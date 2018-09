Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"2025-ig minden Audi-típust elérhetővé tennének elektromos változatban, a motorokat pedig Győrben gyártják.","shortLead":"2025-ig minden Audi-típust elérhetővé tennének elektromos változatban, a motorokat pedig Győrben gyártják.","id":"20180920_Elektromos_Audikat_is_gyartanak_majd_Gyorben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2002c9a3-6369-4e41-81d9-3f5ad9bc05d0","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Elektromos_Audikat_is_gyartanak_majd_Gyorben","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:56","title":"Elektromos Audikat is gyártanak majd Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e727fbf2-a0c0-4c67-8194-32f7d943445f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Összesen csaknem 800 tüntető tett feljelentést a hatóság ellen, akik fizikai bántalmazás vagy a tömegbe fújt könnygáz miatt panaszkodtak.","shortLead":"Összesen csaknem 800 tüntető tett feljelentést a hatóság ellen, akik fizikai bántalmazás vagy a tömegbe fújt könnygáz...","id":"20180921_Bunvadi_eljaras_indult_a_roman_csendroseg_vezetoi_ellen_a_bukaresti_eroszakos_tuntetes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e727fbf2-a0c0-4c67-8194-32f7d943445f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2070176-53bd-47eb-84f4-63456ade5c1e","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Bunvadi_eljaras_indult_a_roman_csendroseg_vezetoi_ellen_a_bukaresti_eroszakos_tuntetes_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:57","title":"Bűnvádi eljárás indult a román csendőrség vezetői ellen a bukaresti erőszakos tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad851a27-fe90-41af-b42d-2a769818b510","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi tiltakozott, bevitték a kapitányságra, ahol a \"szuperszonda\" bebizonyította: színjózan volt.","shortLead":"A férfi tiltakozott, bevitték a kapitányságra, ahol a \"szuperszonda\" bebizonyította: színjózan volt.","id":"20180920_Negy_szonda_is_azt_mutatta_hogy_ivott_pedig_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad851a27-fe90-41af-b42d-2a769818b510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f65786-76b8-4d6b-a57f-f03ae00d9960","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Negy_szonda_is_azt_mutatta_hogy_ivott_pedig_nem","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:22","title":"Négy szonda is azt mutatta, hogy ivott, pedig nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Nem kell az adós beleegyezését kérni, hogy a hitelező eladhassa a vele szembeni követelést – „ezer éve” ez a magyar gyakorlat. Nem az Európai Bíróság idevágó friss döntésén, sokkal inkább az adós jogérvényesítési képességein múlik, mennyire kerül hátrányos helyzetbe.","shortLead":"Nem kell az adós beleegyezését kérni, hogy a hitelező eladhassa a vele szembeni követelést – „ezer éve” ez a magyar...","id":"20180920_hitel_devizahitel_ados_bank_koveteles_faktoring_kvetelesbehajtas_faktorcg_kilakoltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc322095-9b6e-4d1c-97fd-f1c94c894402","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_hitel_devizahitel_ados_bank_koveteles_faktoring_kvetelesbehajtas_faktorcg_kilakoltatas","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:30","title":"Egy vadidegen cég azt írta, már nem a bankomnak, hanem neki tartozom, fizessek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Újabb bizonyítékokat talált a Bellingcat oknyomozó hírportál arra, hogy a márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt két orosz állampolgár az orosz katonai hírszerzés aktív ügynöke. Moszkvában még arra sem vigyáztak, hogy legalább ne a szolgálat, azaz a GRU számát adják meg Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov útlevélkartotékján.\r

\r

","shortLead":"Újabb bizonyítékokat talált a Bellingcat oknyomozó hírportál arra, hogy a márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet...","id":"20180921_Szkripalugy__nagyon_nem_figyeltek_az_oroszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2feccd-e578-4408-b0fe-075da1601df4","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Szkripalugy__nagyon_nem_figyeltek_az_oroszok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:00","title":"Putyin óriásit kamuzott, egyre több titok derül ki a két orosz ügynökről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96da75c-c97c-4bd4-b84d-d99a3c333ce4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kényelmes viseletben landolt Salzburgban a magyar kormányfő. ","shortLead":"Kényelmes viseletben landolt Salzburgban a magyar kormányfő. ","id":"20180920_orban_viktor_eu_csucs_salzburg_farmer_ing_polo_nyakkendo_buggyos_nadrag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b96da75c-c97c-4bd4-b84d-d99a3c333ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a3f3d7-cea8-4918-adde-ff8aee8d21ff","keywords":null,"link":"/elet/20180920_orban_viktor_eu_csucs_salzburg_farmer_ing_polo_nyakkendo_buggyos_nadrag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:21","title":"Orbánnak nem csak az öltönynadrágja, még a farmerja is buggyos - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fentanil elnevezésű szer légipostával érkezett Kínából. Még becsomagolt állapotban is nagyon veszélyes érintkezni vele. ","shortLead":"A fentanil elnevezésű szer légipostával érkezett Kínából. Még becsomagolt állapotban is nagyon veszélyes érintkezni...","id":"20180920_Halalos_merget_rejtett_egy_Ferihegyen_atvizsgalt_csomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f70b93-eda5-4a58-af1c-62680d2f6a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Halalos_merget_rejtett_egy_Ferihegyen_atvizsgalt_csomag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:49","title":"Halálos mérget rejtett egy Ferihegyen átvizsgált csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"40 milliárd forintnál is többet költenek rá.","shortLead":"40 milliárd forintnál is többet költenek rá.","id":"20180920_Kezdodik_az_uj_Penzugyminiszterium_epuletenek_felujitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5002f2d5-e712-4509-80db-96a00e2e1ec7","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Kezdodik_az_uj_Penzugyminiszterium_epuletenek_felujitasa","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:40","title":"Kezdődik az új Pénzügyminisztérium épületének felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]