index":0,"item":"4d9ac83e-ba63-4873-98dd-57d789616840","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_A-kormany-legujabb-nagy-dobasa-Jo-Hir-kiteregettetik-a-WC-papirt-arfigyelo","timestamp":"2025. május. 20. 07:33","title":"A kormány legújabb nagy dobása (Jó Hír): kiteregettetik a vécépapírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce72ff36-5dd3-4cd8-b3d3-03d89212b07e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jancsó Miklós egykori tanítványa New York alvilágába merült alá.","shortLead":"Jancsó Miklós egykori tanítványa New York alvilágába merült alá.","id":"20250521_Verekedo-kopaszok-fegyveres-ortodoxok-es-a-macskano-megerkezett-Darren-Aronofsky-uj-filmjenek-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce72ff36-5dd3-4cd8-b3d3-03d89212b07e.jpg","index":0,"item":"a07f8c7f-8d8f-4ebc-841a-acb60dc40921","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Verekedo-kopaszok-fegyveres-ortodoxok-es-a-macskano-megerkezett-Darren-Aronofsky-uj-filmjenek-elozetes","timestamp":"2025. május. 21. 16:14","title":"Verekedő kopaszok, fegyveres ortodoxok, tarajos punkok és Austin Butler – megérkezett Darren Aronofsky új filmjének előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060ccb46-3ea3-436d-9834-3395d474af2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is elárulta, milyen célra megy az összeg.","shortLead":"Azt is elárulta, milyen célra megy az összeg.","id":"20250520_Jambor-Andras-licit-arveres-Polt-Peter-alkotmanybiro-szavazolap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/060ccb46-3ea3-436d-9834-3395d474af2d.jpg","index":0,"item":"0c8c2f95-f699-48e6-9f52-dbf295dfc6aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Jambor-Andras-licit-arveres-Polt-Peter-alkotmanybiro-szavazolap","timestamp":"2025. május. 20. 12:56","title":"Jámbor András licitre bocsátja a Polt Péter alkotmánybírói kinevezéséről szóló szavazólapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]