Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f1ee237-fbd3-4d21-b240-3e4e3785bb70","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Ami Soros György volt az amerikai demokraták számára – pártfinanszírozó pénzember és az ellenfél szemében mumus –, azt a szerepet töltötték be a Koch fivérek a republikánusoknál. Amíg össze nem különböztek Donald Trumppal.","shortLead":"Ami Soros György volt az amerikai demokraták számára – pártfinanszírozó pénzember és az ellenfél szemében mumus –...","id":"201832__koch_fiverek__republikanus_penzemberek__trumppal_szemben__testveriseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f1ee237-fbd3-4d21-b240-3e4e3785bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c62eac8-7bcc-4c3a-a84b-aefd9eda1afd","keywords":null,"link":"/vilag/201832__koch_fiverek__republikanus_penzemberek__trumppal_szemben__testveriseg","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:00","title":"Trumpék többsége múlhat rajtuk, de nagyon nincsenek jóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13970b67-b868-4ab8-a46a-dbbb3971ff87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapok óta feszít ez a kérdés sokakat, de most Berlinben, az az Innotrans kiállításon a gyártó Stadler mindenkinek megmutatta, milyen lesz a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tramtrain.","shortLead":"Hónapok óta feszít ez a kérdés sokakat, de most Berlinben, az az Innotrans kiállításon a gyártó Stadler mindenkinek...","id":"20180923_Vegre_megtudtuk_hogy_fog_kinezni_a_szegedi_tramtrain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13970b67-b868-4ab8-a46a-dbbb3971ff87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f6ed8d-e7f2-499b-b58d-faa3409d6ce0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Vegre_megtudtuk_hogy_fog_kinezni_a_szegedi_tramtrain","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:26","title":"Végre megtudtuk, hogy fog kinézni a szegedi tramtrain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3a8b02-072f-46f5-babd-b12314183fde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Villanyoszlopnak ütközött az autó.","shortLead":"Villanyoszlopnak ütközött az autó.","id":"20180922_Ittasan_vitt_harom_gyereket_egyikuk_meghalt_ketto_sulyosan_megserult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a3a8b02-072f-46f5-babd-b12314183fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7d3f1f-bf2a-4758-9e37-321cb3f437fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_Ittasan_vitt_harom_gyereket_egyikuk_meghalt_ketto_sulyosan_megserult","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:36","title":"Ittasan vitt három gyereket, egyikük meghalt, kettő súlyosan megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046ab760-b59c-4bbe-a1d3-bc09942adae9","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Csak semmi polkorrektség – biztonsági okokra hivatkozva megtisztítja szervezetét az androidos készülékektől az Egyesült Államokban a demokrata párt.","shortLead":"Csak semmi polkorrektség – biztonsági okokra hivatkozva megtisztítja szervezetét az androidos készülékektől az Egyesült...","id":"20180923_android_vagy_iphone_biztonsagosabb_amerikai_demokrata_part","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=046ab760-b59c-4bbe-a1d3-bc09942adae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfa153a-6b6a-41a5-9b1b-a6f0ac129b2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_android_vagy_iphone_biztonsagosabb_amerikai_demokrata_part","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:03","title":"\"Ez nem hitvita\" – leváltják az Androidot iPhone-ra az amerikai demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132b2e1e-7f9e-4edd-96a7-a686634b3b92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak úgy ontja egymás után a jobbnál jobb telefonokat a Xiaomi: a legújabb Mi 8 Próba például nyomásérzékeny ujjlenyomat-olvasó került, és nem is akárhová, hanem a kijelző alá.","shortLead":"Csak úgy ontja egymás után a jobbnál jobb telefonokat a Xiaomi: a legújabb Mi 8 Próba például nyomásérzékeny...","id":"20180922_xiaomi_mi_8_pro_kepernyo_alatti_ujjlenyomat_szenzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=132b2e1e-7f9e-4edd-96a7-a686634b3b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fdca77-c3f2-4253-af8d-abb484b6d140","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_xiaomi_mi_8_pro_kepernyo_alatti_ujjlenyomat_szenzor","timestamp":"2018. szeptember. 22. 10:03","title":"Az iPhone-osok csak álmodozhatnak arról, ami benne van az új Xiaomi-telefonban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e218799e-d3dd-43e4-bd73-8937bd830a2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogy pontosan mikor, azt nem tudja, de már lát „közepes méretű lufikat”.\r

\r

","shortLead":"Hogy pontosan mikor, azt nem tudja, de már lát „közepes méretű lufikat”.\r

\r

","id":"20180923_Nehany_even_belul_itt_az_ujabb_valsag__allija_a_Nobeldijas_kozgazdasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e218799e-d3dd-43e4-bd73-8937bd830a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bb8f5e-8caf-471d-8a7f-237678bf4ce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Nehany_even_belul_itt_az_ujabb_valsag__allija_a_Nobeldijas_kozgazdasz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:03","title":"Néhány éven belül itt az újabb válság – állíja a Nobel-díjas közgazdász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d203ed-b130-4a3c-9323-801f690a8293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai Robert Blocksom döntése csak első látásra tűnik meghökkentőnek. Pedig nem az. A Washington Post összesítése szerint az elmúlt 12 hónapban 225 ezer hozzá hasonló korú vagy nála idősebb személy dolgozott az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az amerikai Robert Blocksom döntése csak első látásra tűnik meghökkentőnek. Pedig nem az. A Washington Post összesítése...","id":"20180923_Teherautosofornek_allna_a_87_eves_nyugdijas_hogy_fizetni_tudja_felesege_gyogyittatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5d203ed-b130-4a3c-9323-801f690a8293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb541fe8-0671-4b1b-9417-c9442584c982","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Teherautosofornek_allna_a_87_eves_nyugdijas_hogy_fizetni_tudja_felesege_gyogyittatasat","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:43","title":"Teherautósofőrnek állna a 87 éves nyugdíjas, hogy fizetni tudja felesége gyógyíttatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jöhet még nagyobb program is, Orbán Viktor állítólag maga javasolta, hogy \"lépjenek szövetségre Szalonnával!\", azaz Pál Istvánnal azok, akik többet szeretnének tenni a cigányzene felélesztéséért. ","shortLead":"Jöhet még nagyobb program is, Orbán Viktor állítólag maga javasolta, hogy \"lépjenek szövetségre Szalonnával!\", azaz Pál...","id":"201832__tamogatott_ciganyzene__vonopenz__nepszeru__huzd_ra_cigany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330ffddc-7182-4a0e-a179-0b13070638c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201832__tamogatott_ciganyzene__vonopenz__nepszeru__huzd_ra_cigany","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:30","title":"Csaknem egymilliárdból hozta vissza az éttermekbe az élő cigányzenét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]