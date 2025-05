Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c723fd9d-9db8-43de-9271-623069defea0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz invázió óta politikai aktivistaként is működő ukrán világbajnok bokszoló a 24.hu-nak beszélt arról is, hogy hogyan látja hazája és Magyarország mostani és jövőbeli viszonyát.","shortLead":"Az orosz invázió óta politikai aktivistaként is működő ukrán világbajnok bokszoló a 24.hu-nak beszélt arról is...","id":"20250520_Volodimir-Klicsko-Magyarorszag-mindig-a-rossz-oldalra-allt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c723fd9d-9db8-43de-9271-623069defea0.jpg","index":0,"item":"51855fd8-c772-4927-be62-a2de1ca29473","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_Volodimir-Klicsko-Magyarorszag-mindig-a-rossz-oldalra-allt","timestamp":"2025. május. 20. 16:54","title":"Volodimir Klicsko: Magyarország mindig a rossz oldalra állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d41f2f-fb2c-4d45-9181-b116748306fd","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Újoncként bekerült a győriek középpályása, Vitális Milán is.","shortLead":"Újoncként bekerült a győriek középpályása, Vitális Milán is.","id":"20250520_magyar-labdarugo-valogatott-marco-rossi-kerethirdetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d41f2f-fb2c-4d45-9181-b116748306fd.jpg","index":0,"item":"7524d8f7-41cd-4d15-b15e-7ee197472c05","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-labdarugo-valogatott-marco-rossi-kerethirdetes","timestamp":"2025. május. 20. 13:17","title":"Megvan, ki helyettesíti Gulácsit a magyar válogatottban – keretet hirdetett Marco Rossi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság eufóriája, a pici iránt érzett feltétel nélküli szeretet és a közös pillanatok öröme felejthetetlen élményt nyújtanak. Azonban a rózsaszín köd mögött gyakran ott rejtőznek a szülés utáni időszak nehézségei, mind testi, mind lelki szinten, amelyek ráadásul sok esetben nemcsak az anyának okoznak gondot.","shortLead":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság...","id":"20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29.jpg","index":0,"item":"6894e22a-9e8a-4770-b321-4cd2bbaf5287","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 20. 12:30","title":"Egészséges a kisbaba, de az anyuka jól van? Testi-lelki felépülés a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d94f5d3e-e41a-455a-a0e8-50b876253f85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megeshet, hogy a legutóbbi javítócsomag telepítése után igazából elromlott a Windows: a jó hír, hogy már be is futott az újabb javítás, amit megelőző jelleggel is érdemes lehet telepíteni.","shortLead":"Megeshet, hogy a legutóbbi javítócsomag telepítése után igazából elromlott a Windows: a jó hír, hogy már be is futott...","id":"20250520_microsoft-windows-10-bitlocker-helyreallitas-hiba-betoltes-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d94f5d3e-e41a-455a-a0e8-50b876253f85.jpg","index":0,"item":"d2ab40b3-62e0-4951-acb1-d62b6ed694cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_microsoft-windows-10-bitlocker-helyreallitas-hiba-betoltes-frissites","timestamp":"2025. május. 20. 09:03","title":"Vészfrissítést kapott a Windows – telepítse, mielőtt önnél is beüt a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e3fb81-4da3-4253-9ef2-87e5954950d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus minden ezzel ellentétes állítást tagadott. Azt is cáfolta, hogy Facebook-csoportokban szerveznék a formációt. Egy korábban ehhez kötött tízezer fős csoport nemrég tűnt el a Facebookról.","shortLead":"A politikus minden ezzel ellentétes állítást tagadott. Azt is cáfolta, hogy Facebook-csoportokban szerveznék...","id":"20250521_Menczer-A-Harcosok-Klubjat-nem-penz-hanem-hazaszeretet-hajtja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05e3fb81-4da3-4253-9ef2-87e5954950d6.jpg","index":0,"item":"237ee48c-8a17-4371-b1f7-723308e864c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Menczer-A-Harcosok-Klubjat-nem-penz-hanem-hazaszeretet-hajtja","timestamp":"2025. május. 21. 12:42","title":"Menczer: A Harcosok Klubját nem pénz, hanem hazaszeretet hajtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8513f5-a45f-4198-ad6d-bf5bd332391d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Románia frissen megválasztott elnöke reméli, lesz erre lehetősége. ","shortLead":"Románia frissen megválasztott elnöke reméli, lesz erre lehetősége. ","id":"20250520_nicusor-dan-elnoki-rezidencia-sajat-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba8513f5-a45f-4198-ad6d-bf5bd332391d.jpg","index":0,"item":"35c7a6e7-faf4-4b32-a13d-40d6dd2f3338","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_nicusor-dan-elnoki-rezidencia-sajat-lakas","timestamp":"2025. május. 20. 16:13","title":"Nicusor Dan inkább jelenlegi otthonában maradna, nem akar az elnöki rezidenciára költözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6115e3-b336-4e1b-ae9a-b4a3de9702d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új üzenetküldési lehetőségek jelennek meg a Viber alkalmazásban. A felhasználók a márkákkal való kommunikáció során találkozhatnak a Carousel és a List néven bemutatott új interaktív megoldással.","shortLead":"Új üzenetküldési lehetőségek jelennek meg a Viber alkalmazásban. A felhasználók a márkákkal való kommunikáció során...","id":"20250520_viber-uzleti-uzenetek-carousel-list-markak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b6115e3-b336-4e1b-ae9a-b4a3de9702d6.jpg","index":0,"item":"f6c23dea-53d0-4f2f-8d32-4f5cc384a81f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_viber-uzleti-uzenetek-carousel-list-markak","timestamp":"2025. május. 20. 08:03","title":"Újfajta üzeneteket fog kapni a Viberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Kossuth téri tüntetők petícióval szeretnék cselekvésre bírni Brüsszelt a kormány új civil- és sajtóellenes törvénye miatt. Drágán add az életed – a Bruce Willis-film címével biztatja küzdésre Trump ellen az amerikai sajtót a The Washington Post volt főszerkesztője. Az EU-nak egységesen, nehézsúlyú tényezőként kell belépnie a világméretű játszmába, vagy a margóra szorul. Putyin téved, ha azt hiszi, hogy az idő neki dolgozik. Trump három illúzióra alapozza ukrajnai béketörekvéseit. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A Kossuth téri tüntetők petícióval szeretnék cselekvésre bírni Brüsszelt a kormány új civil- és sajtóellenes törvénye...","id":"20250520_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"544464cc-a6a5-4e94-941f-f3ddb8c29b35","keywords":null,"link":"/360/20250520_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 20. 11:12","title":"Tőkés László: Orbán elsiette, amikor a magyarellenes Simion mellett állt ki, de ennek nem lesznek messzemenő következményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]