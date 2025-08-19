Rekordalacsony a Tisza vízállása

Nyolc centiméterrel múlja alul a Tisza mostani vízállása a korábbi negatív rekordot Szolnoknál – írja az Időkép.

A hétfői mérés szerint az aszályos idő miatt -299 centimétert mutat a vízmérce, ami megdönti a 2022 nyarán mért -291 centiméteres negatív rekordot. Az előrejelzések szerint a vízszint a következő napokban sem fog jelentősen emelkedni, sőt, akár újra megdőlhet a negatív rekord.

A Tisza alacsony vízállásáról egy drónfelvételt is közzétettek, amit a Bodó Méhészet készített.

Tisza alacsony vízállás – Légi felvételek Szolnok szívéből (2025 nyár) Egy döbbenetes nyári drónvideó Szolnok szívéből, ahol a Tisza szokatlanul alacsony vízállása egészen különleges arcát mutatja. A drónfelvételeken jól látszik, mennyire visszahúzódott a víz – ez a látvány egyszerre lenyűgöző és elgondolkodtató. 📍 Felvétel helyszíne: Tisza-tó, Szolnok (2025.

A Tisza mellett a Maroson is rekordalacsony a vízállás, és a tavaknál sem biztató a helyzet. A Velencei-tó vízszintje Agárdnál 80 centire csökkent, de ez még így is jóval elmarad a 3 évvel ezelőtti negatív rekordtól. A Balatonban is rég volt már ilyen kevés víz, a tó átlagvízszintje mindössze 77 centiméter volt.