Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a két beruházás megfér egymás mellett. ","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a két beruházás megfér egymás mellett. ","id":"20210427_palkovics_laszlo_fudan_egyetem_diakvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacfeed0-dbe4-475d-8774-a4951bfa8321","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_palkovics_laszlo_fudan_egyetem_diakvaros","timestamp":"2021. április. 27. 15:49","title":"Palkovics ígéri, hogy a Fudan Egyetem nem vesz el területet a Diákvárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2061e6bb-34e2-4275-9738-44cb77f759dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyitottságot a felmérésben résztvevő magyar cégek 60 százaléka tartja fontosnak.","shortLead":"A nyitottságot a felmérésben résztvevő magyar cégek 60 százaléka tartja fontosnak.","id":"20210427_felmeres_100_milliardba_kerulhet_az_eloiteletesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2061e6bb-34e2-4275-9738-44cb77f759dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4070a480-fb82-473c-95eb-ff4c2f618fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_felmeres_100_milliardba_kerulhet_az_eloiteletesseg","timestamp":"2021. április. 27. 19:35","title":"Évente 100 milliárdba kerülhet a magyar gazdaságnak az előítéletesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46f9a0a-9c41-474c-98d9-ca154576e99f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kihirdették a tervpályázat győzteseit.","shortLead":"Kihirdették a tervpályázat győzteseit.","id":"20210429_latvanyterv_diakvaros_nagyvasartelep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a46f9a0a-9c41-474c-98d9-ca154576e99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48fbe15-0360-4645-a3e6-bc0a0706f53c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210429_latvanyterv_diakvaros_nagyvasartelep","timestamp":"2021. április. 29. 10:05","title":"Látványterveken a Diákváros nagyvásártelepi fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként.","shortLead":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki...","id":"20210429_dk_miniszterelnokjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10cefd4-26d9-419e-b937-e68442700eb6","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_dk_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2021. április. 29. 10:24","title":"Vasárnap mutatja be miniszterelnök-jelöltjét a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fecd14f-a3a8-4fff-9d8c-07af664ad401","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Aranyér. Elsőre nem hangzik túl jól, de a kezdeti elkeseredés után inkább fogjunk bele az életmódváltásba, amibe iktassuk be a rendszeres sportot is, ha addig még nem tettük volna. Segítünk, hogy melyik sport tehet jót és melyik az, melyet messziről el kellene kerülniük az aranyérrel küszködőknek.\r

","shortLead":"Aranyér. Elsőre nem hangzik túl jól, de a kezdeti elkeseredés után inkább fogjunk bele az életmódváltásba, amibe...","id":"proktis_20191209_Sport_aranyer_edzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fecd14f-a3a8-4fff-9d8c-07af664ad401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02eca218-9981-4da3-84e6-f08979ebdcf2","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191209_Sport_aranyer_edzes","timestamp":"2021. április. 28. 07:30","title":"Sport és aranyér: nem mindegy, hogy hogyan és mit edzünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"4fb48c9c-5448-4486-879c-400d03abd3fc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Eredetileg 3-5 éveseket vizsgáltak, képesek-e jutalomért önuralmat tanúsítani, de a közgazdászok hamar rájöttek, hogy felnőtt emberek gazdasági döntéseinél is érdemes ugyanezt megfigyelni. És sokan nem teljesítettek valami jól, ami a hitelezésben, a marketingben, de akár az egészségügyi kérdésekben is megmutatkozik.","shortLead":"Eredetileg 3-5 éveseket vizsgáltak, képesek-e jutalomért önuralmat tanúsítani, de a közgazdászok hamar rájöttek...","id":"20210428_gazdasag_egy_masik_kozgazdasag_turelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fb48c9c-5448-4486-879c-400d03abd3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc70a934-b5b6-49bd-ab48-439e06522526","keywords":null,"link":"/360/20210428_gazdasag_egy_masik_kozgazdasag_turelem","timestamp":"2021. április. 28. 07:00","title":"Felnőttek tömegei is elbuknak az óvodásokkal kipróbált pillecukros türelemteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Máskor novemberben szokott érkezni a nyugdíj-kiegészítés, most viszont már év közben adhat a kormány pluszpénzt, majd valószínűleg az év végén újra. Aki a mediánnyugdíjat kapja, annak havonta kevesebb, mint 800 forinttal nőhet a nyugdíja.","shortLead":"Máskor novemberben szokott érkezni a nyugdíj-kiegészítés, most viszont már év közben adhat a kormány pluszpénzt, majd...","id":"20210427_nyugdij_nyugdijemeles_tallai_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33b305d-5bcb-4bad-8ade-9b1db970e3dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_nyugdij_nyugdijemeles_tallai_andras","timestamp":"2021. április. 27. 11:47","title":"Kiegészítő nyugdíjemelést ígér a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csinos üzleti lehetőség bontakozik ki még abból is, ha Mészáros Lőrinc nagyvonalúan adományoz. Ennek menedzselésébe vágott bele Várkonyi Andrea, aki immár vállaltan a milliárdos menyasszonya.","shortLead":"Csinos üzleti lehetőség bontakozik ki még abból is, ha Mészáros Lőrinc nagyvonalúan adományoz. Ennek menedzselésébe...","id":"202117__meszaros_es_varkonyi__kozpenzek_es_maganzsebek__mediaterv_fonoki_aldassal__jotekony_homaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245b6151-880b-416e-a366-0b95f0488f50","keywords":null,"link":"/360/202117__meszaros_es_varkonyi__kozpenzek_es_maganzsebek__mediaterv_fonoki_aldassal__jotekony_homaly","timestamp":"2021. április. 29. 06:30","title":"Várkonyi Andreának a magával jótékonykodó Mészáros Lőrincet kell jó színben feltüntetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]