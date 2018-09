Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea9540e5-cb8f-4ff3-a973-59519e5b6803","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elárverezték a lakásukat, így hamarosan menniük kell. A kerület polgármestere szerint jelenleg nincsen szabad lakás, amit kiutalhatnának nekik. ","shortLead":"Elárverezték a lakásukat, így hamarosan menniük kell. A kerület polgármestere szerint jelenleg nincsen szabad lakás...","id":"20180919_Kispest_szocialis_lakas_onkormanyzat_autista_rakos_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea9540e5-cb8f-4ff3-a973-59519e5b6803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c601ef8a-f368-4e0b-a2cc-260c89719a87","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Kispest_szocialis_lakas_onkormanyzat_autista_rakos_fiu","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:02","title":"Két hét múlva költözniük kell, de nem kap szociális lakást az autista, rákos fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átalakítás vesztesei viszont a rosszabb helyzetben lévő járások voltak. ","shortLead":"Az átalakítás vesztesei viszont a rosszabb helyzetben lévő járások voltak. ","id":"20180920_Megtakaritani_se_sikerult_sokat_a_szocialis_rendszer_atalakitasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6ce273-0fe2-4d57-b3bf-f3a70cb191ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Megtakaritani_se_sikerult_sokat_a_szocialis_rendszer_atalakitasaval","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:57","title":"Megtakarítani se sikerült sokat a szociális rendszer átalakításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c4b7f0-3aae-49d8-ae2b-89b55e66cbae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A genovai katasztrófa utáni ellenőrzések során kiderült, az egyik pillér elfordult a helyéről, nem mutatott valami megnyugtató látványt az építmény.","shortLead":"A genovai katasztrófa utáni ellenőrzések során kiderült, az egyik pillér elfordult a helyéről, nem mutatott valami...","id":"20180920_Lezartak_a_legnagyobb_olasz_volgyhidat_csak_a_szentlelek_tartotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54c4b7f0-3aae-49d8-ae2b-89b55e66cbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507c5afb-a107-45de-b65f-f0d600b2e741","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Lezartak_a_legnagyobb_olasz_volgyhidat_csak_a_szentlelek_tartotta","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:06","title":"Lezárták a legnagyobb olasz völgyhidat, csak a szentlélek tartotta már – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszanyalt a negatív kampány fagyija. Elrettentő példa lett a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Visszanyalt a negatív kampány fagyija. Elrettentő példa lett a magyar miniszterelnök.","id":"20180920_Az_europai_liberalisok_ugy_kampanyolnak_hogy_aki_a_Neppartra_szavaz_Orbanra_szavaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a09a110-126b-4832-9f5f-9eef13e8a713","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Az_europai_liberalisok_ugy_kampanyolnak_hogy_aki_a_Neppartra_szavaz_Orbanra_szavaz","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:25","title":"Az európai liberálisok úgy kampányolnak, hogy aki a Néppártra szavaz, Orbánra szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fc7528-0c5a-4fb1-bf9c-f2d023535746","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem verte nagy dobra az állam az óriási lehetőséget, pedig minden szuveníres tudja, mekkora biznisz azt a sétány bérelni, melyet minden Budapestre látogató turista koptat.","shortLead":"Nem verte nagy dobra az állam az óriási lehetőséget, pedig minden szuveníres tudja, mekkora biznisz azt a sétány...","id":"20180921_Jol_eldugtak_a_palyazatot_de_5_evre_berelheto_a_Citadella","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09fc7528-0c5a-4fb1-bf9c-f2d023535746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21af4e3e-e2ed-4a4f-ada9-7fc6344c31cc","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Jol_eldugtak_a_palyazatot_de_5_evre_berelheto_a_Citadella","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:33","title":"Jól eldugták a pályázatot, de 5 évre bérelhető a Citadella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f1baeb-c8fe-4f11-9d48-a8f9e97a06a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Pályázatot hirdettek, 105 millió forintot osztanak szét.","shortLead":"Pályázatot hirdettek, 105 millió forintot osztanak szét.","id":"20180920_Ha_a_mediatanacson_mulik_2020ban_sem_maradunk_tortenelmi_dokumentumfilmek_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75f1baeb-c8fe-4f11-9d48-a8f9e97a06a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126310cb-e643-42f7-860c-2b584ab7e8b7","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Ha_a_mediatanacson_mulik_2020ban_sem_maradunk_tortenelmi_dokumentumfilmek_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:40","title":"Ha a médiatanácson múlik, 2020-ban sem maradunk történelmi dokumentumfilmek nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b869f9f2-39cc-4059-9cf4-1dd7504bb7c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xioami mobilokra kiadott új, MIUI 10 felhasználói felület nemcsak egy új dizájnt hozott magával, hanem reklámokat is. Még ott is, ahol arra a legkevésbé sem számít az ember.","shortLead":"A Xioami mobilokra kiadott új, MIUI 10 felhasználói felület nemcsak egy új dizájnt hozott magával, hanem reklámokat is...","id":"20180920_xiaomi_okostelefon_hirdetes_reklam_miui_10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b869f9f2-39cc-4059-9cf4-1dd7504bb7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee35b607-5a77-4e4e-96b5-0a0237fde2e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_xiaomi_okostelefon_hirdetes_reklam_miui_10","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:03","title":"Szóval így lesznek olcsók a Xiaomi telefonjai? Nem várt helyeken is felbukkannak a reklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 225 ezer forintot vittek haza a magyarok.","shortLead":"Átlagosan 225 ezer forintot vittek haza a magyarok.","id":"20180920_326_ezer_forintos_atlagkeresetet_mert_a_KSH","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0725a2-46bd-49f0-a5a8-101473bb2357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_326_ezer_forintos_atlagkeresetet_mert_a_KSH","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:30","title":"326 ezer forintos átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]