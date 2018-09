A magyar bankok köszönik szépen, remekül vannak, bevételeik a válság utáni évekhez képest ismét nőnek. Ám, mivel a kamatok most rendkívül alacsonyak, a pénzintézetek a díjakból és jutalékokból igyekeznek több bevételre szert tenni, és van olyan közöttük, ahol már ez adja a bevételek több mint felét.

Vagyis a bankok az ügyfelek díjain próbálnak meg keresni! Teszik ezt láthatóan nagy sikerrel, ugyanis a magyarok nem szívesen váltanak bankot, cserélnek bankszámlát, pedig ahhoz, hogy valaki akár 20 ezer forintot megspórolhasson évente, mindössze kétórányi utánajárásra van szükség. (Az elérhető nyilvános kutatások alapján az ügyfelek 8 százaléka veszi fontolóra egyáltalán a váltást, és csak 5 százalékuk lép végül a tettek mezejére.)

Mekkora az árkülönbség?

A Bankmonitor.hu bankszámla-kalkulátorán lefuttatott keresésből azonnal kiderül, hogy óriási a különbség a hazai bankok számlaköltségei között.

Egy átlagos, havi 220 ezer Ft jövedelemmel és normál bankszámla használati szokásokkal (részletes számlahasználati leírás a táblázatban) rendelkező magánszemély akár 48 000 forintot is elkölthet egy évben banki díjakra, miközben ingyen is megúszhatná.

© bankmonitor.hu

Hogyan lehet ingyenes egy bankszámla?

A banki kínálatokban kétféle ingyenes bankszámlát különböztethetünk meg. Az egyik esetben a bank valóban semmilyen díjtételt nem számol fel, a másik esetben az állam felé fizetendő tranzakciós illetéket megfizetteti az ügyfeleivel (azaz nem vállalja át).

Az ingyenes bankszámlák elérhetőségének legjellemzőbb feltételei:

jövedelmünk az adott bankszámlára érkezzen, a bank által meghatározott minimum összegben

a bankszámlához tartozó SMS értesítések akár az ingyenes bankszámlánál is díjkötelesek lehetnek, azonban a legtöbb esetben ez kiváltható mobil banki alkalmazáson keresztül igényelt biztonsági értesítéssel

ne lépje át a készpénzfelvételünk a törvény által biztosított 150 ezer Ft-os havi határt

A bankok – és általában a szolgáltatók – árpolitikája az, hogy a hűséges ügyfeleket „büntetik”, vagyis az ügyfélszerzés érdekében hajlandók lemondani némi profitról, ám az induló kedvezmények idővel megszűnnek, így az új belépők kedvezőbb feltételeket kapnak. Ezért érdemes a bankszámlánk díjait évente-kétévente ellenőrizni, hogy a piacon mennyire versenyképes még az általunk igénybe vett termék. A másik rossz – és nagyon bosszantó – hír, hogy az akciós feltételek sokszor csak az új ügyfelekre vonatkoznak, így könnyen előfordulhat, hogy saját bankunknál számunka nem elérhetőek a meghirdetett kedvező kondíciók.

Az ingyenes bankszámlák esetében (is) a második évtől a bankok már díjakat számíthatnak fel, így a bankváltás előtt érdemes alaposan tájékozódni erről is (lásd alábbi táblázat).

© bankmonitor.hu

Tényleg nehéz bankot váltani?

Ezért sokszor nincs más megoldás, mint bankot váltani. Többeket visszariaszt, hogy azt gondolják, nehézkes és időigényes a rendszeres fix összegű utalásokat, csoportos beszedéseket átvinni egyik bankból a másikba, hiszen kinek van kedve emiatt végigjárni például a közműszolgáltatókat. Ám, erre nincs is szükség, ugyanis elég kitölteni a megfelelő formanyomtatványt az új banknál, amin még azt is megadhatjuk, hogy melyik naptól teljesüljenek az utalások az új számláról. Kérhetjük azt is, hogy értesítsék azokat, akik rendszeresen utaltak a számlánkra az elmúlt évben, vagyis a munkáltatónkkal vagy éppen a nyugdíjfolyósítóval sincs elintézni valónk. Amennyiben a folyamat végén marad még pénz a régi számlán, kérésünkre azt is automatikusan átutalják az új bankhoz, így már nincs akadálya a bankszámla megszűntetésének sem.

Figyeljünk a buktatókra is!

A bankváltás alapvetően egyszerű procedúra, de vannak esetek, amelyek megnehezíthetik, meghosszabbíthatják a folyamatot. Ilyen például, ha több tulajdonosa van egy számlának, ám közülük csak az egyik kezdeményezte a váltást. Van megoldás persze erre is: a tulajdonosoknak együtt kell az kezdeményezniük a dolgot. Nehézséget jelenthet a régi számlához kapcsolódó hitelkeret is, amit váltás és megszűntetés előtt mindenképp fel kell tölteni. Megakaszthatja a váltást az is, ha tartozás van a számlán, ami gyakran előfordul, amikor az ügyfél nincs tisztában a számla megszűntetésének költségeivel, vagyis nem hagyott ezekre elegendő pénzt.

Megbonyolíthatja a dolgokat az is, ha a számlához hiteltörlesztés kapcsolódik, ugyanis a hitelek kamatkedvezményének gyakori feltétele az adott banknál vezetett számla, illetve a meghatározott összegű rendszeres jóváírás. Vagyis a számla megszűntetése miatt nőhetnek a kamatok, ezzel együtt a havi törlesztő, ami könnyen elviheti a váltással megszerezhető hasznot.