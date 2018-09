Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ddec9f4-04f3-43b8-b494-098dee1690c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egészen kis dolgot kért tőlük a beteg, de lehet, hogy nem mindenki teljesítette volna.","shortLead":"Egészen kis dolgot kért tőlük a beteg, de lehet, hogy nem mindenki teljesítette volna.","id":"20180922_olasz_mentosok_tenger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ddec9f4-04f3-43b8-b494-098dee1690c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b7d4fb-ef86-4203-acbf-a6d3884dd70b","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_olasz_mentosok_tenger","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:06","title":"Filmbe illő emberi gesztust tettek az olasz mentősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 168 Óra főszerkesztője szerint elfáradt Bolgár rovata.","shortLead":"A 168 Óra főszerkesztője szerint elfáradt Bolgár rovata.","id":"20180923_Bolgar_Gyorgyot_kirugtak_a_168_Oratol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b9c1c3-2881-42e2-b15a-5b9be022bdc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Bolgar_Gyorgyot_kirugtak_a_168_Oratol","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:47","title":"Bolgár Györgyöt elküldték a 168 Órától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Négy súlyos balesetben összesen öten haltak meg az országban szombat délután 6 óráig, több súlyos sérülés is történt. A legutóbbi esetben az apuka három gyerekét szállította ittasan.","shortLead":"Négy súlyos balesetben összesen öten haltak meg az országban szombat délután 6 óráig, több súlyos sérülés is történt...","id":"20180922_Egy_gyerek_meghalt_ez_a_negyedik_halalos_baleset_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71733836-1692-4fea-aaa9-abd6eebcab63","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180922_Egy_gyerek_meghalt_ez_a_negyedik_halalos_baleset_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:51","title":"Eddig öt ember vesztette életét a hétvégén történt közúti balesetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea az első fordulóban búcsúzott egyesben a kínai Vuhanban zajló 2,7 millió dollár (753 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztornán.","shortLead":"Babos Tímea az első fordulóban búcsúzott egyesben a kínai Vuhanban zajló 2,7 millió dollár (753 millió forint...","id":"20180923_Babos_Timea_feladta_a_meccset_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c07cdc2-8543-43e4-ac74-fed934359dbd","keywords":null,"link":"/sport/20180923_Babos_Timea_feladta_a_meccset_Kinaban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:10","title":"Babos Tímea feladta a meccsét Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f039b82-138c-439c-8a2b-fc4871ad0bf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petz Márton például megmutatta a köztársasági elnöknek a káposztaszeletelő helyes használatát. Majd ő maga is kipróbálta.","shortLead":"Petz Márton például megmutatta a köztársasági elnöknek a káposztaszeletelő helyes használatát. Majd ő maga is...","id":"20180923_Ader_Janos_megtekintette_a_vecsesi_kaposztafesztivalt__kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f039b82-138c-439c-8a2b-fc4871ad0bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074a10df-0902-4505-97da-0a4fc2bb4c76","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Ader_Janos_megtekintette_a_vecsesi_kaposztafesztivalt__kepek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:46","title":"Áder János megtekintette a vecsési káposztafesztivált – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57ea4d7-a16d-4e85-b24c-07942e4a8627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telltale Games bezárása mögött főként pénzügyi nehézségek állnak. Sajtóhírek szerint néhány játékukat leszámítva semmilyen más projekt nem hozott nekik (elég) pénzt.","shortLead":"A Telltale Games bezárása mögött főként pénzügyi nehézségek állnak. Sajtóhírek szerint néhány játékukat leszámítva...","id":"20180923_telltale_games_csod_kalandjatek_the_walking_dead_wolf_among_us_7_days_to_die","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b57ea4d7-a16d-4e85-b24c-07942e4a8627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae3b858-3329-4fce-8408-319e9033e800","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_telltale_games_csod_kalandjatek_the_walking_dead_wolf_among_us_7_days_to_die","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:33","title":"Csődbe ment a stúdió, amelyik Trónok harca, The Walking Dead és Batman játékokat is csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13970b67-b868-4ab8-a46a-dbbb3971ff87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapok óta feszít ez a kérdés sokakat, de most Berlinben, az az Innotrans kiállításon a gyártó Stadler mindenkinek megmutatta, milyen lesz a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tramtrain.","shortLead":"Hónapok óta feszít ez a kérdés sokakat, de most Berlinben, az az Innotrans kiállításon a gyártó Stadler mindenkinek...","id":"20180923_Vegre_megtudtuk_hogy_fog_kinezni_a_szegedi_tramtrain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13970b67-b868-4ab8-a46a-dbbb3971ff87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f6ed8d-e7f2-499b-b58d-faa3409d6ce0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Vegre_megtudtuk_hogy_fog_kinezni_a_szegedi_tramtrain","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:26","title":"Végre megtudtuk, hogy fog kinézni a szegedi tramtrain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar kormányfő nem mutatott kompromisszumkészséget a Sargentini-jelentésről szóló európai parlamenti vitában - nyilatkozta Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője ","shortLead":"A magyar kormányfő nem mutatott kompromisszumkészséget a Sargentini-jelentésről szóló európai parlamenti vitában...","id":"20180923_Manfred_Weber_Orban_nem_mutatott_kompromisszumkeszseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b057ebc-9f38-4f37-93c0-d09009c48de2","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Manfred_Weber_Orban_nem_mutatott_kompromisszumkeszseget","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:22","title":"Manfred Weber: Orbán nem mutatott kompromisszumkészséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]