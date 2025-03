Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét kezét elvesztette a kormánytisztviselő, akinek éles gránát robbant a tenyerében egy gyakorlaton. Mindössze 29 éves.","shortLead":"Mindkét kezét elvesztette a kormánytisztviselő, akinek éles gránát robbant a tenyerében egy gyakorlaton. Mindössze 29...","id":"20250325_Honvedseg-Miniszterelnokseg-baleset-granat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5.jpg","index":0,"item":"5514a7ab-4810-4b9f-8db6-a9e607648531","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Honvedseg-Miniszterelnokseg-baleset-granat-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 19:56","title":"A Miniszterelnökségen dolgozik az újdörögdi baleset áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem találta a megfelelő szavakat vagy indokot? És önt is kínozta utána az önvád, hogy miért nem tudott nemet mondani, és a szorongás, hogy hogyan tud majd eleget tenni a kérésnek? Nemet mondani nem egyszerű, viszont megtanulható, és gyakorlásával nagyon sokat tehetünk önmagunkért.","shortLead":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem...","id":"20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20.jpg","index":0,"item":"b7cc7d72-3c1b-4c75-a171-f9137b70b438","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","timestamp":"2025. március. 27. 15:30","title":"Nehéz nemet mondani? Mutatjuk, hogyan csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott adatokat, de leírta azt is, mi a célpont és hol található.","shortLead":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott...","id":"20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7.jpg","index":0,"item":"b3bfb614-f9c1-415a-b693-25e0ec8d5f95","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","timestamp":"2025. március. 26. 15:05","title":"Újabb képernyőfotókat mutatott be a Signalon zajló beszélgetésből a The Atlantic, hogy cáfolják Trumpék állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f79f424-686b-40d1-b10c-8dde20ea6341","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meg nő majd a szolgálati idő is, nem is kevéssel.","shortLead":"Meg nő majd a szolgálati idő is, nem is kevéssel.","id":"20250326_Dania-bevezeti-a-hadkotelezettseget-a-nok-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f79f424-686b-40d1-b10c-8dde20ea6341.jpg","index":0,"item":"6a50db87-a26d-4374-86a8-b56d91b8c438","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Dania-bevezeti-a-hadkotelezettseget-a-nok-szamara","timestamp":"2025. március. 26. 06:16","title":"Dániában jövőre már nők is behívhatók lesznek katonai szolgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német befektetők mind nyíltabban értésre adják: elégedetlenek, mert szerintük a kormány rossz irányba viszi a gazdaságot. A francia cégek pedig titokban félnek, hogy a bizonytalanság helyébe idővel az önkény lép – írja helyzetképében a francia lap.","shortLead":"A német befektetők mind nyíltabban értésre adják: elégedetlenek, mert szerintük a kormány rossz irányba viszi...","id":"20250326_Le-Figaro-inflacio-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9.jpg","index":0,"item":"be28f49d-5833-4678-8413-472358b35d61","keywords":null,"link":"/360/20250326_Le-Figaro-inflacio-lapszemle","timestamp":"2025. március. 26. 07:30","title":"Le Figaro: Az infláció sebezhetővé teszi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók kétharmada nem hisz abban, hogy az anyák szja-kedvezménye miatt több gyerek születik majd.","shortLead":"A választók kétharmada nem hisz abban, hogy az anyák szja-kedvezménye miatt több gyerek születik majd.","id":"20250326_Publicus-Mar-a-kormanyparti-szavazok-jelentos-reszet-is-zavarja-hogy-a-Fidesz-a-gazdag-csaladokat-tamogatja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd.jpg","index":0,"item":"53fd8792-0cbd-44f5-9ecd-9ad46e93838b","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Publicus-Mar-a-kormanyparti-szavazok-jelentos-reszet-is-zavarja-hogy-a-Fidesz-a-gazdag-csaladokat-tamogatja","timestamp":"2025. március. 26. 07:31","title":"Publicus: Már a kormánypárti szavazók jelentős részét is zavarja, hogy a Fidesz a gazdag családokat támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24ae688-02c7-42eb-95da-6a964fcbf129","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"A trash talk időtlen idők óta része a sportnak, ahogy az élet számos más területének is, mégis sokan rácsodálkoznak, ha ilyesmi történik. Mikor és hol van helye a provokatív beszólogatásnak, kik a műfaj királyai, is ki jött ki jobban Szoboszlai–Güler-csörtéből?","shortLead":"A trash talk időtlen idők óta része a sportnak, ahogy az élet számos más területének is, mégis sokan rácsodálkoznak, ha...","id":"20250326_trash-talk-szoboszlai-dominik-arda-guler-szocsata-uzengetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e24ae688-02c7-42eb-95da-6a964fcbf129.jpg","index":0,"item":"cc671677-11c7-4fd1-baf1-1f0d61595e32","keywords":null,"link":"/elet/20250326_trash-talk-szoboszlai-dominik-arda-guler-szocsata-uzengetes-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 13:00","title":"Mitől ez a nagy felháborodás a Szoboszlai–Güler-affér után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először halad majd emberes űrküldetés poláris pályán. A Fram2 missziónak több tudományos célja is van.","shortLead":"Először halad majd emberes űrküldetés poláris pályán. A Fram2 missziónak több tudományos célja is van.","id":"20250327_spacex-fram2-kuldetes-polaris-palya-privat-asztronautak-sarkvidek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69.jpg","index":0,"item":"ce825822-f333-4392-879e-54368b130e47","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_spacex-fram2-kuldetes-polaris-palya-privat-asztronautak-sarkvidek","timestamp":"2025. március. 27. 15:03","title":"Példátlan dologra készül a SpaceX: oda küld űrhajósokat, ahol még sosem jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]