[{"available":true,"c_guid":"029dbdfa-7a90-498b-89b9-7ccc477a6447","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A budapesti zéró szobor viszonylag új, de voltak elődjei is. Más fővárosokban is kalandos története van a az úthálózat origójaként szolgáló jeleknek.","shortLead":"A budapesti zéró szobor viszonylag új, de voltak elődjei is. Más fővárosokban is kalandos története van a az úthálózat...","id":"201831_nulladik_kilometerpontok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=029dbdfa-7a90-498b-89b9-7ccc477a6447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44000eb-d058-4e6e-bcf5-da24df733bfe","keywords":null,"link":"/elet/201831_nulladik_kilometerpontok","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:00","title":"Szobor, réztábla, gyémánt - megoldások nulladik kilométerpontokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e09952-192a-4f7e-9a28-b7df304510b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem balesetveszélyes, és még spórolnak is azzal, hogy az ország másik felén felszedett vasakat építik be a csilivili villamos pályájába.","shortLead":"Nem balesetveszélyes, és még spórolnak is azzal, hogy az ország másik felén felszedett vasakat építik be a csilivili...","id":"20180921_Sporolnak_a_hodmezovasarhelyi_tramtrain_sinpalyajaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34e09952-192a-4f7e-9a28-b7df304510b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fdf760-81b6-4375-83ff-59d30a7b46f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Sporolnak_a_hodmezovasarhelyi_tramtrain_sinpalyajaval","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:09","title":"Spórolnak a hódmezővásárhelyi tramtrain sínpályájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016f02c1-72ec-4823-8712-8c11fd1294a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Elfogta a rendőrség a nőt, aki 506 grammot rendelt a rendkívül veszélyes anyagból, és körözést adtak ki Horváth József elfogására, a lakosság segítségét kérik.","shortLead":"Elfogta a rendőrség a nőt, aki 506 grammot rendelt a rendkívül veszélyes anyagból, és körözést adtak ki Horváth József...","id":"20180922_Egy_not_elfogtak_egy_ferfit_koroznek_a_veszelyes_repteren_talalt_kebitoszer_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=016f02c1-72ec-4823-8712-8c11fd1294a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0b236d-2404-4f36-8a98-2ddda1404a64","keywords":null,"link":"/elet/20180922_Egy_not_elfogtak_egy_ferfit_koroznek_a_veszelyes_repteren_talalt_kebitoszer_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:58","title":"Egy nőt elfogtak, egy férfit köröznek a reptéren talált veszélyes kábítószer miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfea912-abcc-4756-a3a5-95a6f768e497","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon értett-e bármit A szolgálólány meséjéből, aki ezt kitalálta?","shortLead":"Vajon értett-e bármit A szolgálólány meséjéből, aki ezt kitalálta?","id":"20180922_Ennel_gusztustalanabbul_aligha_lehetett_volna_kihasznalni_egy_sorozat_sikeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bfea912-abcc-4756-a3a5-95a6f768e497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891a4489-fd7b-4f79-bfaa-7b30e39e7d85","keywords":null,"link":"/elet/20180922_Ennel_gusztustalanabbul_aligha_lehetett_volna_kihasznalni_egy_sorozat_sikeret","timestamp":"2018. szeptember. 22. 07:50","title":"Ennél gusztustalanabbul aligha lehetett volna kihasználni egy sorozat sikerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6385b996-b80b-489e-9b99-f2e6de7d7eff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Javában fejleszti Tinder-szerű szolgáltatását a Facebook, de ez nem jelenti azt, hogy a nagy munka közben ne lenne idejük új híreket megosztani róla.

","shortLead":"Javában fejleszti Tinder-szerű szolgáltatását a Facebook, de ez nem jelenti azt, hogy a nagy munka közben ne lenne...","id":"20180922_facebook_dating_tarskereso_tinder_randizas_ismerkedes_online","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6385b996-b80b-489e-9b99-f2e6de7d7eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c037899-5e9b-43c1-bd57-e9beea85cf42","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_facebook_dating_tarskereso_tinder_randizas_ismerkedes_online","timestamp":"2018. szeptember. 22. 12:03","title":"Ilyen lesz a társkereső funkció a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elismerte a Kína által kinevezett hét püspököt. A lépés része a Vatikán és a kommunista állam közötti kapcsolatok javítását célzó történelmi egyezménynek.



","shortLead":"Ferenc pápa elismerte a Kína által kinevezett hét püspököt. A lépés része a Vatikán és a kommunista állam közötti...","id":"20180922_Tortenelmi_egyezmenyt_kotott_a_kommunista_Kina_es_a_Vatikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58adf149-ebe4-4f7e-a8e5-33ef0704d85a","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Tortenelmi_egyezmenyt_kotott_a_kommunista_Kina_es_a_Vatikan","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:12","title":"Történelmi egyezményt kötött a kommunista Kína és a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4eab392-1e12-4d63-a9ae-5deff75470c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp egy közeli neutroncsillagnál szokatlan infravörös fényt érzékelt, ami azonnal felkeltette a csillagászok érdeklődését.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp egy közeli neutroncsillagnál szokatlan infravörös fényt érzékelt, ami azonnal felkeltette...","id":"20180921_nasa_hubble_urteleszkop_neutroncsillag_pulzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4eab392-1e12-4d63-a9ae-5deff75470c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d971202-8f91-4ac2-bf66-67c5ddf3888d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_nasa_hubble_urteleszkop_neutroncsillag_pulzar","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:03","title":"Sosem látott fényjelenséget szúrt ki a Hubble űrteleszkóp egy közeli csillagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c76a6bc-6254-4e55-b387-0bbe9e09c5f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peking felszólította az USA-t, hogy vonja vissza azokat a szankciókat, amelyeket azért vetett ki, mert Kína Oroszországtól vásárolt harci repülőket és rakétákat.","shortLead":"Peking felszólította az USA-t, hogy vonja vissza azokat a szankciókat, amelyeket azért vetett ki, mert Kína...","id":"20180921_Kina_duhbe_gurult_a_legujabb_amerikai_szankciok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c76a6bc-6254-4e55-b387-0bbe9e09c5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0631191-ad3b-4f1a-a7e6-e304b0962e8d","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Kina_duhbe_gurult_a_legujabb_amerikai_szankciok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:42","title":"Kína dühbe gurult a legújabb amerikai szankciók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]