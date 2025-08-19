Éppen videózták, ahogy esznek, amikor egy autó robbant be az étterembe – videó

Két influenszer, Patrick Blackwood és Nina Santiago (a közösségi médiában Nina Unrated) éppen a CuVee’s Culinary Creations nevű houstoni étteremben forgatott, amikor egy autó áthajtott az épület ablakán, épp az asztaluk mellett. A nőt az ütközés ereje kilökte az ülésből, mindkettejüket üvegszilánkok borították be.

SUV SMASHES THROUGH RESTAURANT WINDOW MID-BITE! Our Terrifying Near-Death Escape Caught on Camera 😱 Hey everyone, it’s @PatrickBlackwood and @NinaUnrated here, coming to you together after the craziest, most unbelievable thing happened to us. We were just chilling at our favorite spot for happy hour, digging into this epic spread salmon sliders, presidential oysters, a macaroni and cheese flight (that’s regular mac, lobster mac, and truffle mac for the win), shrimp and grits, and some killer drinks.

A történtek után mindkét vloggert kórházba vitték. A sofőrnek nem lett baja.

Egyelőre nem tudni, miért történt a baleset. A TMZ információi az autót vezető nő egy rendezvényre tartott az étteremben, amikor valami miatt, amit nem tudott felidézni, nekihajtott az épületnek.

A hatóságok szerint a sofőr nem volt ittas.