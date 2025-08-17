Meghalt a kaszkadőr, akit 1975-ben a Pink Floyd albumborítójának kedvéért gyújtottak fel

88 éves korában meghalt Ronnie Rondell Jr., az amerikai kaszkadőr, aki minden bizonnyal a Pink Floyd egyik legjobb lemeze, a Wish You Were Here borítójáról a legismertebb. Az 1975-ös lemez előlapján a két kezet fogó férfi közül ő az, aki lángol. Rondell Jr. a BBC cikke szerint augusztus 12-én, egy gondozóotthonban halt meg, az USA Missouri államában.

Pályáját tinédzser színészként kezdte, első kaszkadőrmunkáját pedig 1955 és 1957 között futott Soldiers of Fortune című tévésorozat jelentette. Az 1960-as és 1990-es évek között számos amerikai tévésorozatban dolgozott, többek között a Charlie angyalaiban, a Baywatchban, valamint olyan filmekben, mint a Spartacus, a Gyémántok az örökkévalóságnak (ez a hetedik James Bond-film), a Karate kölyök, a Halálos fegyver és a Thelma és Louise.

Pályafutása későbbi szakaszában kaszkadőr-koordinátorként dolgozott például a Batman és Robin és a Kerge kacsák című filmekben. 2001-ben vonult nyugdíjba, de utolsó kaszkadőr elismerését 2003-ban szerezte meg a Mátrix újratöltve autós üldözési jelenetéért. Rondell a 2004-es Taurus World Stunt Awards díjátadón életműdíjat kapott.

A legismertebb munkája, a Pink Floyd borító nem volt zökkenőmentes. A fotózás során ugyanis hirtelen irányt változtatott a szél, Rondell Jr. arcába csapta a lángot, és az leégette a férfi egyik szemöldökét, valamint fél bajszát.