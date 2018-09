Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42e940c7-ba16-49db-b669-1ba7d74d077b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oltalom Karitatív Egyesület 500 ultrahangos vizsgálatot ajánl fel azoknak, akiknek heteket kell várniuk.\r

\r

","shortLead":"Az Oltalom Karitatív Egyesület 500 ultrahangos vizsgálatot ajánl fel azoknak, akiknek heteket kell várniuk.\r

\r

","id":"20180924_Ultrahangos_varolistaja_van_Egy_civil_szervezet_most_500_vizsgalatot_ad_ajandekba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42e940c7-ba16-49db-b669-1ba7d74d077b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf6a6bd-5d64-4609-a131-1df18fce3b5e","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Ultrahangos_varolistaja_van_Egy_civil_szervezet_most_500_vizsgalatot_ad_ajandekba","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:02","title":"Ultrahangos várólistán van? Egy civil szervezet most 500 vizsgálatot ad ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba36654-be79-4e24-abe1-e79d71e146b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha az ukrán fél konzult utasít ki, az nem maradhat azonnali arányos válasz nélkül magyar részről, ezt azonban remélhetőleg el lehet kerülni - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.","shortLead":"Ha az ukrán fél konzult utasít ki, az nem maradhat azonnali arányos válasz nélkül magyar részről, ezt azonban...","id":"20180923_Szijjarto_valaszlepessel_fenyegeti_Ukrajnat_ha_kiutasitjak_a_beregszaszi_konzult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bba36654-be79-4e24-abe1-e79d71e146b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4ec5f5-f819-4647-844b-6a3de291354e","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Szijjarto_valaszlepessel_fenyegeti_Ukrajnat_ha_kiutasitjak_a_beregszaszi_konzult","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:13","title":"Szijjártó válaszlépéssel fenyegeti Ukrajnát, ha kiutasítják a beregszászi konzult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de5a61b-4b2e-490a-a595-0b2ec5e8411a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzinkút megfigyelő kamerája rögzítette, amint a férfi nekitolatott az egyik kútoszlopnak.","shortLead":"A benzinkút megfigyelő kamerája rögzítette, amint a férfi nekitolatott az egyik kútoszlopnak.","id":"20180923_benzinkut_orult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8de5a61b-4b2e-490a-a595-0b2ec5e8411a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68e1cb1-bfc8-4172-8924-085c09709661","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_benzinkut_orult","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:27","title":"Videó: nem tudták kiszolgálni, dühében felgyújtotta a benzinkutat egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9d0ac-9b28-4b7c-90db-35633c1c4da2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába írt a szokásos fenyegető hangnemben Twitter-üzenetet Donald Trump amerikai elnök, a címzett közölte: nem lesz nagyobb a kőolajtermelés.","shortLead":"Hiába írt a szokásos fenyegető hangnemben Twitter-üzenetet Donald Trump amerikai elnök, a címzett közölte: nem lesz...","id":"20180923_Sallert_kapott_Trump_az_OPECtol_es_Oroszorszagtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69a9d0ac-9b28-4b7c-90db-35633c1c4da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aee4505-73ec-402d-b5a7-df0865a29342","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Sallert_kapott_Trump_az_OPECtol_es_Oroszorszagtol","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:29","title":"Sallert kapott Trump az OPEC-től és Oroszországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ede3a8-9b84-4e60-b215-0ee09389fd15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De nem azért, mert közös dalt készítettek - a Doors-frontembere a Beatles-lemezfelvételére ugrott be az Abbey Roadra.","shortLead":"De nem azért, mert közös dalt készítettek - a Doors-frontembere a Beatles-lemezfelvételére ugrott be az Abbey Roadra.","id":"20180923_Beatles_Jim_Morrison_Happiness_Is_A_Warm_Gun","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64ede3a8-9b84-4e60-b215-0ee09389fd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8260cd2b-3d86-422c-b50b-8e750c67ac0d","keywords":null,"link":"/kultura/20180923_Beatles_Jim_Morrison_Happiness_Is_A_Warm_Gun","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:10","title":"50 éve ült együtt a Beatles és Jim Morrison a stúdióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f442add1-71a1-4156-9b11-7e1502deaadc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint 1800 panasz érkezett Aáry Tamás Lajos, oktatási jogok biztosának hivatalához tavaly, az elmúlt évekhez hasonlóan az ügyek többsége a köznevelés területéről futott be.","shortLead":"Több mint 1800 panasz érkezett Aáry Tamás Lajos, oktatási jogok biztosának hivatalához tavaly, az elmúlt évekhez...","id":"20180923_Nyakanal_fogva_emelte_ki_a_gyereket_a_vizbol_es_utott__ezernel_is_tobb_panasz_erkezett_az_oktatasi_biztoshoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f442add1-71a1-4156-9b11-7e1502deaadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedb74c3-86ea-4dec-8454-c70c531b7231","keywords":null,"link":"/elet/20180923_Nyakanal_fogva_emelte_ki_a_gyereket_a_vizbol_es_utott__ezernel_is_tobb_panasz_erkezett_az_oktatasi_biztoshoz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:04","title":"Nyakánál fogva emelte ki a gyereket a vízből és ütött – ezernél is több panasz érkezett az oktatási biztoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee57e91-4a55-4f39-8875-b7aff5508918","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vannak ügyek, amelyek munkadíja több mint a kétszeresére emelkedik. ","shortLead":"Vannak ügyek, amelyek munkadíja több mint a kétszeresére emelkedik. ","id":"20180924_Duplaannyiba_fog_kerulni_kozjegyzohoz_menni_oktobertol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dee57e91-4a55-4f39-8875-b7aff5508918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a8abb7-9393-492f-b935-9fb48768ad12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Duplaannyiba_fog_kerulni_kozjegyzohoz_menni_oktobertol","timestamp":"2018. szeptember. 24. 05:56","title":"Többszörösére drágulnak a közjegyző díjak októbertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dd8649-58a2-4042-b75b-e9fa317a4a8f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180923_Elokerult_felvetel_igy_dolgoztak_John_Lennonek_a_studioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52dd8649-58a2-4042-b75b-e9fa317a4a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9660fbd8-bc93-46aa-af26-96f93b5e74bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Elokerult_felvetel_igy_dolgoztak_John_Lennonek_a_studioban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:40","title":"Előkerült felvétel: így dolgoztak John Lennonék a stúdióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]