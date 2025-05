Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Amerika már nem őrzője, hanem hackere a globális kereskedelmi rendszernek. Kína megnyerte az összecsapást az USA-val szemben – mondta a Neue Zürcher Zeitungnak adott interjúban Richard Baldwin professzor, aki évtizedek óta figyeli és elemzi a világkereskedelem rendszerét. ","shortLead":"Amerika már nem őrzője, hanem hackere a globális kereskedelmi rendszernek. Kína megnyerte az összecsapást az USA-val...","id":"20250523_USA-Kina-vilagkereskedelem-vamhaboru-Richard-Baldwin-NZZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344.jpg","index":0,"item":"a581695c-975f-418e-b91e-e7f490fcb72d","keywords":null,"link":"/360/20250523_USA-Kina-vilagkereskedelem-vamhaboru-Richard-Baldwin-NZZ","timestamp":"2025. május. 23. 14:30","title":"„Április 2-án kezdődött az USA globális vezető szerepének vége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c9aeb-c081-4bf7-805e-71c5ab35f95b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A testület egyhangú döntést hozott.","shortLead":"A testület egyhangú döntést hozott.","id":"20250522_george-simion-nicusor-dan-roman-elnokvalasztas-alkotmanybirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d96c9aeb-c081-4bf7-805e-71c5ab35f95b.jpg","index":0,"item":"e1e4a5d9-a2db-4de0-a57b-6c680fcbe48d","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_george-simion-nicusor-dan-roman-elnokvalasztas-alkotmanybirosag","timestamp":"2025. május. 22. 11:34","title":"Hiába nyújtott be óvást Simion, a román alkotmánybíróság szerint Dan az új elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Politikusok és katonai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország 2029-ben megtámadhatja Európát – a Die Zeit megkérdezte, honnan tudják ezt ilyen pontosan. Hitlernek figyelmeztetésül kell szolgálnia a mai konzervatívok számára, mondta Manfred Weber a Politicónak. Joschka Fischer volt német külügyminiszter szerint Európának szabad, szuverén hatalomként kell egyesülnie, ha nem akar beszorulni a birodalmi, agresszív Oroszország, illetve megbízhatatlan Amerika közé. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Politikusok és katonai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország 2029-ben megtámadhatja Európát – a Die Zeit...","id":"20250523_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"5b37f42f-d3d4-44af-8071-37b9b6712134","keywords":null,"link":"/360/20250523_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 23. 11:20","title":"Jönnek az oroszok 2029-ben? Talán – így látja a német hadsereg egyetemének professzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Madrid korábban öt légitársaságot már komolyan megbírságolt emiatt.","shortLead":"Madrid korábban öt légitársaságot már komolyan megbírságolt emiatt.","id":"20250522_spanyolorszag-fogyasztovedelem-wizz-air-kezipoggyasz-dijszabas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc.jpg","index":0,"item":"b37bfdbe-56f6-4d7a-951f-669a42e98058","keywords":null,"link":"/kkv/20250522_spanyolorszag-fogyasztovedelem-wizz-air-kezipoggyasz-dijszabas","timestamp":"2025. május. 22. 16:21","title":"A Wizz Airre is rászállt a spanyol kormány a kézipoggyászokra felszámított díjak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ec80e-9d6b-4b61-9506-de1e6bb116ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyetem korábban már a szövetségi támogatások megvonása miatt is jogi eljárást indított az amerikai kormány ellen.","shortLead":"Az egyetem korábban már a szövetségi támogatások megvonása miatt is jogi eljárást indított az amerikai kormány ellen.","id":"20250523_harvard-per-kulfoldi-diakok-birosag-trump-adminisztracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a8ec80e-9d6b-4b61-9506-de1e6bb116ce.jpg","index":0,"item":"9008750e-f12b-426c-9c5c-7481ddcc7539","keywords":null,"link":"/kkv/20250523_harvard-per-kulfoldi-diakok-birosag-trump-adminisztracio","timestamp":"2025. május. 23. 16:53","title":"Beperli a Harvard a Trump-adminisztrációt a külföldi diákok felvételének betiltása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315db20f-e9af-4f1a-bc21-6b7472e40f1e","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Tom Cruise leghíresebb filmsorozata hosszú évek óta kötelezően a legakciódúsabb, a leglátványosabb és a leginkább lélegzetelállító, ami amúgy nagyszerű, csak nehéz emelni a téteket. Az utolsó, nyolcadik részben addig-addig emelték, amíg az egész nevetségessé nem vált. Kritika.","shortLead":"Tom Cruise leghíresebb filmsorozata hosszú évek óta kötelezően a legakciódúsabb, a leglátványosabb és a leginkább...","id":"20250521_mission-impossible-a-vegso-leszamolas-kritika-Tom-Cruise-Christopher-McQuarrie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/315db20f-e9af-4f1a-bc21-6b7472e40f1e.jpg","index":0,"item":"11bdc086-0f05-4217-80f4-cae45cf21b97","keywords":null,"link":"/kultura/20250521_mission-impossible-a-vegso-leszamolas-kritika-Tom-Cruise-Christopher-McQuarrie","timestamp":"2025. május. 21. 20:03","title":"A Mission: Impossible utolsó része elment a falig, most már fullba nyomja a kretént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzhamisítás miatt keresték és fogták el egy hotelben. Miközben megbilincselték, rosszul lett.","shortLead":"Pénzhamisítás miatt keresték és fogták el egy hotelben. Miközben megbilincselték, rosszul lett.","id":"20250523_Rendori-intezkedes-kozben-halt-meg-egy-bolgar-ferfi-Sopronban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"c66bfeaa-1aff-4cf1-9f62-cbc446df8130","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Rendori-intezkedes-kozben-halt-meg-egy-bolgar-ferfi-Sopronban","timestamp":"2025. május. 23. 13:04","title":"Rendőri intézkedés közben meghalt egy bolgár férfi Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5437c1cc-9d7c-4c00-96a8-e179d5d0277f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Ma harminc éve jelent meg a Common People, az a dal, amely után a Blur vagy Oasis kérdésre jobb körökben az a válasz, hogy a Pulp. Jarvis Cocker zenekarának slágere egy gyorsan jött, annál is gyorsabban ment, ám máig ható brit őrület himnusza, csajozásba bújtatott osztályőrület és ami még fontosabb: remek diszkósláger.","shortLead":"Ma harminc éve jelent meg a Common People, az a dal, amely után a Blur vagy Oasis kérdésre jobb körökben az a válasz...","id":"20250522_pulp-common-people-evfordulo-britpop-cool-britannia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5437c1cc-9d7c-4c00-96a8-e179d5d0277f.jpg","index":0,"item":"3edfa572-9eec-4e67-8707-684be8460891","keywords":null,"link":"/360/20250522_pulp-common-people-evfordulo-britpop-cool-britannia","timestamp":"2025. május. 22. 20:02","title":"Egyetemi buliból a diszkonton át a lepukkant diszkóig: hogyan lett a Pulp slágere egy korszak himnusza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]