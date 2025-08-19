Rekordalacsony a Tisza vízállása

A Balatonban és a Velencei-tóban is rendkívül kevés a víz.
hvg.hu
Nyolc centiméterrel múlja alul a Tisza mostani vízállása a korábbi negatív rekordot Szolnoknál – írja az Időkép.
A hétfői mérés szerint az aszályos idő miatt -299 centimétert mutat a vízmérce, ami megdönti a 2022 nyarán mért -291 centiméteres negatív rekordot. Az előrejelzések szerint a vízszint a következő napokban sem fog jelentősen emelkedni, sőt, akár újra megdőlhet a negatív rekord.
A Tisza alacsony vízállásáról egy drónfelvételt is közzétettek, amit a Bodó Méhészet készített.
A Tisza mellett a Maroson is rekordalacsony a vízállás, és a tavaknál sem biztató a helyzet. A Velencei-tó vízszintje Agárdnál 80 centire csökkent, de ez még így is jóval elmarad a 3 évvel ezelőtti negatív rekordtól. A Balatonban is rég volt már ilyen kevés víz, a tó átlagvízszintje mindössze 77 centiméter volt.