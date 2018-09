Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7154afc7-1fea-4ccf-aa05-dbb2d65e16cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden nap találkozunk ezekkel a gyártókkal, mégsem tudjuk, mit jelent a márkanév. A Noizz összeszedte a legérdekesebbeket.","shortLead":"Minden nap találkozunk ezekkel a gyártókkal, mégsem tudjuk, mit jelent a márkanév. A Noizz összeszedte...","id":"20180925_A_legertelmetlenebb_markanevek_melyeknek_megis_van_titkos_jelentesuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7154afc7-1fea-4ccf-aa05-dbb2d65e16cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610b8ce5-7fb6-4e04-95a1-ed4f765863c1","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_A_legertelmetlenebb_markanevek_melyeknek_megis_van_titkos_jelentesuk","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:37","title":"A legértelmetlenebb márkanevek, melyeknek mégis van titkos jelentésük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8c4e91-7832-47b4-b042-6dff010bdd7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ököllel ütötték-verték, majd amikor már nem mozdult, meggyújtották a kabátját.","shortLead":"Ököllel ütötték-verték, majd amikor már nem mozdult, meggyújtották a kabátját.","id":"20180924_Hajlektalanok_oltek_meg_tarsukat_a_Jaszai_Mari_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e8c4e91-7832-47b4-b042-6dff010bdd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90b40f7-00c3-4eb6-b49c-0c7f4a436f5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Hajlektalanok_oltek_meg_tarsukat_a_Jaszai_Mari_teren","timestamp":"2018. szeptember. 24. 21:34","title":"Hajléktalanok ölték meg társukat a Jászai Mari téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közvágóhíd állomás és Dunaharaszti külső között pótlóbusz viszi az utasokat","shortLead":"Közvágóhíd állomás és Dunaharaszti külső között pótlóbusz viszi az utasokat","id":"20180924_Autoval_utkozott_a_rackevei_HEV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca2a85d-ec61-4a5a-8e36-7459c935a9f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_Autoval_utkozott_a_rackevei_HEV","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:38","title":"Autóval ütközött a ráckevei HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5385ca99-8167-42ed-9bcc-b44ef51ab3ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az indonéz Aldi Novel Adilangot halászkunyhójával együtt a viharos szél sodorta az óceán közepére. 49 napon át kellett a hullámokon vergődve életben maradnia. ","shortLead":"Az indonéz Aldi Novel Adilangot halászkunyhójával együtt a viharos szél sodorta az óceán közepére. 49 napon át kellett...","id":"20180924_49_napig_hanykodott_az_ocean_kozepen_ez_a_tinedzser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5385ca99-8167-42ed-9bcc-b44ef51ab3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce90775f-7ec5-4145-b7de-b9c667662ca9","keywords":null,"link":"/elet/20180924_49_napig_hanykodott_az_ocean_kozepen_ez_a_tinedzser","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:12","title":"Másfél hónapig hánykódott az óceán közepén egy 18 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c258c82b-a8fe-4154-b97f-dc2e5f974508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden hajnalban kiürítette a rendőrség a Kossuth teret. ","shortLead":"Kedden hajnalban kiürítette a rendőrség a Kossuth teret. ","id":"20180925_Hajnalban_16_embert_vittek_el_a_Kossuth_terrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c258c82b-a8fe-4154-b97f-dc2e5f974508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b63bd9-5734-4fad-bee8-70e2ca966178","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Hajnalban_16_embert_vittek_el_a_Kossuth_terrol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 07:55","title":"Hajnalban 16 embert vittek el a Kossuth térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae7b528-817e-44e7-b0f9-4d228af895c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hat elfogatóparancs is volt ellene. ","shortLead":"Kiderült, hat elfogatóparancs is volt ellene. ","id":"20180924_Beugrott_a_pizzafutar_autojaba_majd_keritesnek_hajtott_az_ittas_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ae7b528-817e-44e7-b0f9-4d228af895c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45291b3-30fb-496f-b483-04534e872cf3","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Beugrott_a_pizzafutar_autojaba_majd_keritesnek_hajtott_az_ittas_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:33","title":"Beugrott a pizzafutár autójába, majd kerítésnek hajtott az ittas férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75efabbc-d69a-499a-93d0-258fbc1222aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dokumentumokat szinte lehetetlen megismerni.","shortLead":"A dokumentumokat szinte lehetetlen megismerni.","id":"20180925_Negy_fideszes_polgarmester_titkolja_a_vegsokig_vagyonnyilatkozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75efabbc-d69a-499a-93d0-258fbc1222aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f98ed78-73f8-478f-9e12-9563394fd08f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Negy_fideszes_polgarmester_titkolja_a_vegsokig_vagyonnyilatkozatat","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:33","title":"Négy fideszes polgármester titkolja a végsőkig vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326f913a-6374-4e9b-93ce-93bc42f40b8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt volt a legtöbb olyan nyári nap, amikor 30 foknál melegebb volt. Kijött a meteorológiai szolgálat összefoglaló jelentése. ","shortLead":"Itt volt a legtöbb olyan nyári nap, amikor 30 foknál melegebb volt. Kijött a meteorológiai szolgálat összefoglaló...","id":"20180925_Torokszentmiklos_szenvedte_meg_a_legjobban_az_idei_nyarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=326f913a-6374-4e9b-93ce-93bc42f40b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005272e3-d625-4f7d-814f-6327a5c4baaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Torokszentmiklos_szenvedte_meg_a_legjobban_az_idei_nyarat","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:31","title":"Törökszentmiklós szenvedte meg a legjobban az idei nyarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]