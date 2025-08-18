Nem engedték be a bántalmazás miatt a hírekbe került szolnoki befogadó otthonba a város polgármesterét

„Felháborító belső levél került a birtokunkba. Arra utasítják az intézet dolgozóit, hogy ne álljanak szóba ellenzéki politikussal. Magyar Pétert, kollégáit ne engedjék be. Magyar Péter nem járt még ugyan itt hétvége óta, azonban én megpróbáltam a mai napon az intézménybe Szolnok polgármestereként bemenni és tájékoztatást kérni, de megtagadták ezt! Azonnali választ várok a belügyminisztériumtól, magától Pintér Sándortól hogy ez valós-e, és ki adott erre utasítást!?” – írta hétfő délután Györfi Mihály, Szolnok polgármestere a Facebookon.

Posztjához csatolta az általa említett, kézzel írt levelet is, melyet állítása szerint egy intézményi dolgozótól kapott meg, egy másik munkavállaló pedig megerősítette neki, hogy ő is látta a dokumentumot.

Vasárnap az RTL Házon kívül műsorában foglalkozott a befogadó otthonnal. A műsorban olyan képet mutattak, amelyeken radiátorhoz kötözött másfél éves kisfiú, megvagdosott csuklók és koszos matracokon alvó tinik látszanak.

Egy, a csatornának nyilatkozó fiatal lány arról beszélt, hogy amikor az otthonban ért, akkor az egyik nevelő fogdosni kezdte. A lány próbálta ellökni magától a felnőttet, de az nem engedte el őt. A fiatal elmondta, azért került állami gondozásba saját kérésére 15 évesen, mert sokat bántották otthon, így megszökött.

A polgármester egyébként korábban több posztját is Pintér Sándor belügyminiszternek címezte, július végén egy tömegverekedés után írt arról, hogy több rendőrt szeretnének a városba. Nem sokkal az eset után a vasútállomáson késelés történt. Vasárnap aztán Györfi arról írt, hogy meghirdették a Közrendvédelmi Akciótervet, amely keretében idén 8, jövőre pedig 24 millió forinttal járulnak hozzá az erősebb rendőri jelenléthez a városban:

Nyitóképünk illusztráció, fotó: Fazekas István