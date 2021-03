Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2addef57-4df2-4a3a-93bc-9676feb07380","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az újságíró, főszerkesztő, kommunikációs tanácsadó ötvenöt éves volt.","shortLead":"Az újságíró, főszerkesztő, kommunikációs tanácsadó ötvenöt éves volt.","id":"20210314_elhunyt_Muranyi_Marcell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2addef57-4df2-4a3a-93bc-9676feb07380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae110e2-7e17-4906-b48e-6f0bf4327ba0","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_elhunyt_Muranyi_Marcell","timestamp":"2021. március. 14. 17:57","title":"Elhunyt Murányi Marcell újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Frans Timmermans szerint ugyanakkor tragédiát okozott volna, ha az uniós tagállamok nem a közös vakcinabeszerzést választják.\r

","shortLead":"Frans Timmermans szerint ugyanakkor tragédiát okozott volna, ha az uniós tagállamok nem a közös vakcinabeszerzést...","id":"20210314_koronavirus_jarvany_vakcina_beszerzes_eu_frans_timmermans","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0235fe-0bfe-40d5-ab11-62087cb72519","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_koronavirus_jarvany_vakcina_beszerzes_eu_frans_timmermans","timestamp":"2021. március. 14. 13:46","title":"Elismerte az Európai Bizottság alelnöke, hogy voltak hibák a brüsszeli vakcinabeszerzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltásellenes megnyilvánulások, pláne orvosoktól, a MOK szerint a hippokratészi esküvel ellentétesek.","shortLead":"Az oltásellenes megnyilvánulások, pláne orvosoktól, a MOK szerint a hippokratészi esküvel ellentétesek.","id":"20210314_mok_orvosok_kamara_oltasellenesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a236f92-3a69-4e12-b43c-209daa97f8d8","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_mok_orvosok_kamara_oltasellenesek","timestamp":"2021. március. 14. 14:20","title":"Üzent az oltásellenes orvosoknak a kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48436673-27b6-4198-9bdc-ed0f44fd5113","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európai kardiológusok kutatása megdönt egy tévhitet: nincsen „minden méretben” egészség. Az aktív életmóddal nem ellensúlyozhatók az elhízással járó egészségügyi kockázatok.","shortLead":"Európai kardiológusok kutatása megdönt egy tévhitet: nincsen „minden méretben” egészség. Az aktív életmóddal nem...","id":"20210316_aktiv_eletet_elo_elhizottak_egeszsegugyi_kockazatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48436673-27b6-4198-9bdc-ed0f44fd5113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114b24de-b949-421f-b61c-9cf07e661bb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_aktiv_eletet_elo_elhizottak_egeszsegugyi_kockazatai","timestamp":"2021. március. 16. 12:03","title":"Figyelmeztetnek a kardiológusok: vagy kövér, vagy egészséges valaki – a kettő nem lehet egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A házelnök ismét nagyot ment: tudta ön, hogy 1848 is a családokról szólt?","shortLead":"A házelnök ismét nagyot ment: tudta ön, hogy 1848 is a családokról szólt?","id":"20210315_Agressziv_nihilistak_es_csaladellenesek_jutottak_eszebe_Kover_Laszlonak_a_nemzeti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db96dd4-a420-437d-8550-140620b8088c","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Agressziv_nihilistak_es_csaladellenesek_jutottak_eszebe_Kover_Laszlonak_a_nemzeti","timestamp":"2021. március. 15. 18:23","title":"Agresszív nihilisták és családellenesek jutottak eszébe Kövér Lászlónak a nemzeti ünnepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A díjakat most ugyan nem adják át, de a győztesek megvannak.","shortLead":"A díjakat most ugyan nem adják át, de a győztesek megvannak.","id":"20210315_Nagy_Fero_es_Szarvas_Jozsef_is_Kossuthdijas_mar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f816bad-4872-49e6-804c-8cf72befac8a","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Nagy_Fero_es_Szarvas_Jozsef_is_Kossuthdijas_mar","timestamp":"2021. március. 15. 11:17","title":"Nagy Feró és Szarvas József is Kossuth-díjas már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f894c4e-b492-45d0-9dc6-df2e4dae043e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"New York elitje nem várta vissza, ezért Washingtonból apja közelébe, Floridába költözött Ivanka Trump, aki ismerősei szerint nem adta fel a reményt, hogy ő lehet az USA elnöknője, és ambícióját odaadóan segíti a férje, Jared Kushner.","shortLead":"New York elitje nem várta vissza, ezért Washingtonból apja közelébe, Floridába költözött Ivanka Trump, aki ismerősei...","id":"20210313_Ivanka_Trump_floridai_szamuzetesbe_vonult_hogy_kitalalja_akare_elnokjelolt_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f894c4e-b492-45d0-9dc6-df2e4dae043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c07ccf-53de-47ea-a132-7f86b3e228a8","keywords":null,"link":"/360/20210313_Ivanka_Trump_floridai_szamuzetesbe_vonult_hogy_kitalalja_akare_elnokjelolt_lenni","timestamp":"2021. március. 14. 13:30","title":"Ivanka Trump floridai luxus száműzetésbe vonult, hogy kitalálja, akar-e elnökjelölt lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776c72bf-cf6d-48b4-9a27-ecdd88c34695","c_author":"HVG","category":"360","description":"A videójátékok negatív, illetve pozitív hatásait vizsgálva érdekes megállapításokra jutottak a kutatók, de nem bizonyítottak ok-okozati összefüggéseket.","shortLead":"A videójátékok negatív, illetve pozitív hatásait vizsgálva érdekes megállapításokra jutottak a kutatók, de nem...","id":"202110_rehabilitalt_videojatekok_jatekos_fiuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=776c72bf-cf6d-48b4-9a27-ecdd88c34695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc90f0e8-03b7-4df0-a035-68c0e64dfe24","keywords":null,"link":"/360/202110_rehabilitalt_videojatekok_jatekos_fiuk","timestamp":"2021. március. 16. 10:00","title":"A fiúknál a videójátékra, a lányoknál a közösségi médiára érdemes odafigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]