Éppen videózták, ahogy esznek, amikor egy autó robbant be az étterembe – videó

Két influenszer, Patrick Blackwood és Nina Santiago (a közösségi médiában Nina Unrated) éppen a CuVee’s Culinary Creations nevű houstoni étteremben forgatott, amikor egy autó áthajtott az épület ablakán, épp az asztaluk mellett. A nőt az ütközés ereje kilökte az ülésből, mindkettejüket üvegszilánkok borították be.
A történtek után mindkét vloggert kórházba vitték. A sofőrnek nem lett baja.
Egyelőre nem tudni, miért történt a baleset. A TMZ információi az autót vezető nő egy rendezvényre tartott az étteremben, amikor valami miatt, amit nem tudott felidézni, nekihajtott az épületnek.
A hatóságok szerint a sofőr nem volt ittas.