Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75abad73-9e39-49fd-a0a7-905606a011d1","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"23 éve nem jelent meg albuma a Balaton zenekarnak, most sok feldolgozással kijött a Lassan már... hiába... stb, amit a hvg.hu-n végig is hallgathat. Mit keres a Hungária és az Illés száma vagy Petőfi apokaliptikus verse az albumon? Miért rémisztően könnyű félrevezetni az embereket? Lustaság-e, ha az ember nem csinál semmit? Lemezfelvezető interjú Víg Mihállyal. ","shortLead":"23 éve nem jelent meg albuma a Balaton zenekarnak, most sok feldolgozással kijött a Lassan már... hiába... stb, amit...","id":"20190410_Balaton_vig_mihaly_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75abad73-9e39-49fd-a0a7-905606a011d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb11597-113d-4225-804f-0d4d27b1c772","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Balaton_vig_mihaly_interju","timestamp":"2019. április. 10. 20:00","title":"„A halott szerző a jó szerző” – interjú Víg Mihállyal az új Balaton-lemezről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98","c_author":"Hont András","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201915_a_ner_talalkozasa_azinternettel_akoncasztalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb866d6-ec75-4785-bc94-e6424a459613","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.15/201915_a_ner_talalkozasa_azinternettel_akoncasztalon","timestamp":"2019. április. 10. 00:00","title":"Hont András: A NER találkozása az internettel a koncasztalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus Global Nyrt. tavaly 24,8 milliárd forint adózott eredményt ért el.","shortLead":"Az Opus Global Nyrt. tavaly 24,8 milliárd forint adózott eredményt ért el.","id":"20190409_Csak_ugy_szarnyalt_Meszaros_cege_18szorosara_emelte_a_tokejet_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02af5418-0734-412d-a19e-884af77b0839","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Csak_ugy_szarnyalt_Meszaros_cege_18szorosara_emelte_a_tokejet_tavaly","timestamp":"2019. április. 09. 21:13","title":"Csak úgy szárnyalt Mészáros cége, 18-szorosára emelte a tőkéjét tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db26ab3-f10b-4483-80b2-9efa1a8b1310","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország természetesen elutasította az ítéletet. ","shortLead":"Oroszország természetesen elutasította az ítéletet. ","id":"20190409_Navalnijnak_adott_igazat_a_strasbourgi_birosag_Oroszorszaggal_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db26ab3-f10b-4483-80b2-9efa1a8b1310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7acd934-134a-4ddc-9718-a73e6bbc84ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Navalnijnak_adott_igazat_a_strasbourgi_birosag_Oroszorszaggal_szemben","timestamp":"2019. április. 09. 15:58","title":"Navalnijnak adott igazat a strasbourgi bíróság Oroszországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy ne csak rendőröket és szögesdrótot lássanak – mondta Szél Bernadett, miután beszélt a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal vezetőjével, Végh Zsuzsannával. A hivatal végiggondolja ezt a lehetőséget.","shortLead":"Hogy ne csak rendőröket és szögesdrótot lássanak – mondta Szél Bernadett, miután beszélt a Bevándorlási és Menekültügyi...","id":"20190411_Kihozhatjak_setalni_a_menekult_gyerekeket_a_tranzitzonabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7261777c-762f-48d0-a82f-7347ca75e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Kihozhatjak_setalni_a_menekult_gyerekeket_a_tranzitzonabol","timestamp":"2019. április. 11. 09:14","title":"Kihozhatják sétálni a menekült gyerekeket a tranzitzónából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyák igen nagy pontossággal képesek kiszagolni vérminta alapján a rákot. A kísérletről készült tanulmányt hétfőn mutatták be egy orlandói szakmai konferencián.","shortLead":"A kutyák igen nagy pontossággal képesek kiszagolni vérminta alapján a rákot. A kísérletről készült tanulmányt hétfőn...","id":"20190409_kutya_beagle_rak_tudorak_verminta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80f8037-9fcb-4308-a4e1-6139698a3ca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_kutya_beagle_rak_tudorak_verminta","timestamp":"2019. április. 09. 17:03","title":"Azt állítják egyes kutatók, hogy a kutyák képesek kiszagolni a rákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vették Londonban Julian Assange-t, a Wikileaks kiszivárogtató oldal alapítóját, aki hét évig bujkált a brit fővárosban lévő ecuadori nagykövetségen.","shortLead":"Őrizetbe vették Londonban Julian Assange-t, a Wikileaks kiszivárogtató oldal alapítóját, aki hét évig bujkált a brit...","id":"20190411_Londonban_letartoztattak_Assanget_a_Wikileaks_alapitojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b639fe5-1b92-4aa2-bb12-756abe8827a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Londonban_letartoztattak_Assanget_a_Wikileaks_alapitojat","timestamp":"2019. április. 11. 11:54","title":"Londonban letartóztatták Assange-t, a Wikileaks alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e0b015-0507-4e20-ab51-ab4f11524643","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az apró eszköz némileg több, mint egy egyszerű slusszkulcs. Inkább egy műalkotás. \r

","shortLead":"Ez az apró eszköz némileg több, mint egy egyszerű slusszkulcs. Inkább egy műalkotás. \r

","id":"20190411_158_millio_forint_a_vilag_legdragabb_autokulcsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04e0b015-0507-4e20-ab51-ab4f11524643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0685885-b524-47d2-b58f-7e65a762e0ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_158_millio_forint_a_vilag_legdragabb_autokulcsa","timestamp":"2019. április. 11. 08:21","title":"158 millió forint a világ legdrágább autókulcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]