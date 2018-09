Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0ec7ffa-5d59-4fe5-83fd-cda7cbbe4833","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mexikóban találkozott egymással egy McLaren 650S Spider és egy Mercedes-Benz CLA. A dolog előbbinek fájt jobban, a kocsi ráadásul nem is volt biztosítva a baleset idején.","shortLead":"Mexikóban találkozott egymással egy McLaren 650S Spider és egy Mercedes-Benz CLA. A dolog előbbinek fájt jobban...","id":"20180926_mclaren_650s_spider_mercedes_benz_cla_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0ec7ffa-5d59-4fe5-83fd-cda7cbbe4833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652939bf-3b8c-4661-af2a-a538bdb24d37","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_mclaren_650s_spider_mercedes_benz_cla_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:41","title":"Szívfacsaró látni, hogy összetörték ezt a McLarent – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b407a7-f96d-4ab9-86a5-14be5be9e884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepő számokat találtak a vallásosság és a gazdasági teljesítmény között, keresik a lehetséges magyarázatot.","shortLead":"Meglepő számokat találtak a vallásosság és a gazdasági teljesítmény között, keresik a lehetséges magyarázatot.","id":"20180926_Miert_lehet_egy_orszag_fejlettebb_ha_nem_annyira_vallasos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07b407a7-f96d-4ab9-86a5-14be5be9e884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19718de-2aa1-407c-86db-49c8d068c329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Miert_lehet_egy_orszag_fejlettebb_ha_nem_annyira_vallasos","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:45","title":"Miért lehet egy ország fejlettebb, ha nem annyira vallásos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180926_A_Szazadveg_kirugott_foszekresztoje_tudja_kit_kell_ilyen_esetekben_tamadni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9dfa7da-ea14-4877-92e2-59fac50c2786","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_A_Szazadveg_kirugott_foszekresztoje_tudja_kit_kell_ilyen_esetekben_tamadni","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:59","title":"A Századvég kirúgott főszerkesztője tudja, kit kell ilyen esetekben támadni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370b9236-50b1-4682-a58b-cab51998c00a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közigazgatási rendszerének digitalizációjáról ismert Észtország állampolgárságát vette fel a katolikus egyház vezetője.","shortLead":"A közigazgatási rendszerének digitalizációjáról ismert Észtország állampolgárságát vette fel a katolikus egyház...","id":"20180926_ferenc_papa_allampolgarsag_esztorszag_digitalis_allam_e_allampolgar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=370b9236-50b1-4682-a58b-cab51998c00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce235c6-2ac4-4097-8fc3-b315067dd30d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_ferenc_papa_allampolgarsag_esztorszag_digitalis_allam_e_allampolgar","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:03","title":"Ferenc pápa új állampolgárságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rasszista támadásnak nevezte azt, ami Özilre zúdult az után, hogy a török elnökkel fotózkodott, azt mondta, más is kilépett volna a válogatottból egy ilyen után.","shortLead":"Rasszista támadásnak nevezte azt, ami Özilre zúdult az után, hogy a török elnökkel fotózkodott, azt mondta, más is...","id":"20180926_Erdogan_megvedte_Ozilt_uzent_a_nemeteknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd8161e-e9d3-422d-bc16-a481b5ac28fb","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Erdogan_megvedte_Ozilt_uzent_a_nemeteknek","timestamp":"2018. szeptember. 26. 18:53","title":"Erdogan megvédte Özilt, üzent a németeknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csomagszállítást, takarítást és vagyonvédelmi feladatokat is végző Airport Security Zrt.-t a B+N Referencia Zrt. vásárolhatja meg.","shortLead":"A csomagszállítást, takarítást és vagyonvédelmi feladatokat is végző Airport Security Zrt.-t a B+N Referencia Zrt...","id":"20180926_Rogan_uzleti_kore_viheti_Demjan_repteri_vallalkozasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2702054c-774b-4801-8b3e-e78c909e8816","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Rogan_uzleti_kore_viheti_Demjan_repteri_vallalkozasat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:50","title":"Rogán üzleti köre viheti Demján reptéri vállalkozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43393763-9341-491a-ac2f-1988acf2de5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai az alapmodellnél hosszabb és praktikusabb i30-asból is elkészítette a sportos N kivitelt.","shortLead":"A Hyundai az alapmodellnél hosszabb és praktikusabb i30-asból is elkészítette a sportos N kivitelt.","id":"20180927_ujabb_izgalmas_delkoreai_versenyzo_itt_a_hyundai_i30_fastback_n","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43393763-9341-491a-ac2f-1988acf2de5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b895275c-e9c5-4722-a5d3-1a3784e3475a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_ujabb_izgalmas_delkoreai_versenyzo_itt_a_hyundai_i30_fastback_n","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:21","title":"Újabb izgalmas dél-koreai versenyző: itt a Hyundai i30 Fastback N","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50643bb4-7ca6-4422-bd41-9022fe8fac5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Feldiszitett_mentoauto_is_begurult_a_siklosi_lagziba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50643bb4-7ca6-4422-bd41-9022fe8fac5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174c93bd-28b0-47b7-97a5-c3dc25860893","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Feldiszitett_mentoauto_is_begurult_a_siklosi_lagziba","timestamp":"2018. szeptember. 27. 14:07","title":"Feldíszített mentőautó is begurult a siklósi lagziba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]