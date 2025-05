Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ad29f1e2-14de-483e-ba93-6bad0157c19b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Oboára, szaxofonra vagy klarinétra, 2,5-4 percben, a vegyiharc ezrednek vagy a területvédelmi ezredeknek ajánlva. Fődíj: 700 ezer forint. Ákos nincs a zsűriben.","shortLead":"Oboára, szaxofonra vagy klarinétra, 2,5-4 percben, a vegyiharc ezrednek vagy a területvédelmi ezredeknek ajánlva...","id":"20250522_Katonai-indulora-irt-ki-palyazatot-a-HM-Zeneszerzok-alkossatok-remekmuveket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad29f1e2-14de-483e-ba93-6bad0157c19b.jpg","index":0,"item":"1ab30429-31b2-4038-a6aa-37f2afd347f0","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_Katonai-indulora-irt-ki-palyazatot-a-HM-Zeneszerzok-alkossatok-remekmuveket","timestamp":"2025. május. 22. 18:11","title":"Katonai indulóra írt ki pályázatot a HM: Zeneszerzők, alkossatok remekműveket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52bc790-e570-4b1b-945b-100ee82bd3b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A névadásban az utónévbizottság helyett az állatkert Facebook-követői segítettek. ","shortLead":"A névadásban az utónévbizottság helyett az állatkert Facebook-követői segítettek. ","id":"20250522_Nevet-kaptak-a-jegesmedvebocsok-a-Nyiregyhazi-Allatparkban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f52bc790-e570-4b1b-945b-100ee82bd3b5.jpg","index":0,"item":"f8b59750-a42c-4678-9dbf-2cf1ec367596","keywords":null,"link":"/elet/20250522_Nevet-kaptak-a-jegesmedvebocsok-a-Nyiregyhazi-Allatparkban","timestamp":"2025. május. 22. 14:28","title":"Filmszereplőkről kapott nevet a Nyíregyházi Állatpark két jegesmedvebocsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26e52c9-7fd5-45a2-bcc3-9d187b8b3393","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fidesz korábbi parlamenti képviselője, Mihalovics Péter és fidelitasos üzlettársai tízmilliárdos vagyont halmoztak fel az elmúlt években, ezt most egy újabb értékes ingatlannal fejelték meg.","shortLead":"A Fidesz korábbi parlamenti képviselője, Mihalovics Péter és fidelitasos üzlettársai tízmilliárdos vagyont halmoztak...","id":"20250522_hvg-fidelitas-ideona-mihalovics-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f26e52c9-7fd5-45a2-bcc3-9d187b8b3393.jpg","index":0,"item":"5998efbc-9d82-46bd-a0d1-da16aab9d168","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-fidelitas-ideona-mihalovics-peter","timestamp":"2025. május. 23. 12:15","title":"A budai Várban lett szállodája a volt miniszteri biztos cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a785b62-621e-4ec7-bca3-3c269033e827","c_author":"Gergely Zsófia ","category":"itthon","description":"Átrajzolta a belpolitikai frontvonalakat Gyurcsány Ferenc visszavonulása, nem csoda, hogy még mindig mennek a találgatások a lépés időzítéséről, okáról és a véglegességéről is. De mit mond az, aki akkor volt Gyurcsány politikai főtanácsadója, amikor még az ország első embere volt? Keszthelyi András eddig nem nyilatkozott, pedig ott volt a fontos döntéseknél, az őszödi beszéd elhangzásakor, és még a DK megalapításánál is, amelyben viszont nem értett egyet főnökével, egyben barátjával. A HVG podcastjában kiderült, hogy az őszödi beszédet először keresniük kellett, mert annyit tudtak, hogy kijön egy felvétel, amin „Feri csúnyán beszél”. Mit mondott Gyurcsány arra a tanácsára, hogy vonuljon vissza, míg elül a gyűlölet? Hogyan cserélt kereket sportminiszterként a hivatali kocsin? És vajon mit gondol az exfőtanácsadó Magyar Péterről, aki a NER-ből katapultálva csinálta meg azt, ami Gyurcsánynak nem sikerült? Nézze meg Gergely Zsófia interjúját! ","shortLead":"Átrajzolta a belpolitikai frontvonalakat Gyurcsány Ferenc visszavonulása, nem csoda, hogy még mindig mennek...","id":"20250523_Keszthelyi-Andras-podcast-Gyurcsany-fotanacsado-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a785b62-621e-4ec7-bca3-3c269033e827.jpg","index":0,"item":"d3094871-1d98-4207-87d8-aba6b99483b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Keszthelyi-Andras-podcast-Gyurcsany-fotanacsado-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 13:53","title":"„Ferit ismerve előfordulhat, hogy meggondolja magát” – megszólal Gyurcsány egykori főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4917a4e6-ae85-4622-a434-343790f43097","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit 16 rendbeli, fiatalkorúak sérelmére elkövetett erőszakkal gyanúsítják.","shortLead":"A férfit 16 rendbeli, fiatalkorúak sérelmére elkövetett erőszakkal gyanúsítják.","id":"20250522_szexualis-ragadozo-eroszak-miatt-korozott-ferfi-fbi-rendorseg-elfogas-kiadatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4917a4e6-ae85-4622-a434-343790f43097.jpg","index":0,"item":"ad46cd44-b7e2-4992-b5d3-3e8072b98684","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_szexualis-ragadozo-eroszak-miatt-korozott-ferfi-fbi-rendorseg-elfogas-kiadatas","timestamp":"2025. május. 22. 08:23","title":"Szexuális ragadozót fogtak el Budapesten az FBI jelzése alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a95623a-096e-46dd-b83e-9a63b7e17805","c_author":"Munk Veronika","category":"360","description":"A szabad sajtót törvényen kívül helyező abszurd jogszabályt nem lehet betartani, mert nem ír elő semmit, csak azt, hogy Lánczi Tamás és szuverenitásvédelminek nevezett csapata a kormánypárttal karöltve bármit megtehessen. ","shortLead":"A szabad sajtót törvényen kívül helyező abszurd jogszabályt nem lehet betartani, mert nem ír elő semmit, csak azt...","id":"20250522_Munk-Vera-atlathatosagi-torveny-publicisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a95623a-096e-46dd-b83e-9a63b7e17805.jpg","index":0,"item":"8ca82cb4-0042-4c9d-85bf-4e4b13669ef6","keywords":null,"link":"/360/20250522_Munk-Vera-atlathatosagi-torveny-publicisztika","timestamp":"2025. május. 22. 09:30","title":"Munk Veronika: Ez nem is törvény, csak kilövési engedély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Madrid korábban öt légitársaságot már komolyan megbírságolt emiatt.","shortLead":"Madrid korábban öt légitársaságot már komolyan megbírságolt emiatt.","id":"20250522_spanyolorszag-fogyasztovedelem-wizz-air-kezipoggyasz-dijszabas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc.jpg","index":0,"item":"b37bfdbe-56f6-4d7a-951f-669a42e98058","keywords":null,"link":"/kkv/20250522_spanyolorszag-fogyasztovedelem-wizz-air-kezipoggyasz-dijszabas","timestamp":"2025. május. 22. 16:21","title":"A Wizz Airre is rászállt a spanyol kormány a kézipoggyászokra felszámított díjak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e1f42c-4321-4732-a9d9-0b92e8fc0305","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Fiat Tris az olasz márka első háromkerekű villanyautója.","shortLead":"A Fiat Tris az olasz márka első háromkerekű villanyautója.","id":"20250522_12-loeros-cuki-aprosaggal-rukkolt-elo-a-fiat-tres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89e1f42c-4321-4732-a9d9-0b92e8fc0305.jpg","index":0,"item":"3a00ee15-f2af-4507-8bd9-0bb21f56d071","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_12-loeros-cuki-aprosaggal-rukkolt-elo-a-fiat-tres","timestamp":"2025. május. 22. 07:59","title":"12 lóerős cuki aprósággal rukkolt elő a Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]