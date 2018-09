Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"326f913a-6374-4e9b-93ce-93bc42f40b8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt volt a legtöbb olyan nyári nap, amikor 30 foknál melegebb volt. Kijött a meteorológiai szolgálat összefoglaló jelentése. ","shortLead":"Itt volt a legtöbb olyan nyári nap, amikor 30 foknál melegebb volt. Kijött a meteorológiai szolgálat összefoglaló...","id":"20180925_Torokszentmiklos_szenvedte_meg_a_legjobban_az_idei_nyarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=326f913a-6374-4e9b-93ce-93bc42f40b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005272e3-d625-4f7d-814f-6327a5c4baaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Torokszentmiklos_szenvedte_meg_a_legjobban_az_idei_nyarat","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:31","title":"Törökszentmiklós szenvedte meg a legjobban az idei nyarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231bdcd9-95eb-455b-9400-72f7202f5326","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önvezető technológiának köszönhetően teljesen át fog alakulni a járművek utastere. Az IKEA csinált néhány látványtervet, hogy kiderüljön, (szerintük) hogyan is kell elképzelni a jövőt.","shortLead":"Az önvezető technológiának köszönhetően teljesen át fog alakulni a járművek utastere. Az IKEA csinált néhány...","id":"20180926_ikea_space10_onvezeto_auto_nappali_kavezo_szalloda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=231bdcd9-95eb-455b-9400-72f7202f5326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f499c784-6835-48e9-920c-09f2892e5f8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_ikea_space10_onvezeto_auto_nappali_kavezo_szalloda","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:21","title":"A nap fotói: Az IKEA megtervezte a jövő autóit, és van köztük néhány használható ötlet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha gyanús e-mailt kap, inkább ne nyissa meg!","shortLead":"Ha gyanús e-mailt kap, inkább ne nyissa meg!","id":"20180925_Csalokra_figyelmeztet_az_MKB_Bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef42bfd5-6a75-4dc8-ad3a-3ba0d38e6e5a","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Csalokra_figyelmeztet_az_MKB_Bank","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:54","title":"Csalókra figyelmeztet az MKB Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter gyakorolja októbertől a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) fenntartói jogait, a felsőoktatási intézmény új működési modelljének előkészítése céljából – derült ki a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent kormányhatározatból.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter gyakorolja októbertől a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) fenntartói jogait...","id":"20180925_palkovics_laszlo_innovacios_miniszterium_corvinus_fenntarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ab3722-8424-459c-a913-f009d7102a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_palkovics_laszlo_innovacios_miniszterium_corvinus_fenntarto","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:45","title":"Palkovicsék októbertől a Corvinus fenntartói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de308d55-a24e-4742-ac29-169af4641080","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó újdonsága bőven több mint 25 kilométert képes megtenni elektromosan, így hazánkban jár neki a zöld rendszám és a megannyi kedvezmény.","shortLead":"A francia gyártó újdonsága bőven több mint 25 kilométert képes megtenni elektromosan, így hazánkban jár neki a zöld...","id":"20180926_zold_rendszamot_kaphat_a_citroen_divatterepjaroja_az_uj_hibrid_ds7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de308d55-a24e-4742-ac29-169af4641080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442324ce-ce4b-4e1e-a54b-e8b0d790c552","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_zold_rendszamot_kaphat_a_citroen_divatterepjaroja_az_uj_hibrid_ds7","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:21","title":"Zöld rendszámot kaphat a Citroen prémium divatterepjárója, az új hibrid DS7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ac5161-7e3d-4c4d-90f8-741194fdc93d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint a jobb- és baloldalnak együtt kell működnie a pártállam lebontásában.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint a jobb- és baloldalnak együtt kell működnie a pártállam lebontásában.","id":"20180925_MarkiZay_Peter_a_Jobbikkal_egyutt_is_juttatna_el_az_igazsagot_az_utolso_faluba_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ac5161-7e3d-4c4d-90f8-741194fdc93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765b667c-d0fa-4921-8247-203c9bc2c5a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_MarkiZay_Peter_a_Jobbikkal_egyutt_is_juttatna_el_az_igazsagot_az_utolso_faluba_is","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:53","title":"Márki-Zay Péter a Jobbik elnökével egyeztetett az új ellenzéki összefogásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a vadak a tó környékén, a lakók és a nyaralók sötétedés után már nem mernek kimenni az utcára.","shortLead":"Az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a vadak a tó környékén, a lakók és a nyaralók sötétedés után már nem mernek...","id":"20180926_Nem_birnak_a_vaddisznokkal_a_Balatonnal_ezert_kilonenek_parat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64c362b-facc-440a-8583-846d9eedb2d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Nem_birnak_a_vaddisznokkal_a_Balatonnal_ezert_kilonenek_parat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:38","title":"Nem bírnak a vaddisznókkal a Balatonnál, ezért kilőnének párat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14179925-7268-45ab-8745-60e90f7bd8c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményez a kormányfő ellen, amiért szóvivője szerint Garancsi István utaztatja egy luxusmagánrepülőn a csapata meccseire.","shortLead":"Az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményez a kormányfő ellen, amiért szóvivője szerint Garancsi...","id":"20180925_feljelentest_tesz_orban_repuloztetese_miatt_a_parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14179925-7268-45ab-8745-60e90f7bd8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff530dd-7e7f-4cf3-b633-79cae06ab2cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_feljelentest_tesz_orban_repuloztetese_miatt_a_parbeszed","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:39","title":"Feljelentést tesz Orbán repülőztetése miatt a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]