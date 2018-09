Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bdb7695-8d7d-4d59-aa39-d2ab2da6e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszerárak felfelé húzzák az idén az inflációt, de az élelmiszeripar és a termelők a kereskedőknél kisebb mértékben lesznek képesek emelni áraikat.","shortLead":"Az élelmiszerárak felfelé húzzák az idén az inflációt, de az élelmiszeripar és a termelők a kereskedőknél kisebb...","id":"20180919_Jon_az_aremelkedes_de_ez_nem_segit_majd_az_elelmiszeriparon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bdb7695-8d7d-4d59-aa39-d2ab2da6e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e67e1c2-f9d6-4f2b-b48f-0ba68ab82ff8","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Jon_az_aremelkedes_de_ez_nem_segit_majd_az_elelmiszeriparon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:25","title":"Jön az áremelkedés, de ez nem segít majd az élelmiszeriparon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08a2e63-6981-4cab-8864-b646728aaecd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy Budapestre tartó személyvonat elgázolt egy embert a nyílt pályán, 20-30 perces késésre kell számítani.","shortLead":"Egy Budapestre tartó személyvonat elgázolt egy embert a nyílt pályán, 20-30 perces késésre kell számítani.","id":"20180918_Halalos_gazolas_volt_a_XVII_keruletben_kesnek_a_vonatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e08a2e63-6981-4cab-8864-b646728aaecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f1b7fe-9d1b-44ef-abfd-292865cb7034","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Halalos_gazolas_volt_a_XVII_keruletben_kesnek_a_vonatok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:23","title":"Halálos gázolás volt a XVII. kerületben, késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs olyan nagyobb kereskedelmi vállalat, amely profitot termelne az internetes élelmiszer-rendelésen.","shortLead":"Nincs olyan nagyobb kereskedelmi vállalat, amely profitot termelne az internetes élelmiszer-rendelésen.","id":"20180918_Nekunk_bejon_de_a_boltok_keptelene_profitot_termelni_a_hazhozszallitason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b15f1a-6cf7-41ce-99c8-1c9dfdd3bcc5","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Nekunk_bejon_de_a_boltok_keptelene_profitot_termelni_a_hazhozszallitason","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:09","title":"Nekünk bejön, de a boltok képtelenek profitot termelni a házhozszállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97869d74-ad92-4303-9b33-2838169d5bcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat egy tartozását folyamatosan törlesztő nőt tett az utcára, gyermekével és élettársával együtt.","shortLead":"Az önkormányzat egy tartozását folyamatosan törlesztő nőt tett az utcára, gyermekével és élettársával együtt.","id":"20180919_Ujabb_csaladot_lakoltattak_ki_most_a_IX_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97869d74-ad92-4303-9b33-2838169d5bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27468e01-268a-4be7-8a15-432a4ec8b41f","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Ujabb_csaladot_lakoltattak_ki_most_a_IX_keruletben","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:59","title":"Újabb családot lakoltattak ki, most a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"21 új trolit rendeltünk a Solaristól, de azok nem olyanok lesznek, mint a most itt közlekedő társaik. Az első jövő márciusban meg is érkezhet.","shortLead":"21 új trolit rendeltünk a Solaristól, de azok nem olyanok lesznek, mint a most itt közlekedő társaik. Az első jövő...","id":"20180919_Mar_keszulnek_az_uj_trolik_Budapestre_sokkal_menobbek_lesznek_mint_a_mostaniak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c88c2-ba54-4009-8e7c-016b05ad68b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Mar_keszulnek_az_uj_trolik_Budapestre_sokkal_menobbek_lesznek_mint_a_mostaniak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 22:05","title":"Már készülnek az új trolik Budapestre, sokkal menőbbek lesznek, mint a mostaniak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e50cd5-25fe-442b-9d99-1f066d06e16b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jenifer Lewis Nike-pulóverben, cicanadrágban és sportcipőben vonult be az Emmy-gálára. Persze, hogy megkérdezték tőle: miért.\r

","shortLead":"Jenifer Lewis Nike-pulóverben, cicanadrágban és sportcipőben vonult be az Emmy-gálára. Persze, hogy megkérdezték tőle...","id":"20180918_jenifer_lewis_emmy_gala_nike_colin_kaepernick","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05e50cd5-25fe-442b-9d99-1f066d06e16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c78a46-16c4-4d3a-a654-c705932a440a","keywords":null,"link":"/elet/20180918_jenifer_lewis_emmy_gala_nike_colin_kaepernick","timestamp":"2018. szeptember. 18. 21:00","title":"Melegítőfelsőben állt a vörös szőnyegre a színésznő, hogy átadjon egy fontos üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f376eac-83a4-4e3e-ab14-e7e452b9a389","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem zárta ki ennek lehetőségét Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter, miután szerdán a YouTube-on egy rejtett kamerával készült felvétel jelent meg, amelyen ukrán állampolgárok magyar állampolgársági esküt tesznek Magyarország beregszászi konzulátusán.","shortLead":"Nem zárta ki ennek lehetőségét Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter, miután szerdán a YouTube-on egy rejtett kamerával...","id":"20180920_kiutasithatjak_ukrajnabol_a_beregszaszi_magyar_konzult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f376eac-83a4-4e3e-ab14-e7e452b9a389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c52f7ac-d593-4461-8d10-1c4f3ad325cb","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_kiutasithatjak_ukrajnabol_a_beregszaszi_magyar_konzult","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:54","title":"Kiutasíthatják Ukrajnából a beregszászi magyar konzult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfae8bf1-169a-41d0-a204-808122d345f6","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Mióta a karakán gyerekkórusról szóló Mindenki című rövidfilmje másfél éve Oscart nyert, elvesztettük szem elől Deák Kristófot. Egy Andrássy úti bérházban bukkanunk rá, ahol ávósok több mint egy tucat embert ejtettek túszul egy lakásban. Az Oscar-díjas rendező épp Foglyok című tévéfilmjét forgatja Szamosi Zsófiával, Fekete Ernővel, Sodró Elizával. A levéltárból előásott, valóban megtörtént esetből olyan abszurd humorú fekete komédiát szeretne gyúrni, mint amilyen az Isten hozta, őrnagy úr! Ez lesz az első egész estés filmje, amúgy Hollywoodban készül egy gyerekasztronautákról szóló családi mozira.","shortLead":"Mióta a karakán gyerekkórusról szóló Mindenki című rövidfilmje másfél éve Oscart nyert, elvesztettük szem elől Deák...","id":"20180918__deak_kristof_filmje_filmforgatas_foglyok_szamosi_zsofia_fekete_erno_sodro_eliza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfae8bf1-169a-41d0-a204-808122d345f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b25799d-3499-4dec-b1de-1249c3a59a6f","keywords":null,"link":"/kultura/20180918__deak_kristof_filmje_filmforgatas_foglyok_szamosi_zsofia_fekete_erno_sodro_eliza","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:00","title":"Mire készül egy Oscar-díjas a dohos pesti gangon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]